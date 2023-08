Hordeloopster Nadine Visser heeft moeten leren relaxen: ‘Waarom was ik zo jong al zo serieus?’

Nadine Visser in actie op het NK in Breda eind vorige maand, waar ze goud won. Beeld Andre Weening/Getty Images

Een paar keer tijdens het gesprek verontschuldigt Nadine Visser zich. Haar geheugen is ‘best wel bijzonder’. “Ik vergeet snel dingen.” Dat heeft ook zo z’n voordelen voor een topatlete van 28 wier lichaam de laatste jaren regelmatig op de rem trapt. “Ook als ik zwaar in de put zit, kan ik supersnel weer vooruitkijken.”

Maar als ze het toch probeert, in haar herinnering teruggaan naar de tijd dat ze als meisje van zeventien het ouderlijk huis verliet om op sportcentrum Papendal te gaan wonen en trainen, ja, dan plaatst ze daar wel vraagtekens bij. Niet bij de verhuizing, wel bij hoe serieus ze toen al in het leven stond.

“Ik was geen jong talent dat nog niet snapte wat er allemaal bij topsport komt kijken. Als ik terugblik op mijn tienerjaren denk ik juist: waarom was ik zo jong al zo serieus? Ik ging bijvoorbeeld nooit met vriendinnen mee stappen. Daar baalde ik destijds niet van hoor, ik had er oprecht geen zin in. Ik wilde niet moe zijn voor de volgende training. Het alles opzij zetten voor de sport zat er bij mij gewoon al vroeg heel erg in. Achteraf vind ik dat dat wel wat minder had gemogen.”

Omgekeerde leerweg

Goedbeschouwd, vertelt ze glimlachend, heeft zij de omgekeerde leerweg bewandeld. Ze heeft moeten leren om iets relaxter met de dingen om te gaan. Om zichzelf af en toe een moment vrij te gunnen om zo de batterij weer op te laden.

“Ik vind het nog steeds moeilijk om een avond wat leuks te doen en het laat te maken. Of een wijntje te drinken zonder me schuldig te voelen. Ik ben best jaloers op collega’s die het meer kunnen loslaten, die de aan-en-uitknop gemakkelijker vinden. Maar ik kan het tegenwoordig wel beter. Lekker genieten van slecht eten bijvoorbeeld, want dat mag soms en ik word er blij van. Ook weet ik inmiddels dat het oké is als ik een keer slecht slaap; dat ik dan nog steeds een goede training kan hebben.”

“Eigenlijk is de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt wel grappig, want het is vaak andersom. Meestal moeten jongeren bijgeschoold worden over zaken als verantwoorde voeding. Ik heb juist moeten leren dat ik af en toe best slecht mag eten. Dat helpt ook om het vol te houden. Het is een mooi leven, maar het vraagt ook veel.”

Topatletiek is veeleisend. Het gaat om millimeters, honderdsten van een seconde. Details regeren en de sporters worden vaak afgerekend op één moment. Vissers specialiteit is de 100 meter horden. Die races duren minder dan vijftien tellen. Dan moet het gebeuren, dan moet alle energie die erin is gestopt zich uitbetalen. Dit hele seizoen staat in het teken van de WK in Boedapest. Dinsdag loopt Visser de series.

Huilend in de bus

Ze zegt dat ze zichzelf niet vaak verbaast. “Omdat ik de lat voor mezelf altijd heel hoog leg.” Zelfs in deze fase van haar carrière, waarin de hamstring in haar linkerbeen, haar afzetbeen, zo nu en dan protesteert. Ook dit seizoen weer. Bij de Diamond Leaguewedstrijd in Stockholm, het eerste weekend van juli, voelde ze iets dat ze ‘hoopte nooit meer te voelen’. Gelukkig zat er dit keer geen scheurtje in de spier.

De fysieke problemen begonnen twee jaar geleden, in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio. Na een gemankeerde voorbereiding liep ze uiteindelijk in 12,73 seconden naar de vijfde plaats. Vier jaar eerder in Rio was ze op de meerkamp als negentiende geëindigd. Nog steeds wacht Visser op haar eerste mondiale medaille op een outdoorkampioenschap. Indoor won ze in 2018 wel al brons op de 60 meter horden.

“Mensen zeiden: ‘Joh, je komt van ver, dus wees trots en blij.’ Maar zo werkt dat bij mij niet. In Tokio zat ik huilend in de bus terug naar het hotel.” Extra zuur is de wetenschap dat ze nog geen twee maanden later in Zürich haar eigen nationale record verbeterde naar 12,51. Op de Spelen was die tijd goed geweest voor het podium.

Hoe ze de motivatie vindt om door te gaan na tegenslagen en teleurstellingen? Los van haar geheugen, grinnikt ze, is dat bij haar ‘echt geen probleem’. “Ik hou zoveel van mijn sport. Nooit ga ik met tegenzin naar een training. Hordelopen is gewoon heel leuk. Ik beschouw het als een voorrecht, zolang ik dat mag doen.”