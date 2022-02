Hoeveel kans heeft Ajax nog om de kwartfinales van de Champions League te bereiken?

Benfica-aanvaller Roman Yaremchuk (l) maakt de 2-2 tegen Ajax. Beeld EPA

Heeft Ajax nog profijt van de twee uitdoelpunten?

Uitdoelpunten tellen niet meer ‘dubbel’ wanneer teams over twee wedstrijden zowel in punten als doelsaldo gelijk eindigen. In de oude situatie zou Ajax na de 2-2 in Lissabon aan 0-0 of 1-1 in de Johan Cruijff Arena op 15 maart genoeg hebben om door te gaan naar de volgende ronde.

De Europese resultaten van Ajax zijn fraai de laatste jaren, maar de ploeg heeft het op beslissende momenten in eigen stadion vaak moeilijk.

De 3-2 nederlaag tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League (2019) ligt nog vers in het geheugen, na een 1-0 overwinning in Londen en een 2-0 voorsprong in de Arena. Maar ook de cruciale thuisnederlagen in de laatste poulewedstrijden tegen Valencia (2019) en Atalanta Bergamo (2020) kwamen hard aan. In de knock-outfase van de Europa League hielden de afgelopen jaren ook Getafe en AS Roma stand in de tweede en beslissende wedstrijd in de Johan Cruijff Arena.

Hoeveel hoop put Benfica daaruit?

Jan Vertonghen, verdediger van Benfica en oud-Ajacied, gaf een heldere analyse na de remise in Estadio da Luz. “Ajax was zeker in de eerste helft beter. Zij kwamen tot veel meer uitgespeelde kansen. Na de 2-2 gingen we allebei op zoek naar de winst. Toen ontstonden er veel ruimtes, waar wij met onze kwaliteiten beter gebruik van hadden kunnen maken. Maar die ruimte krijgen we vast ook in Amsterdam.”

Dat is de valkuil van Ajax, door trainer Erik ten Hag al vaak benoemd. Vooral in de Arena wachten tegenstanders geconcentreerd op de fouten die een aanvallende ploeg als Ajax altijd maakt. Het kostte de Amsterdammers ook woensdag in Portugal de overwinning. Verdedigers Jurriën Timber en Daley Blind trokken mee ten aanval en Benfica sloeg in de counter genadeloos toe. Ten Hag: “Dat is een vorm van naïviteit, terwijl we genoeg ervaring op het veld hebben staan. Je proefde in die fase dat Benfica nog telkens kon aanzetten. Daar hadden we veel alerter op moeten zijn.”

Had Ten Hag niet veel eerder moeten ingrijpen? De wissels kwamen pas na de gelijkmaker.

Davy Klaassen en Nicolás Tagliafico stonden al klaar om in te vallen voor Ryan Gravenberch en Daley Blind. Ten Hag: “We konden de wissels niet meteen doorvoeren. Het duurde even voordat het spel stillag. Bovendien kregen we in die fase daar vlak voor zelf nog twee mooie kansen op de 3-1, via Mazraoui en Gravenberch.”

Aanvoerder Dusan Tadic was vooral boos omdat Ajax de ‘wetten’ die gelden in het internationale voetbal had veronachtzaamd. “Op het hoogste podium zijn spelhervattingen en de omschakeling, de counters, heel belangrijk. Benfica scoorde indirect uit een corner en direct uit een counter. Dat mag ons niet gebeuren.”

Hoe groot is de kans dat Ajax de kwartfinales bereikt?

Ajax voetbalt beter en makkelijker dan de nummer drie van Portugal. Maar Benfica heeft een aantal aanvallers die Ajax het leven zuur kunnen maken: Rafa Silva, Darwin Nuñez, Everton. Misschien komt het over drie weken wel aan op penalty’s. En verrast Ten Hag met een ‘Van Gaaltje’ door vlak voor tijd keeper Remko Pasveer te vervangen door Andre Onana. Ten Hag deed dat eerder, in de bekerwedstrijd tegen Roda JC in 2018. Twee minuten voor tijd verving Onana doelman Kostas Lamprou. Ajax won de penaltyserie, de Kameroener stopte een strafschop. Ten Hag, destijds: “Andre is een imposante figuur met een bepaalde reputatie bij penalty’s. Als je die mogelijkheid hebt, moet je die benutten.”

