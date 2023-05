Hoog tijd om vooruit te kijken: zes verstandige transferopties voor Ajax

Ex-Ajacied Azor Matusiwa (links) in gevecht met Morgan Sanson van Racing Club de Strasbourg op 23 april 23. Matusiwa bij Stade de Reims laten zien ook in een topcompetitie tot de betere ‘stofzuigers’ te behoren. Beeld AFRANCOIS NASCIMBENI/AFP

Nu het seizoen van Ajax op één grote sof is uitgelopen, is het hoog tijd om vooruit te blikken. Willen de Amsterdammers volgend jaar gewoon weer om de landstitel meedoen en op Europees vlak competitief zijn, dan zal de selectie versterkt moeten worden.

Om Ajax een handje te helpen, geeft Da’s Logisch op drie posities (linksback, controleur en spits) aan de hand van data toelichting op twee verstandige transferopties, elk met telkens één bekend gezicht en één wat chiquere optie.

Linksback: Gijs Smal (FC Twente)

Gijs Smal (links) in duel met Mitchel Paulissen van SC Cambuur begin april tijdens de competitiewedstrijd in de Grolsch Veste. Beeld ANP

Alhoewel de komst van een nieuwe trainer nog een herkansing voor Owen Wijndal met zich mee zou kunnen brengen, is de kans ook aanwezig dat Ajax deze zomer al van de elfvoudig international af wil.

Als de Amsterdammers het nogmaals met een eredivisieback aandurven, is er eigenlijk maar één reële optie op de Nederlandse velden: Gijs Smal. Hij is dit seizoen met enige afstand de beste back in aanvallend opzicht. Dat de linksachter van FC Twente in de eredivisie de meeste assists (9) op zijn naam heeft staan, is geen toeval. Dit seizoen creëert hij de ene na de andere schietkans voor ploeggenoten.

Smal is in aanvallend opzicht een moderne back. Niet alleen is hij gevaarlijk met loopacties buitenom, hoge voorzetten vanaf de zijlijn en lage ballen voor vanaf de rand van het zestienmetergebied, de 25-jarige linkspoot kan ook in de as van het veld meedraaien in de spelopouw. Sinds het vertrek van Noussair Mazraoui heeft de achterhoede van Ajax die laatste kwaliteit niet meer in huis.

Het grote twijfelpunt bij Smal is even duidelijk als zijn grootste kwaliteiten: puur verdedigend is hij dikwijls kwetsbaar, vooral met grotere ruimtes in zijn rug.

Linksback: Fran García (Real Madrid, teruggekocht van Rayo Vallecano)

Fran Garcia in het tenue van Rayo Vallecano direct na het scoren van de 2-0 tegen FC Barcelona op 26 april 2023. Beeld Rodrigo Jimenez/EPA

Een linksback die én aanvallend handig is én verdedigend zijn mannetje staat én bijzonder atletisch is, moet wat kosten anno 2023. Fran García valt in deze categorie. Na een ijzersterk seizoen bij Rayo Vallecano wordt de 23-jarige linkspoot gezien als de toekomstige linksachter van het Spaanse nationale elftal. Niet voor niets activeerde Real Madrid de terugkoopclausule in zijn contract, waardoor García vanaf 1 juli terugkeert op de loonlijst bij De Koninklijke.

Toch is er een denkbare route om García deze zomer los te weken bij Real. In de voorbije maanden zijn de Madrilenen per toeval op hun linksback van de toekomst gestuit. Voormalig spelmaker Eduardo Camavinga blijkt in die rol namelijk uitstekend te presteren en met de negenvoudige Franse international Ferland Mendy heeft Real nog een peperdure linksachter in de selectie.

García is veel te goed om een jaar als derde linksback uit te zitten in stadion Santiago Bernabéu en zal vermoedelijk dus beschikbaar zijn voor verhuur (met transfersom) of eenzelfde constructie als in zijn voorbije seizoenen bij Rayo waarbij Real hem verkoopt met een optie tot terugkopen.

Controleur: Azor Matusiwa (Stade de Reims)

Azor Matusiwa (links) van Stade de Reims in duel met Florent Mollet van FC Nantes op 2 april in het Stade de la Beaujoire–Louis Fonteneau in Nantes. Beeld Sebastien SALOM-GOMIS/AFP

Edson Álvarez lijkt komende zomer niet houdbaar voor Ajax. De Mexicaan ligt uitstekend in de markt en lijkt na vier jaar toe aan een stap hogerop. Ajax heeft dus behoefte aan een nieuwe balafpakker op het middenveld. Het liefst een die niet in paniek raakt in het verfijnde positiespel dat de Amsterdammers voor ogen staat. Ex-Ajacied Azor Matusiwa voldoet aan dit tricky eisenpakket.

In de voorbije vier seizoenen heeft Matusiwa zich uitstekend ontwikkeld. In zijn twee seizoenen bij FC Groningen maakte hij al zichtbare sprongen qua bijdragen in balbezit en de voorbije twee jaar heeft hij bij Stade de Reims laten zien ook in een topcompetitie tot de betere ‘stofzuigers’ te behoren.

Controleur: Alan Varela (Boca Juniors)

Alan Varela (tweede van links) in actie met Yilmar Velazquez (tweede van rechts) tijdens de wedstrijd Boca Juniors-Deportivo Pereira van 18 april. Beeld Matias Baglietto/Reuters

In Argentinië staat Ajax er natuurlijk uitstekend op. Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez verdienden een vast plekje in de nationale ploeg door hun prestaties in Amsterdam en laatstgenoemde zelfs een megatransfer. Met dat verhaal zou Ajax kunnen pogen Alan Varela los te weken bij Boca Juniors.

Van de zes spelers die we in dit stuk behandelen, heeft Varela het hoogste ‘plafond’. Als de Argentijnse controleur zich blijft ontwikkelen zoals hij de voorbije jaren heeft gedaan, lijkt hij hard op weg naar een internationale topclub.

Varela is een onvermoeibare loper, defensief intelligent en technisch uitstekend onderlegd. De 21-jarige controleur van Boca zal wat kosten, maar de kans op grote winst bij een latere doorverkoop is groot.

Spits: Joshua Zirkzee (Bologna)

Joshua Zirkzee in het shirt van Bologna zondag tijdens de wedstrijd tegen Juventus in het Renato Dall'Arastadion in Bologna. Beeld Massimo Paolone/AP

Gezien de enorme investering die Ajax afgelopen zomer in Brian Brobbey heeft gedaan, lijkt het geen gekke gedachte dat de Amsterdammers deze zomer eerder zullen zoeken naar een concurrent dan een vervanger van de zelfopgeleide spits. In dat geval lijkt Joshua Zirkzee een logische optie.

Het huidige seizoen van de nog maar 21-jarige spits valt vies tegen. Deze zomer werd hij met een prijs van 8,5 miljoen euro een van de vijf duurste aankopen uit de clubgeschiedenis van Bologna. Maar het is Zirkzee niet gelukt zijn concurrenten te passeren. Zelfs nu eerste spits Marko Arnautovic door diverse blessures al geruime tijd ontbreekt, staat de aanvaller van Jong Oranje zelden in de basis.

Op basis van zijn spel als huurling bij Anderlecht in 2020/2021 en in 2021/2022 zou Ajax alsnog de gok kunnen wagen met de geboren Schiedammer. In Brussel was Zirkzee – in een kwakkelend team – zowel productief als nuttig in het meevoetballen.

Spits: Folarin Balogun (Arsenal, verhuurd aan Stade de Reims)

Folarin Balogun (links) in gevecht om de bal met Lucas Perrin tijdens de wedstrijd tussen Stade de Reims en Racing Club de Strasbourg op 23 april. Beeld FRANCOIS NASCIMBENI/AFP

Als Ajax de aanval écht per direct wil versterken, lijkt Folarin Balogun een topkandidaat. Als teamgenoot van Matusiwa bij Stade de Reims is de Amerikaanse Engelsman dit seizoen topscorer van de spelers van 21 jaar en jonger in de grote vijf Europese competities.

Balogun lijkt in de voorbereiding op komend seizoen de kans te krijgen om voor zijn plek te strijden bij Arsenal. Toch is de pijlsnelle aanvaller geen totaal onhaalbare kaart voor Ajax. De Londenaren hebben met Gabriel Jesus hun grootverdiener in de spits lopen en Balogun is te goed om als understudy te dienen.

Mengt Ajax zich in de strijd om Baloguns handtekening, dan zal de concurrentie ongetwijfeld pittig zijn. Toch lijkt de 21-jarige spits de moeite en de investering wel waard.