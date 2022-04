Hoe wielrenner Yoeri Havik de baan in Sloten weer laat leven met D6Cycling Night

Beeld van de koppelkoers tijdens de Wielerzesdaagse in het velodroom op Sportpark Sloten, 2013. Beeld Marc Driessen

Binnen de Nederlandse baanselectie wordt al grappend gesproken over de ‘Grote Prijs Yoeri Havik’. En eerlijk is eerlijk: daarmee is niets te veel gezegd over de eerste editie van D6Cycling Night, waarmee na zes jaar weer een officiële wedstrijd plaatsvindt op de wielerbaan bij Sloten. Wielrenner Havik (31), Europees kampioen op het onderdeel koppelkoers, is de bedenker, initiatiefnemer, uitvoerder, deelnemer en tegelijk ook favoriet van de eendaagse in het velodroom naast de A4.

Samen met schoonvader Carlo Raaijmakers (55) dan. Binnen de familie is wielrennen immer gespreksonderwerp nummer één. Dochter Marit Raaijmakers is beroepsrenner, schoonzoon Ivar Slik doet niet anders dan fietsen en Havik zelf geldt al jaren als een van de beste baanrenners van Nederland – zestien nationale titels onderstrepen zijn status.

Aan de kersttafel werd het gemis van de ouderwetse wielerzesdaagse besproken. Sinds 1932 waren de zes baanavonden op rij vaste prik, onderdeel van de rijke Amsterdamse wielergeschiedenis. De zesdaagse is sporterfgoed, kent grote kampioenen en ging na de laatste editie van 2016, toen met de ronkende naam Six Day Amsterdam, om financiële redenen verloren.

Financieel risico

De laatste organisator van de zesdaagse, het Britse Madison Sports Group, maakte wel winst in Amsterdam, maar niet genoeg naar hun smaak. De beperkte capaciteit van het Velodrome – er is plek voor zo’n tweeduizend toeschouwers – gaf bovendien weinig andere omzetmogelijkheden. “Het was veel commerciëler van opzet,” zegt Havik. “Het verschil is dat wij het uit liefde voor de sport doen, we willen er niet rijk van worden. Als er een tekort ontstaat, zullen we als familie zelf de knip moeten trekken.”

Het verdwijnen van de zesdaagse bleek een groot gemis. “Ik vond het altijd geweldig,” zegt Havik, die in 2014 samen met Niki Terpstra het evenement op zijn naam schreef. “Het hoorde echt bij Amsterdam. Zo zonde dat het niet meer bestaat. Met D6Cycling Night willen we met wielrennen de warmte terugbrengen op deze wielerbaan.”

Het is een familieaangelegenheid geworden. Havik heeft een sterk internationaal deelnemersveld samengesteld, met bekende namen als Jan Willem van Schip en Roy Eefting. Zijn vrouw en schoonmoeder hebben administratieve taken en regelen de accreditaties voor genodigden, Raaijmakers zelf neemt het leeuwendeel voor zijn rekening. “Zelfs als je gepokt en gemazeld bent, valt het niet mee,” zegt hij. “Voor de veiligheid moeten geregistreerde medici aanwezig zijn, aan een paar geitenwollensokken-EHBO’ers heb je niet genoeg.”

Heft in handen

Dat schoonzoon en schoonvader hun schouders onder een terugkeer van een baanwedstrijd ‘op’ Sloten hebben gezet, heeft ook nog een praktische reden. Vanwege de strenge regelgeving van de internationale wielerbond UCI miste Europees kampioen Havik met zijn koppelkoerspartner Van Schip de wereldkampioenschappen op de baan in Frankrijk.

Dat dreigt nu wederom te gebeuren. De UCI eist minimaal één officiële baanwedstrijd op Nederlands grondgebied voor toegang tot de wereldkampioenschappen in oktober. Omdat de Zesdaagse van Rotterdam vanwege corona niet doorging, zag Havik geen andere mogelijkheid dan het heft in eigen handen nemen. “Het is een beetje eigenbelang, maar ook hartstikke nodig voor het Nederlandse wielrennen.”

Daarnaast ligt er sinds de winter een spiksplinternieuwe vloer in het Velodrome. Raaijmakers en Havik vinden het zonde dat alleen tijdens trainingen over het glimmende hout wordt gereden.

Kans voor talenten

D6Cycling Night geeft talenten de kans om tussen de sterkste renners van Nederland te rijden. Havik, Van Schip en Eefting zijn gekoppeld aan jongeren die de fijne kneepjes nog moeten leren. “De jonge groep baanrenners wordt amper gezien, omdat er de afgelopen jaren geen wedstrijd voor ze was,” zegt Raaijmakers, zelf betrokken bij de Wielerschool, waar hij Amsterdamse talenten traint. “Ze kunnen vrijdagavond ervaring opdoen en laten zien of ze de kwaliteiten hebben om in de wijde wereld mee te doen.”

Als het aan Havik ligt, blijft D6Cycling Night niet bij een eenmalige samenkomst. “De grote zesdaagse mag in Ahoy blijven, dan verblijden we het Amsterdamse publiek jaarlijks met drie dagen fantastisch baanwielrennen. Daar bestaat genoeg belangstelling voor.”