Hoe verging het de internationals van Ajax dit weekend?

Het meest onfortuinelijk was Dusan Tadic. De Serviër speelde voor de tweede keer in een maand tegen Roemenië. Na de 2-2 in Belgrado in september werd het zondag uit in Roemenië 0-0. Tadic (aanvoerder bij de Serven) miste een strafschop in Boekarest.



Vrijdag ging het beter. Toen won Servië uit bij Montenegro met 0-2. diezelfde avond speelde het Nederlands elftal voor spelers tot en met 20 jaar gelijk tegen de leeftijdsgenoten van Duitsland, en maakte Kaj Sierhuis de Nederlandse goal.



Keeper André Onana hield bij het Kameroen van bondscoach Clarence Seedorf zijn doel schoon. De thuiswedstrijd tegen Malawi in de kwalificatie voor de Africa Cup werd vrijdag met 1-0 gewonnen.



Lasse Schöne en Kasper Dolberg hadden zaterdag beiden een basisplaats bij Denemarken, dat niet verder kwma dan 0-0 tegen Ierland.