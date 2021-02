Houvast is essentieel voor Ajax in de bekertopper tegen PSV

Sébastien Haller aan de bal tegen Feyenoord, 17 januari. Beeld ANP

Voor wie de zaken luchtig wil bekijken: de kans dat Andre Onana woensdagavond in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen PSV op doel had gestaan, was sowieso niet groot geweest. De keeper miste dit seizoen in de eredivisie en de Champions League nog geen minuut, maar in het bekertoernooi maakte hij plaats voor Kjell Scherpen (tegen FC Utrecht) en Maarten Stekelenburg (AZ).



Stekelenburg (38) is vanaf nu zeer waarschijnlijk de eerste doelman van Ajax. Hij is ervaren, maar heeft zijn beste jaren achter de rug. Stekelenburg zal Onana niet kunnen doen vergeten. De Kameroener, die twaalf maanden moet ‘brommen’ vanwege het slikken van een voor topsporters verboden plaspil, wordt gerekend tot de beste doelverdedigers in Europa. Het is voor Ajax te hopen dat Stekelenburg onmiddellijk een solide indruk maakt. In de beslissende fase van het seizoen heeft de club niets aan een interne strijd (met Kjell Scherpen) om de plek onder de lat; de positie waar stabiliteit juist een vereiste is.

Optaters

Ajax is gebaat bij rust en houvast. De ploeg heeft met een serie klinkende resultaten vertrouwen getankt in de maand januari, maar kreeg in februari buiten het veld de ene na de andere optater.

Hoe zal Sébastien Haller zich de komende maanden manifesteren na het administratieve gestuntel van Ajax met de spelerslijst voor de Europa League? Verrast en boos was de Franse spits nadat duidelijk was geworden dat zijn naam niet op die lijst stond. Naar buiten toe bleef hij kalm. “Ik voel me zelfs een beetje slecht voor degene die de fout heeft gemaakt. Iedereen maakt fouten, vandaag betaal ik daar de prijs voor, maar we moeten door. C’est la vie.” Van binnen kookt de 26-jarige recordaankoop echter. In 2019 bereikte hij met Eintracht Frankfurt nog de halve finales van de Europa League.

Haller zal in de beker en in de eredivisie de eerste spits zijn. Om hem heen wordt het dringen geblazen. Antony en Dusan Tadic bezetten nu meestal de flanken. David Neres is weer fit en wil spelen. Hij zal balen van de komst van Oussama Idrissi, die wordt gehuurd van Sevilla. Idrissi is eigenlijk de ‘vervanger’ van Quincy Promes, maar diens transfer naar Spartak Moskou staat op losse schroeven vanwege de strafzaak (steekpartij) waarin hij verdachte is. Spartak wil het financiële risico van de transfer niet alleen dragen.

Bordjes in de lucht

Tot overmaat van ramp loopt na dit seizoen de talentvolle Brian Brobbey gratis de deur uit. De technische baas Marc Overmars is de regie op een aantal fronten kwijt. Hij probeert alle bordjes in de lucht te houden, maar er zijn er deze week een paar op de grond gekletterd. Erik ten Hag mag de brokstukken proberen te lijmen.

Gelukkig voor Overmars raakt de trainer niet snel van zijn stuk. Ten Hag zal moeten waken voor verdeeldheid onder zijn aanvallers. Teleurstelling en ontevredenheid liggen op de loer. Hij bekijkt het echter van de positieve kant: een jaar geleden, toen voor Ajax in de Champions League tegen Valencia veel op het spel stond, had hij geen aanvallende keuzes. Twee maanden geleden tegen Atalanta Bergamo idem dito. Beide keren stond Ajax met lege handen. Ten Hag: “Ik heb maar één boodschap voor al mijn spelers: zorg dat je fit bent en scherp bent. Wie het hoogste niveau aantikt, maakt de meeste minuten.”

Van Promes en Brobbey zullen we de komende tijd niet veel meer horen en Idrissi gaat zijn kans krijgen. Zijn overgang naar Ajax was verrassend. Hij wilde niet weg bij Sevilla, en de Spaanse club wilde hem ook niet kwijt, maar door omstandigheden (onder meer een blessure) kwam de aanvaller uit Bergen op Zoom niet veel aan spelen toe. Idrissi: “En als je dan het shirt van Ajax mag dragen, in zo’n ontzettend goede ploeg, dan sla je dat aanbod niet af.”

Idrissi omschrijft zichzelf als een voetballer die graag acties maakt en die goals en assists levert. Bij AZ deed hij van zich spreken: in 98 duels was hij direct betrokken bij 62 doelpunten.