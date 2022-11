Hoekstra leidt voetbalsters Ajax naar ruime zege op Feyenoord

Beeld ANP

De 26-jarige linksbuiten opende kort voor rust de score, vlak nadat Feyenoord aan de andere kant een grote kans op de openingstreffer had laten liggen. Uit de tegenaanval sloeg Ajax toe. Feyenoordkeepster Jacintha Weimar wist het schot van Romée Leuchter nog te keren, maar in de rebound kon Hoekstra de bal in het doel tikken.

Aan het begin van de tweede helft leidde balverlies van Feyenoord tot de 0-2. Op aangeven van Hoekstra tikte Leuchter de bal van dichtbij binnen. Even later schoot Hoekstra de derde treffer langs Weimar. In de blessuretijd werkte een verdedigster van Feyenoord onder druk van Hoekstra de bal in eigen doel.

Ajax gaat met 21 punten uit zeven wedstrijden aan kop in de Eredivisie, op 3 punten gevolgd door landskampioen FC Twente dat een wedstrijd minder speelde. Twente won vrijdag al met 4-0 bij Telstar. Feyenoord staat met 13 punten op plek vier.