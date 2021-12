Hoelang is dat prijsschieten van Ajax nog leuk?

Davy Klaassen maakt de 4-0 tegen Willem II. Beeld Toin Damen/Pro Shots

Willem II was gisteravond in de Johan Cruijff Arena kanonnenvoer voor Ajax: 5-0. De ploeg van trainer Fred Grim is bezig aan een dramatische reeks en hees na een kwartiertje de witte vlag. Het vlammende schot van Antony had een verwoestende uitwerking op het toch al zwaar aangetaste moraal van de Tilburgers. Lisandro Martínez (2-0) en nogmaals Antony voerden de score rap op. Een treffer van Sébastien Haller werd afgekeurd vanwege buitenspel, anders was het binnen een half uur al 4-0 geweest.

Als Ajax ‘aan’ staat, zoals trainer Erik ten Hag het omschrijft, is er geen houden aan voor welke tegenstander in de eredivisie ook. Ajax won dit seizoen al voor de zesde keer met 5-0, en Cambuur moest er zelfs met 9-0 aan geloven. De competitie is nog niet halverwege, maar de regerend kampioen heeft de grens van 50 doelpunten al in zicht. De teller staat na vijftien duels op 48.

Overklast

“We speelden in een hoog tempo, met veel dynamiek en beweging. Vooral in de eerste 35 minuten was ons spel prima,” zei Ten Hag. Ajax bleef ook voor de zevende keer op rij zonder tegentreffer in de eredivisie. “We hebben Willem II volgens mij overklast. Ik hoorde net dat ze nul keer op ons doel hebben geschoten. Dat zegt wel genoeg.”

Dat krachtsverschil was er overigens ook de keren dat Ajax wél punten verspeelde, zoals tegen FC Utrecht (0-1) en Go Ahead Eagles (0-0). Dusan Tadic stelde gisteren na de ruime zege dat Ajax zijn lessen uit die wedstrijden heeft getrokken. “Je kunt wel de bovenliggende partij zijn, maar je moet veel beweging en veel tempo aan de bal hebben. Dan is het makkelijker voetballen en wordt Ajax weer leuk om naar te kijken.”

Die laatste toevoeging was veelzeggend: het moet in al die wedstrijden alléén van Ajax komen. Afgelopen zondag nog, op Het Kasteel, werd het slechts 1-0 voor Ajax, maar Sparta kwam de middenlijn niet over. Spanning is er niet in zulke wedstrijden, en sprake van een echte strijd is er ook nauwelijks. Eén ploeg valt aan, de andere verdedigt met man en macht het eigen doel.

Gebrek aan tegenstand

Voor de uitstraling van de eredivisie is het funest. En zelfs voor de meest verstokte Ajaxsupporter is een gebrek aan tegenstand voor de eigen club op langere termijn een weinig aantrekkelijk vooruitzicht.

Willem II koos gisteren halverwege de eerste helft al eieren voor zijn geld en groef zich steeds verder in op eigen helft. Rechtsback Leeroy Owusu van Willem II: “We hebben het ietsje omgezet. De buitenspelers meer naar achteren gehaald. Maar het was al te laat.” Zelfs met tien verdedigers was er soms geen redden aan.

Bij Ajax was de scherpte er na de afgekeurde 4-0 wel vanaf. Het wachten was op vers bloed binnen de lijnen. Dat kwam er in de 60ste minuut. Devyne Rensch en Steven Berghuis vervingen Noussair Mazraoui en Antony. Berghuis ontbrak in de basisopstelling, omdat hij de laatste training had gemist vanwege de geboorte van zijn dochtertje. Davy Klaassen speelde op de plek van Berghuis als aanvallende middenvelder. In de 71ste minuut zorgde Klaassen voor de 4-0. Hij kopte van dichtbij raak uit een voorzet van Ryan Gravenberch.

Losse flodders

Twee invallers zorgden samen voor de 5-0. Rensch gaf de voorzet, Danilo (in het veld gekomen voor Haller) tekende voor zijn tweede treffer van het seizoen. In de slotfase was het nog even prijsschieten, maar de thuisploeg produceerde alleen nog losse flodders.

Ajax is de decembermaand, waarin zo vaak punten worden gemorst, goed begonnen. De koploper speelt tot de kerst nog vier keer thuis, waaronder een wedstrijd tegen Barendrecht voor de beker en tegen Sporting Portugal in de Champions League. De enige uitwedstrijd is op 19 december in De Kuip, tegen rivaal Feyenoord.

