Hoe zal Marc Overmars hebben gekeken naar Donyell Malen?

Hoe zal Marc Overmars hebben gekeken naar de vijf doelpunten van Donyell Malen zaterdag? Die nam in zijn eentje de totale productie van PSV tegen Vitesse voor zijn rekening.

Malen was heel lang jeugdspeler van Ajax. Hij hoopte op 19 januari 2015, de dag dat hij zestien werd, zijn eerste contract bij de club te tekenen, maar een aanbieding bleef uit. Tot grote teleurstelling van de aanvaller en zijn familie. Overmars en hoofd opleidingen Wim Jonk schoven elkaar volgens Malens zaakwaarnemer Mino Raiola telkens de bal toe. Vermoedelijk leidden de interne twisten bij Ajax ertoe dat het jonge talent in de zomer van 2015 naar Arsenal verhuisde.

In de Volkskrant vertelde Malens moeder dat zij geen hoogte had gekregen van de plannen met haar zoon. Met hoofdtrainer Frank de Boer en Overmars was nooit gesproken over de toekomst van Donyell. “We hadden niet het gevoel dat Ajax erg in hem geloofde. Wim Jonk deed toezeggingen over een contract, maar het hoe en wanneer, daar hoorden we niets over. En dat terwijl buitenlandse clubs voortdurend aanklopten.”

Bij Arsenal voltooide Malen zijn opleiding, als jongvolwassene keerde hij begin vorig seizoen terug naar Nederland, naar PSV. Hij leefde op onder trainer Dennis Haar in het beloftenteam. Dit seizoen beleeft hij zijn doorbraak in de eredivisie.

Malen heeft een geweldige week achter de rug: hij debuteerde in Oranje met een doelpunt tegen Duitsland en zaterdag maakte hij vijf goals tegen Vitesse, waaronder twee penalty’s.

Ajax is inmiddels van koers veranderd en tracht de grootste talenten uit de eigen school tegenwoordig wel (tijdig) vast te leggen. Daar staat tegenover dat ook met het voorzichtige transferbeleid rigoureus is afgerekend. De aanvallers waarmee Ajax zaterdag won van Heerenveen waren geen talenten van De Toekomst. Peperdure aankopen Hakim Ziyech, Dusan Tadic en Quincy Promes hadden een basisplaats.

Tadic werd na rust gewisseld voor een andere miljoeneninvestering: David Neres. Ook Razvan Marin en Siem de Jong mochten even invallen. De jonge vleugelflitser Noa Lang, Ajacied vanaf de C’tjes, bleef 90 minuten op de bank.

Tijden zijn veranderd. Als PSV en Ajax elkaar zondag in Eindhoven treffen, treedt de thuisploeg mogelijk aan met Malen, Steven Bergwijn (ook al ex-Ajax) en twee beloften uit eigen kweek: Mohammed Ihattaren en Cody Gakpo. Ajax kan met een voorhoede aan de aftrap verschijnen die voor 50 miljoen bij elkaar is gekocht. En die een gemiddelde leeftijd heeft van ruim 26 jaar.

PSV won zaterdag met 5-0 van Vitesse, ­Donyell Malen maakte alle doelpunten. Beeld SOCCRATES/BSR Agency