Holland Heineken House gaat na 25 jaar op de schop

Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruijn in 2004 tijdens de Olympische Spelen in Athene. Beeld ANP

Het Holland Heineken House blijft gewoon bestaan, maar gaat als belangrijk onderdeel op in het grotere TeamNL Tokyo Center. Daarin komen traditiegetrouw Nederlandse sporters, begeleiding, fans, familie en vrienden samen. Maar ook is er voor de eerste keer plaats voor het bedrijfsleven. Zo kunnen Nederlandse bedrijven zich in Japan presenteren.

Hans-Erik Tuijt, sponsorbaas van Heineken en NOC*NSF directeur Gerard Dielessen noemen het ‘misschien wel de grootste verandering in de ruim 25-jarige historie van het Holland Heineken House’.

Het HHH begon in 1992 bescheiden op een gehuurde clipper in de haven van Barcelona, maar groeide al snel uit tot dé ontmoetingsplek voor tienduizenden Nederlandse sportfans. De talloze Nederlandse sportsuccessen vergrootten de status verder: de huldigingen van olympiërs als Pieter van den Hoogenband, Ireen Wüst, Marianne Vos en Dorian van Rijsselberghe in het Holland Heineken House staan in het geheugen gegrift. Ook buitenlandse fans weten elke keer het HHH te vinden.

Meer dan alleen huldigingen

Tijdens de komende Olympische Spelen in Tokio gaat de opzet op de schop. Terwijl het HHH iedere spelen verder uit zijn jasje groeide - er is een Olympische Club, een speciale atletenruimte, een koninklijke lounge, een ruimte voor ambassadepersoneel - bleef Heineken financieel verantwoordelijk. “Dat vonden wij onlogisch,” zegt Hans-Erik Tuijt, sponsorbaas van Heineken. “Als Heineken moeten we ons concentreren op de huldigingen en het bouwen van een mooi feestje. Dat past het beste bij ons.”

Tegelijk stellen Tuijt en Dielessen dat er meer uit het Holland Heineken House te halen valt dan tot dusver gebeurde. “Waarom dat niet nadrukkelijker inzetten als Holland-promotie? Niet alleen tijdens de Spelen, maar ook er al voor.”

NOC*NSF toonde begrip voor die wens. “We raakten in gesprek en daaruit rolt nu een totaal vernieuwde opzet,” zegt Dielessen. Komende zomer verrijst er een nieuw groot Nederland-paviljoen met de naam TeamNL Tokyo Center. Het paviljoen opent op 1 juni 2020, ruim voor aanvang van de Olympische Spelen op 24 juli 2020. “De eerste vier tot vijf weken organiseren we een TeamNL Expo, waar Nederlandse bedrijven zich in Japan kunnen presenteren.”

Holland Heineken House Artist Impression Tokyo. Beeld Heineken.=

Sport en alcohol

Als het aan het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP ligt, verdwijnt het Holland Heineken House helemaal. STAP wijst naar het Preventieakkoord, waarin staat dat de koppeling tussen sport en alcohol niet gemaakt moet worden. “Dat gebeurt met deze veranderingen te weinig,” stelt Wim van Dalen, directeur van STAP. Hij noemt de veranderingen van HHH een ‘schijnoplossing’.

Van Dalen erkent dat in het akkoord alleen doelstellingen staan en dat hier geen termijnen aan zijn verbonden. Daarom doet STAP een oproep aan de sporters om zich hier tegen uit te spreken. “Ze moeten meedoen aan de marketingactiviteiten van Heineken, terwijl dit ook in strijd kan zijn met hun persoonlijke opvattingen ten aanzien van alcoholgebruik. Hopelijk spreken zij zich hier ook tegen uit.”

Van Dalen wil ook dat NOC*NSF, en niet Heineken, de volledige verantwoordelijk neemt voor de huldiging van de Olympische medaillewinnaars. “Als ze dat doen, laat NOC*NSF al haar leden en feitelijk heel Nederland zien dat ze het Preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis serieus nemen.”

NOC*NSF laat in een reactie weten het gevoel te hebben dat we met deze stappen ‘de juiste kant opgaan met wat er in het Preventieakkoord staat’.