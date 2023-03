Honderd euro per seconde: verbijstering over ticketprijzen voor Olympische Spelen in Parijs

Tickets voor de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar zijn schreeuwend duur, vinden naast geïnteresseerde fans ook verschillende sporters. En dat terwijl de organisatie schermt met ruim een miljoen kaartjes voor slechts 24 euro.

De Belgische zevenkampster Nafi Thiam had er vorige week na haar wereldtitel indoor geen goed woord voor over. Wil haar familie haar tijdens de Olympische Spelen van Parijs komen bekijken, dan kost dat een vermogen. Haar broer had gekeken voor finalekaartjes, zei de tweevoudig olympisch kampioene, en hij kon plekken krijgen voor 690 euro per persoon. “Dat is echt schandalig,” vond Thiam. Hoe zit het?

Hoe zit de verkoop in elkaar?

De organisatie van Parijs ’24 houdt de verkoop van de tien miljoen kaarten voor de Spelen in eigen hand. Woensdag sluit het tijdvak van een maand waarin een zogeheten ‘game-pack’ kon worden aangeschaft. Geïnteresseerden die werden ingeloot konden een pakket van minimaal drie tickets kopen. Het organisatiecomité meldde vorige week dat inmiddels ruim drie miljoen tickets zijn verkocht aan fans uit 158 landen.

Wat is de kritiek?

De organisatie beloofde dat de Spelen een toernooi voor iedereen zou worden. Van de tien miljoen tickets zijn er één miljoen voor 24 euro op de markt en vijf miljoen voor onder de 50 euro. Maar de meeste mensen die in het laatste deel van het eerste tijdslot kaartjes wilden kopen, konden die optie helemaal niet vinden – de kaartjes waren al weg. Net als de broer van Thiam zagen zij bijvoorbeeld voor een finaledag in het atletiektoernooi nog maar één optie: een kaartje van 690 euro.

De kritiek richtte zich op de verkoop van de pakketten. Voor een gezin van drie of vier personen werd het meteen al duur. Het is de vraag of dat voor veel mensen haalbaar is. Een recente peiling die in opdracht van de Franse televisiezender RTL werd gedaan wees uit dat negen miljoen mensen naar de Spelen willen komen kijken, maar dat 82 procent denkt dat de kaarten voor hen niet te betalen zijn.

Kaartjes voor 24 euro zijn bovendien vooral beschikbaar bij poulewedstrijden van het voetbal- of hockeytoernooi, sporten waar vanwege de grote stadions sowieso wel veel kaartjes voor zijn. Finaledagen in het Stade de France, waar het atletiektoernooi plaatsvindt, zijn niet voor 24 euro per ticket te bezoeken. De laagste prijzen beginnen bij 85 euro. En dan zitten fans in de nok van het stadion.

Wat is het weerwoord van de organisatie?

De organisatie wees er bij monde van baas Tony Estanguet op dat de prijzen niet veel verschillen met de ticketprijzen van bijvoorbeeld de Spelen van Londen in 2012. Dat klopt in sommige gevallen, maar over het algemeen valt ‘Parijs ’24’ een stuk duurder uit. Zeker als het gaat om sporten op bijzondere locaties, zoals het schermen in het Grand Palais of het paardrijden in Versailles. En wie het turntoernooi wil bezoeken, is 30 procent duurder uit dan in Londen, berekende het Franse weekblad Le Point. De prijzen zijn ongeveer vergelijkbaar met de tickets in Tokio. Maar daar zat vanwege corona uiteindelijk geen publiek.

Komen er nog kaartjes voor 24 euro vrij?

Op 11 mei begint de tweede ronde van de verkoop. Dan zijn 1,5 miljoen kaartjes beschikbaar. Er komt nog een mogelijkheid om ‘enkele’ kaartjes te kopen. De kans op goedkopere tickets wordt wel kleiner: het zijn er ‘slechts’ 300.000.

Nee, de komende sessie is voor het duurdere segment. De finaleplaatsen voor bijvoorbeeld de olympische 100 meter komen beschikbaar. De duurste kaartjes zijn dan 980 euro. Oftewel zo’n honderd euro per seconde.

Tickets voor andere finales zijn goedkoper, maar nog steeds honderden euro’s: een boogschietfinale voor 180 euro, en een plekje in het handbalstadion bij de eindstrijd voor 380 euro. De allerduurste plaats is overigens niet voor een wedstrijd. Wie het unieke uitzicht wil hebben op de openingsceremonie, die voor het eerst niet in een stadion plaatsvindt maar op de Seine, moet daar 2700 euro voor over hebben.