Houdt Ajax woensdag de zenuwen in bedwang?

Of de Ajacieden nog naar Feyenoord-PSV gingen kijken? Er werd lauwtjes op die vraag gereageerd. De ploeg had zelf ternauwernood gelijk gespeeld tegen AZ (2-2), met een late goal van Edson Álvarez. Er kon na het duel geen lachje af bij Daley Blind: “Teleurstelling overheerst, hoewel ik natuurlijk extreem blij ben met die gelijkmaker.”

De bus van Ajax reed een half uurtje later ergens op de A9 toen PSV er in De Kuip al twee had gemaakt. In Eindhoven zijn ze na de gewonnen bekerfinale in het kampioenschap gaan geloven – en dat straalde het elftal in de topper tegen Feyenoord uit. Maar zo wisselvallig als Ajax de laatste maanden speelt, zo moeizaam worstelt ook PSV zich soms door wedstrijden heen. Feyenoord kwam sterk terug na rust, met twee doelpunten van Cyriel Dessers. Dat laatste viel in de 92ste minuut uit een omstreden penalty. PSV’er Mauro junior kreeg een schot van Jens Toornstra ongelukkig achter op zijn elleboog. Het leidde meteen na afloop al tot hevige discussies.

Slijtageslag

Het is een opsteker die Ajax met beide handen moet aangrijpen om de titelrace woensdag te beslissen, hoewel er vier dagen later in de Gelredome tegen Vitesse nog een herkansingsmogelijkheid is. Vier punten voorsprong houdt de koploper na speelronde 32, plus een véél beter doelsaldo.

Het is geen toeval meer dat Álvarez tegen AZ nog voor de 2-2 zorgde. In een paar weken tijd pakte Ajax tegen Feyenoord (3-2), RKC (3-2), Cambuur (3-2) en NEC op de valreep al acht ‘bonuspunten’ en daar kwam er in Alkmaar weer eentje bij. De koploper buigt maar barst niet, hoewel de kampioensrace is uitgedraaid op een fysieke en mentale slijtageslag. Het regent blessures bij Ajax, tegen AZ viel Brian Brobbey uit met een pijnlijke kuit. Daley Blind: “Mentaal zit het wel goed bij ons. Anders kun je het ook niet opbrengen om elke wedstrijd tot het einde te vechten en er telkens weer een resultaat uit te slepen. We hebben veel geblesseerden, dat is een feit, en de spoeling is hier en daar dun, maar daar moeten we ons niet achter verschuilen. We moeten uitgaan van de kwaliteit die we desondanks op het veld kunnen brengen en het afmaken.”

Of Brobbey er woensdag bij kan zijn in de kampioenswedstrijd tegen Heerenveen? Ten Hag moest kort na de partij in Alkmaar het antwoord schuldig blijven. Voor Remko Pasveer, Lisandro Martínez, Ryan Gravenberch en Antony is het seizoen al voorbij. Noussair Mazraoui en Steven Berghuis zijn net ontslagen uit de ziekenboeg. Het is pappen en nathouden voor Ajax, dat het al twee maanden meer van geestkracht dan van vloeiend spel moet hebben.

Tumultueus verloop

Ten Hag heeft Brobbey heel hard nodig nu topscorer Sébastien Haller al een tijd droogstaat. Twee weken geleden maakte Brobbey al de winnende tegen NEC (0-1) en zondagavond zette de 19-jarige aanvaller zijn ploeg op voorsprong tegen AZ. Door de wijziging in de speelwijze (van 4-3-3 naar 4-4-2) had Brobbey een basisplaats. De sterke spits zette verdediger Pantelis Hatzidiakos handig opzij na een slim dieptepassje van Kenneth Taylor. De Amsterdamse lefgozer rondde af met een lob over de uitgelopen keeper Peter Vindahl.

De wedstrijd in Alkmaar kende een tumultueus verloop en paste daarmee naadloos in de ontknoping van dit seizoen. Ajax kwam met 1-0 voor en met 2-1 achter en sleepte er in de slotfase toch nog een remise uit. De treffer was ditmaal van Álvarez, een kopbal uit een corner van Steven Berghuis. De Mexicaan had twee minuten later zelfs de winnende kunnen maken, maar zijn volgende kopbal werd door Bruno Martins Indi van de lijn gehaald.

Persoonlijke fouten

Ajax voetbalde voldoende kansen bij elkaar, meer dan AZ, maar faalde in de afwerking. De koploper van de Eredivisie had zeker een uur controle over het duel, maar het lukt de ploeg al tijden niet om negentig minuten een constante prestatie te leveren. Ajax gaf het initiatief na de pauze weg, nodigde AZ uit op eigen helft en zag persoonlijke fouten genadeloos worden afgestraft. Invaller Berghuis liet Hakon Evjen bij de 2-1 uit zijn rug weglopen. Blind ging niet vrijuit bij de 1-1 en trok na afloop het boetekleed aan: hij liet Vangelis Pavlidis vrij inkoppen. Álvarez deed er weliswaar te weinig aan om Owen Wijndal het voorzetten te beletten, maar Blind nam de schuld op zich. “Ik ben zelfkritisch,” zei Blind. “Ik moet Pavlidis voor de situatie blokken, of erbij zitten in het duel. Ik ben er ziek van.”

Blind zal ongetwijfeld het gevoel hebben gehad dat Ajax zondagmiddag het kampioenschap misschien wel door de vingers had laten glippen. De kans is groot dat de verdediger in de bus na de twee goals van PSV’er Cody Gakpo in De Kuip vooral door het raam naar buiten heeft gestaard.

