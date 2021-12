Hoe verdediger Perr Schuurs zich terugvocht in de basisopstelling van Ajax

Schuurs in actie tegen Besiktas in de poulefase van de Champions League. Beeld DeFodi Images via Getty Images

Mino Raiola blikte deze week nog even terug op het besluit van aanvaller Brian Brobbey, die op het punt staat terug te keren naar Ajax, om transfervrij te verkassen naar RB Leipzig. Wat volgens de spelersagent een belangrijke rol speelde, was dat Ajax besloot in Sébastien Haller voor een recordbedrag een eerste spits aan te trekken.

De benen nemen bij grote concurrentie, zonder onomstreden basisspeler te zijn geweest, laat staan volgroeid te zijn in de top van de eredivisie – het is eerder regel dan uitzondering geworden in Nederland. Het aantal talenten dat koste wat het kost eerst in eigen land alles eruit wil persen, is op één hand te tellen.

Wie wel tot die groep behoort, is Perr Schuurs. De verdediger maakte in 2018 als tiener en captain van Fortuna Sittard de overstap naar Ajax. Schuurs ontdekte tussen de beloften al snel dat spelen voor een topclub andere koek is. Had hij in Limburg altijd een kompaan naast zich, in de hoofdstad moest hij wennen aan het verdedigen met ruimte in de rug, vaak zonder assistentie.

Liverpool geïnteresseerd

Schuurs groeide door naar de hoofdmacht, waar Erik ten Hag hem begin vorig seizoen tot basisspeler bombardeerde. Hij stond zijn mannetje, maar slippertjes tegen topspitsen kostten hem een half jaar later de kop. De trainer paste Jurriën Timber in. Eerst tegen FC Twente in het nieuwe jaar en in de tweede seizoenshelft zou het talent uit de Ajaxjeugd zich ontpoppen tot revelatie.

Timber haalde Oranje en werd zelfs basisspeler in de poulefase op het EK. Schuurs leek gezien, ondanks zijn glansrol op het andere EK met Jong Oranje. “Ik vond hem de beste,” stelde Ten Hag. Verschillende topclubs deelden die mening. Liverpool was geïnteresseerd en Napoli deed navraag naar de verdediger, die begin dit jaar zijn contract tot medio 2025 verlengde.

Schuurs wilde echter van geen wijken weten, ook niet nu een vaste plek bij Ajax met Timber en Lisandro Martínez als stabiel verdedigingsduo weer ver weg lijkt. De Limburger ziet zichzelf niet als een van de verliezers van het seizoen.

“Ik bekijk het positief. Ik heb veel gespeeld en werk nu nog meer aan mijn ontwikkelpunten,” stelde de gepasseerde mandekker, die wel bij Ten Hag aanklopte voor tekst en uitleg toen zelfs middenvelder Edson Álvarez de voorkeur kreeg, in april nog. “Ja, soms wil je sneller. Maar soms heeft het maanden of zelfs jaren nodig om ergens je top in te bereiken.”

Progressie

Onverstoorbaar ging hij op jacht naar verbetering. Die zag Ten Hag in de voorbereiding al, waardoor Schuurs in de strijd om de Johan Cruijffschaal de voorkeur zou krijgen boven EK-ganger Timber, ware het niet dat hij een lichte blessure opliep. Met Timber en Martínez reeg Ajax vervolgens de clean sheets aaneen, Schuurs moest op zijn beurt wachten. Als hij minuten kreeg, toonde hij de progressie die hij had gemaakt. Scherper in de duels en nog secuurder aan de bal.

Foutloos? Zeker niet. Zo zag hij het metertje ruimte dat hij Nuno Santos tegen Sporting gaf, fataal worden. Toch zag Ten Hag een veel betrouwbaarder verdediger. Tegen Feyenoord aarzelde de coach dan ook niet toen Noussair Mazraoui de race tegen de klok verloor. Niet Devyne Rensch, tot dan toe de vaste stand-in op rechts, maar Schuurs werd aangewezen als vervanger. Daardoor verhuisde Timber naar rechts. Ajax hield opnieuw de nul en boekte een broodnodige zege. “Uitstekend,” beschreef Ten Hag het optreden van Schuurs in de beladen Klassieker. “Met Daley Blind en Edson Álvarez behoorde hij voor mij tot de uitblinkers.”

Een prettige opsteker voor Schuurs, die in 2021 alsnog naar de basis toe is gekropen en daarmee bewijst dat de vluchtstrook bij tegenslag of grote concurrentie niet meteen de juiste route is. Er zijn namelijk meer wegen die naar Rome leiden – of naar Liverpool of Napels.