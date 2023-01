Hoelang houdt Rafael Nadal dit nog vol? ‘Ben verdrietig, moe en mentaal gesloopt’

Rafael Nadal tijdens de wedstrijd tegen Mackenzie McDonald, op dag drie van de Australian Open. Beeld Getty Images

Kan Rafael Nadal zich nog één keer oprichten? Niemand zal hem afschrijven, in die valkuil is menigeen al eens getrapt. Straks als het Europese gravelseizoen begint, staat hij er toch weer gewoon? Een logische gedachte met het blessureverleden van de Spanjaard indachtig. Geen lichaamsdeel dat nooit getroffen is, meerdere keren lag hij er maanden uit vanwege een operatie of revalidatie. En altijd keerde hij terug aan de absolute top.

Maar het houdt natuurlijk ook voor de grootste vechtjas van het tennis een keer op, zou je denken. Nadal wilde woensdag van geen opgeven weten, in de tweede ronde van de Australian Open tegen Mackenzie McDonald. Maar je zag hem lijden. Halverwege de tweede set schoot het in zijn heup. Daarna kon hij sommige bewegingen niet meer maken. De backhand was amper te slaan, rennen haast ondoenlijk. In andere gevallen had Nadal zijn racket opgeborgen, maar als titelverdediger wilde hij daar in Melbourne niet aan. Maar winnen van de Amerikaan zat er niet meer in: 4-6, 4-6, 5-7. “Ik had al een paar dagen enige last van mijn heup, maar niet in deze mate. Dit scenario had ik geen moment voor ogen,” zei Nadal. Zijn vrouw Mery had de lijdensweg vanaf de tribune met natte ogen aangezien.

Bron: Discovery+

En als het nu alleen die heup was. Maar de problemen van Nadal zitten dieper. Hij heeft sinds Roland Garros afgelopen jaar niet meer zijn beste spel laten zien. Veel toernooien sloeg hij over, onder meer omdat hij in oktober vader werd. Maar ook op Wimbledon en de US Open was hij vorig jaar fysiek niet in beste doen. Hij verloor nu zeven van zijn laatste negen partijen. De vraag is gerechtvaardigd of hij in Melbourne zonder die blessure wel van McDonald had gewonnen, want op het moment dat het gebeurde stond Nadal al een set en een break achter. Zoals hij ook in de openingsronde tegen Jack Draper al geen geweldige indruk had gemaakt.

En nu ligt hij er ongetwijfeld weer voor langere tijd uit. Hoe ouder Nadal wordt, hoe langer het herstel zal duren. En hoe moeilijker het wordt om zich er weer tussen te knokken. De Spanjaard maakte dan ook geen geheim van zijn gevoelens. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet mentaal gesloopt ben,” zei hij in de persconferentiezaal, waar hij duidelijk met pijn in zijn lijf naartoe was gesjokt. “Ik ben verdrietig. En moe om het weer over blessures te moeten hebben. Ik begrijp het, natuurlijk, maar het is soms moeilijk te accepteren. Ik kan niet klagen over mijn leven, maar dit is een zwaar moment. Ik zal toch door moeten.”

Bron: Discovery+

Nadal won vorig jaar de Australian Open en Roland Garros. Hij staat op 22 gewonnen grand slams en zal de komende anderhalve week vrezen dat Novak Djokovic dat aantal evenaart. Maar de angst dat het einde van zijn carrière nadert zal nog groter zijn.

Toen Roger Federer afgelopen najaar afscheid nam, zei Nadal het al. Zonder zijn Zwitserse vriend en rivaal voelde hij zich ontheemd. Alsof hij bijna bedoelde te zeggen: dan hoeft het voor mij ook niet meer. Na een emotionele dubbelpartij met Federer op de Laver Cup vloog Nadal snel terug naar Spanje, waar zijn vrouw op dat moment hoogzwanger was. Het einde van het seizoen verliep slecht, net als het begin van dit jaar. Drie van de vier partijen wist Nadal niet te winnen.

Nu zal hij, opnieuw, alles opzij moeten zetten om fit terug te keren. De volgende vraag is hoe goed hij dan is. Het is te vroeg voor grote conclusies. Vast staat wel dat er grote zorgen zijn over de tennistoekomst van Nadal. Dat maakte het bittere einde in Melbourne woensdagochtend pijnlijk duidelijk.