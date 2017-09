Huntelaar helpt Ajax aan de winst op PEC Zwolle

De jonge Oostenrijker Wöber maakte twee weken geleden tegen VVV als invaller wel al zijn debuut. Middenvelder De Jong is fit, maar moet volgens Keizer nog wat meer inhoud kweken. De Colombiaan Orejuela speelde vorige week met Jong Ajax in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Jong PSV. Keizer: "Dat deed hij naar behoren. Orejuela is een felle back, snel en veelvuldig opkomend. Maar hij moet nog aan veel dingen wennen. En dat is logisch."



De drie nieuwelingen maken wel deel uit van de selectie voor het duel met PEC Zwolle, dat met zeven punten uit drie wedstrijden de derde plaats in de eredivisie bezet. Ook Justin Kluivert, die tegen Rosenborg een spierblessure opliep, keert terug in de selectie, maar de vleugelaanvaller zal evenmin in de basis staan.



Dolberg en Huntelaar

Keizer zei vrijdag weinig over zijn opstelling. Hij kan ditmaal beginnen met zijn twee centrumspitsen, Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar. Tegen VVV viel Huntelaar sterk in. Met zijn energieke spel en een assist op Donny van de Beek zette hij Ajax op het spoor van de overwinning (2-0).



Keizer: "Huntelaar en Dolberg kunnen het prima vinden voorin. Maar het vraagt op bijna alle andere posities in het elftal een aanpassing, zowel in verdedigend als aanvallend opzicht: van de twee vleugelspelers, van de twee middenvelders en van de beide backs. Dat vergt training en tijdens de afgelopen interlandperiode hebben we maar twee keer met de hele ploeg op het veld gestaan."



Als Keizer tegen PEC Zwolle voor één centrumaanvaller kiest, is dat Dolberg. De jonge Deen maakt een moeilijke periode door, maar hij is voor Keizer nog steeds eerste keus.



Linksback

De trainer is blij dat de transferperiode achter de rug is. "Nu weten we waar we aan toe zijn." Keizer is tevreden met zijn spelersgroep, al had hij er graag nog een linksback bij gehad.



Ajax probeert zich te herstellen van een desastreuze start van het seizoen, met uitschakeling voor de Champions League en de Europa League en verlies in de competitie van Heracles.



Voor PEC Zwolle moet Ajax op zijn hoede zijn, zei Keizer bij de persconferentie: "Die ploeg heeft vertrouwen, is nog ongeslagen. Maar wij moeten ons vooral richten op ons eigen spel."