Tadic maakt zijn eerste treffer voor Ajax tegen Sturm Graz

Ajax kan woensdagavond al beter presteren in Europa dan het hele vorige seizoen. Als het elftal van trainer Erik ten Hag bij Sturm Graz een voorsprong van 2-0 weet te verdedigen, dan speelt het minimaal tot aan de winterstop in de groepsfase van de Europa League.



Ajax, dat vorig jaar strandde in groepsfase van de Europa League, wil echter meer. Met een goed resultaat in Oostenrijk, verzekert de club zich ook van twee duels met Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League. De winnaar van dat tweeluik strijdt tijdens een dubbele ontmoeting met een nog onbekende tegenstander wie er in het hoofdtoernooi van de Champions League mag uitkomen.



Bij Ajax ontbreekt de geblesseerde spits Kasper Dolberg. Zakaria Labyad is wel beschikbaar, na een schorsing. Grote vraag is of aankopen als Dusan Tadic en Daley Blind al aan de aftrap verschijnen. Zij begonnen later aan de voorbereiding en waren vorige week tijdens het eerste duel met de nummer twee van Oostenrijk slechts klaar voor een invalbeurt.