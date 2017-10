Huntelaar en Neres krijgen weer basisplaats bij Ajax

De Braziliaan Neres scoorde twee keer in het laatste duel met sc Heerenveen (4-0). Klaas-Jan Huntelaar houdt Kasper Dolberg opnieuw op de bank. Hij voetbalt tegen Sparta zijn honderdste duel in de eredivisie voor Ajax. Hij scoorde in die wedstrijden maar liefst 79 keer.



De opstelling van de Amsterdammers is verder hetzelfde als de wedstrijd tegen Heerenveen. Lasse Schöne behoudt zijn plek op het middenveld en Maximilian Wöber speelt opnieuw achterin. Hij debuteerde verdienstelijk tijdens de wedstrijd tegen de Friezen.



Verder keert Daley Sinkgraven terug in de selectie van Ajax, al start hij nog wel op de bank. "Maar hij zou nu een uur voor ons kunnen spelen," zei Keizer. Sinkgraven raakte in april tijdens een thuisduel met Schalke 04 geblesseerd aan een knie. Sindsdien speelde hij geen officieel duel meer in het eerste elftal. Hij voetbalde de laatste duels wel mee met Jong Ajax om weer een beetje ritme te krijgen.



Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Wöber, Viergever; Schöne, Van de Beek, Ziyech; Neres, Huntelaar, Younes.