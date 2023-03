Hoe vergaat het Ajax, Feyenoord, PSV en AZ na de interlandbreak?

Kenneth Taylor controleert de bal in de verloren thuiswedstrijd tegen Feyenoord op 19 maart 2023. Beeld DeFodi Images via Getty Images

Ajax: terugkeer van de aangeslagen Kenneth Taylor

De middenvelders Kenneth Taylor en Steven Berghuis hebben na de verloren Klassieker bij het Nederlands elftal geen vertrouwen getankt. Berghuis speelde rechtsbuiten bij Oranje, hij was anoniem tegen Frankrijk (4-0 nederlaag) en flets tegen Gibraltar (3-0) – na een helft werd hij gewisseld. Voor Taylor liep zijn basisdebuut in de nationale ploeg tegen Frankrijk uit op een nachtmerrie. Hij liet zich in de openingsfase aftroeven door Antoine Griezmann na een ziekenhuisbal van Marten de Roon, wat leidde tot de 1-0. Bondscoach Ronald Koeman haalde Taylor na een half uur naar de kant.

“Deze interland is wel een opdonder,” stelt oud-trainer Foppe de Haan. “Eigenlijk begint zijn carrière nu pas, omdat hij voor het eerst met échte weerstand te maken krijgt.” Volgens De Haan is het belangrijk dat trainer John Heitinga en aanvoerder Dusan Tadic zich ontfermen over de 21-jarige voetballer. Zoals Peter Bosz dat deed in 2017 toen de 17-jarige Matthijs de Ligt terugkwam van een ‘horrordebuut’ tegen Bulgarije, waarin hij twee cruciale fouten had gemaakt.

De Ligt noemde dat gesprek naderhand belangrijk voor zijn carrière. “Bosz zei tegen me: ‘Je bent een geweldige speler. Je hebt een debuut gehad dat vervelend is, maar weet dat ik het volste vertrouwen in je heb. Ik ga je de komende twee wedstrijden niet opstellen, dan weet je dat alvast. Ik wil even rust rondom jou creëren en daarna gaan we weer bouwen.’ Dat gaf mij enorm veel energie en vertrouwen.”

Heitinga doet vaak een beroep op Taylor. Hij is de verbindingsspeler op het middenveld, met Edson Álvarez als controleur en Berghuis als passer. Heitinga kan er nu voor kiezen Taylor even in de luwte te zetten en Davy Klaassen op te stellen. Zondag speelt Ajax uit tegen Go Ahead Eagles. Het gat met koploper Feyenoord is opgelopen tot zes punten.

Feyenoord: de opmars van Mats Wieffer

Anders dan Kenneth Taylor kan Mats Wieffer positief terugkijken op de interlandbreak. “Het was wel een gekke week,” zei de middenvelder van Feyenoord over zijn debuut in Oranje tegen Gibraltar, en de rommelige voorbereiding op de twee EK-kwalificatiewedstrijden waarin veel internationals wegvielen door een blessure of door het virus dat rondwaarde in de selectie.

Wieffer maakt de laatste maanden veel indruk. Hij is vrij lang (1.88 meter) en kan voetbal er simpel laten uitzien: hij verovert veel ballen, houdt die geen seconde te lang vast, en ook in de drukte vindt hij snel de goede oplossing.

Feyenoordtrainer Arne Slot heeft zijn zaakjes goed voor elkaar, zeker in de middelste linie. Loopvermogen, energie en soms wat opportunistisch spel zijn de kenmerken van dit Feyenoord. Aanvoerder Orkun Kökçü heeft een metamorfose ondergaan; hij is fysiek tot veel meer in staat dan een paar seizoenen geleden. Naast Kökçü en de Poolse loper Sebastian Szymanski (maker van de 2-2 tegen Ajax) is Wieffer het rustpunt.

Wieffer, afkomstig van Excelsior, is pas sinds de winterstop een vaste waarde. Hij bleek het ontbrekende puzzelstukje voor Slot. “Als je drie maanden geleden tegen me had gezegd dat ik mijn debuut zou maken in het Nederlands elftal, had ik op mijn voorhoofd gewezen. Ik kan de werkelijkheid ook niet altijd geloven.” De blessures die Lutsharel Geertruida en Gernot Trauner afgelopen week hebben opgelopen, zullen Slot wel enige zorgen baren. Feyenoord gaat zondag op bezoek bij Sparta, dat dit seizoen een stabiele subtopper is.

PSV: Xavi Simons sprankelt niet in Nederlands elftal

Net als Taylor kreeg ook Xavi Simons kritiek op zijn optredens in het Nederlands elftal. Dat was niet fair. Het elftal speelde belabberd en middenvelder Simons kwam als linksbuiten niet uit de verf. Bovendien verdient de pas 19-jarige voetballer krediet voor de wijze waarop hij zich manifesteert bij PSV.

Simons, opgegroeid in Spanje en door PSV weggeplukt bij Paris Saint-Germain, is de dragende kracht in het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij. Door de verkoop van aanvallers Cody Gakpo en Noni Madueke in de winterstop zijn de ogen nog meer gericht op de lichtvoetige dribbelaar, maar hij gaat daar niet onder gebukt. Sterker, met dertien doelpunten en zes assists is Simons zelfs hard op weg om de beste speler van de eredivisie te worden.

Van alle trainers van de titelkandidaten heeft Van Nistelrooij overigens de meeste moeite om de beste samenstelling van zijn middenveld te vinden. Hij schuift geregeld met Ibrahim Sangaré, Guus Til, Érick Gutiérrez, Joey Veerman en Simons, die ook als rechtsbuiten en spits heeft gespeeld. De vele wisselingen hebben de nodige punten gekost. PSV deelt de derde plek met AZ (53 punten) en speelt zaterdagavond uit tegen NEC.

AZ: geen enkele speler in (Jong) Oranje

Het was fascinerend hoe AZ standhield en uiteindelijk zelfs domineerde in beide wedstrijden tegen de Italiaanse topclub Lazio Roma in de Conference League. De wijze waarop Jordy Clasie, Tijjani Reijnders en Sven Mijnans de bal lieten rondgaan, was indrukwekkend.

Dat onderdeel van het spel was bij het Nederlands elftal het minst goed verzorgd en toch was geen van de AZ-middenvelders geselecteerd voor Oranje. Reijnders maakte zelfs niet eens deel uit van de voorlopige selectie van 37 spelers.

Mijnans was wel opgeroepen voor Jong Oranje, maar meldde zich geblesseerd af. De Spartaan speelt pas vanaf januari voor AZ. Met vijf doelpunten én vijf assists (bij Sparta en AZ) staat de 23-jarige linksbenige middenvelder hoog op de lijst van meest waardevolle spelers.

AZ liet in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak een kans liggen om Ajax te verdringen van de tweede plaats, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League. FC Twente was met 2-1 te sterk, dus de achterstand bleef twee punten. Dit weekend speelt AZ thuis tegen Heerenveen.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: