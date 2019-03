Hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali verlengt contract bij Ajax

Het vorige contract van Ouaali liep tot en met 30 juni 2019. In het seizoen 2011-2012 startte hij als jeugdtrainer bij Ajax. In 2015 werd hij al ad-interim jeugdopleiding na het vertrek van Wim Jonk. Een jaar later werd hij definitief de nieuwe hoofd jeugdopleiding.



Ouaali is blij dat Ajax zijn contract verlengd heeft. "Het getuigt van veel vertrouwen dat Ajax met mij verder wil, daar ben ik trots op. In de afgelopen jaren heb ik samen met alle medewerkers hard gewerkt om het niveau van onze opleiding verder omhoog te brengen."



Ook directeur voetbalzaken Marc Overmars wilde graag met Ouaali verder. "Hij is een harde werker en een betrouwbaar persoon met een stabiel karakter. Toen hij hier begon was het een roerige tijd, maar mede dankzij hem heeft de opleiding een goed vervolg kunnen geven aan de destijds ingeslagen weg."



