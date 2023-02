Beeld Artur Krynicki

Een 5 voor Steven Berghuis

Alle wissels van Heitinga waren terecht. Er was natuurlijk ook de herstelwissel van Bassey voor Berghuis. Hoe vaak moeten we Johnny nog vertellen dat het middenveld Taylor-Berghhuis-Klaassen niet werkt? Met Bassey en Álvarez als slopers in de as was de balans bij Ajax terug. Het doelpunt van Álvarez zat er al wekenlang aan te komen. Eindelijk deed de corner van Tadic zijn werk. Het grote probleem van Ajax is het verschil in vorm tussen de ‘sterkhouders’ Kudus, Álvarez, Klaassen, Tadic, Bassey en Rully en de mentaal worstelende Bergwijn, Wijndal, Berghuis en Rensch. Taylor loopt ook niet over van zelfvertrouwen maar speelde iets beter dan de weken hiervoor. Ondanks de ellende om hem heen kon Kudus zijn wereldklasse niet verhullen. Hij passeerde vier man in een tijd dat voetballers nauwelijks nog één man voorbijkomen. Alles wat deze jongen doet, schreeuwt talent.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: