Podcast Branie

Houdt Erik ten Hag tegen Atalanta het hoofd koel?

Bij Branie loopt de spanning op: er moet woensdag worden gewonnen van Atalanta Bergamo. Hoe gaat Ajax dat doen? Met Tadic in de spits, Traoré of Brobbey? En houdt coach Erik ten Hag het hoofd koel? Thijs Zwagerman (AS) en Jaap de Groot (Het Parool) zoeken met presentator Ronald Ockhuysen naar antwoorden.