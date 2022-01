Hordelopers plaatsen zich voor WK indoor en coach Ten Bosch door bij JOS

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

Cor ten Bosch heeft zijn contract bij JOS Watergraafsmeer met een jaar verlengd. De zeventigjarige Ten Bosch, die eerder onder andere trainer was bij AFC, DWS en Zeeburgia, is sinds 2018 in dienst bij de club uit de zondag derde divisie. Bij zijn aanstelling speelde JOS in de eerste klasse, maar door twee promoties achter elkaar speelt de club nu in de zondag derde divisie. JOS staat momenteel op de elfde plaats. Zaterdag tweedeklasser DVVA neemt na dit seizoen juist afscheid van coach Lex van der Horst. Van der Horst was sinds de zomer van 2019 coach bij DVVA en staat met de club op de achtste plaats in de zaterdag tweede klasse A. Van der Horst heeft al een nieuwe club: zondag eersteklasser DSOV uit Vijfhuizen. Hij zal het komende half jaar zowel DVVA als DSOV coachen.

Atletiek

De Amsterdamse hordelopers Liam van der Schaaf en Koen Smet van Phanos hebben zich op de 60 meter horden geplaatst voor de WK indoor in Belgrado. Tijdens het eerste indoorweekeinde van het jaar liep Nederlands kampioen Van der Schaaf in Lyon een tijd van 7,72 seconden en dat is precies de limiet. Smet, die veelvoudig Nederlands kampioen is op 60 en 110 meter horden, kwam bij een wedstrijd in Manchester tot een tijd van 7,69 seconden. Hij liep de limiet tijdens zijn tweede race van de dag en bleef met die tijd slechts vier honderdsten boven zijn persoonlijk record. Tijdens de eerste race bleef hij met een tijd van 7,73 seconden net boven de limiet. De WK indoor is van 18 tot en met 20 maart in Belgrado.

Basketbal

Tanya Bröring van Landslake Lions uit Landsmeer heeft in de wedstrijd tegen Den Helder een op het oog zware knieblessure opgelopen. De 37-jarige routinier gleed in het derde kwart tijdens een duel uit en schreeuwde het uit van de pijn. Bröring werd door haar coach Marlous Nieuwveen van het veld gedragen. Het is nog niet duidelijk hoe lang Bröring aan de kant zal staan, maar volgens Nieuwveen zag het er niet goed uit. Lions verloor de wedstrijd tegen koploper Den Helder uiteindelijk met 81-70.

Handbal

De handbalsters van koploper VOC moesten deze week in de competitie binnen minder dan 48 uur twee uitwedstrijden spelen. Dat bleek geen probleem voor de ploeg van coach Rachel de Haze. Donderdag werd Quintus in Kwintsheul met 33-26 verslagen en zaterdag was de club uit Amsterdam-Noord in Raalte met 32-24 te sterk voor Kwiek. VOC gaat met 30 punten uit 16 duels aan de leiding in de vrouwen eredivisie en heeft vier punten meer dan nummer twee Venlo. De Limburgers moeten nog wel twee wedstrijden inhalen.

Korfbal

De Noord-Hollandse derby tussen het Amsterdamse Blauw-Wit en KZ uit Koog aan de Zaan is zondag afgelast. Bij Blauw-Wit zijn deze week meerdere coronabesmettingen vastgesteld. De club heeft de korfbalbond daarom gevraagd de wedstrijd uit te stellen en dat is gebeurd. Blauw-Wit en KZ moeten het duel in Groep A op dinsdag 1 februari inhalen. Koploper Fortuna is al zeker van de nacompetitie. Blauw-Wit en KZ staan op de gedeelde tweede plaats en strijden met het Friese LDODK om de overige twee plaatsen in de play-offs.