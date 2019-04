Hoe Toby Alderweireld toch niet voortijdig uit Amsterdam vertrok

Stekelenburg vindt het ' fantastisch' dat Alderweireld nu basisspeler is onder Jol. "Hij heeft de stap veel sneller gemaakt dan veel mensen hadden gedacht."



Op het moment dat de jonge Belg zijn eerste contract tekende bij Ajax, werden Stekelenburg en Ronner door Toby en zijn ouders uitgenodigd voor een etentje. "Dat gebeurt zeker niet altijd en dat hoeft ook niet," zegt Stekelenburg. "Maar er spreekt veel waardering uit en het zegt iets over deze jongen en het gezin waaruit hij komt."



Adviezen

Alderweireld is zichzelf gebleven in een tamelijk hard milieu. "Tussen Antwerpen en Amsterdam zit misschien honderdvijftig kilometer, maar de mentaliteit is onvergelijkbaar," stelt zijn oudste broer.



Stekelenburg: "Belgen willen nog wel eens om de dingen heen draaien, maar in Amsterdam zegt iedereen waar het op staat."



Met de jaren was de jonge voetballer steeds beter in staat adviezen naar waarde te schatten en om te zetten in verbeteringen in zijn spel. Hij roemt Winston Bogarde, die als trainer stage liep bij Ajax, als een harde, maar duidelijke leermeester. "Als hij iets zegt, gaat dat niet zachtjes hè, maar met de volumeknop vol open. Sommige jongens krimpen dan ineen, maar ik heb echt heel veel aan hem gehad."



Aan het begin van dit jaar mocht Alderweireld mee op trainingskamp naar Portugal. Het was zijn eerste kennismaking met de A-selectie en hij kreeg de bevestiging dat hij het niveau aan kan. Trainer Marco van Basten liet hem nadien meespelen in de Uefa Cupwedstrijd tegen Olympique Marseille, maar zette hem vervolgens weer op de bank.



"Van Basten is verstandig met mij omgegaan," zegt Alderweireld. "Ik had zelf een gezonde teleurstelling dat ik niet meteen door kon stoten in het eerste elftal. Maar als je snel komt, is de kans ook groter dat je snel weer terugvalt."



De Belg overpeinst zijn woorden in de nabijheid van mannen als Jonk, Blind, Frank de Boer en D-pupillentrainer Dennis Bergkamp, die ook de kantine van De Toekomst komt binnenwandelen.



Alderweireld: "Het is niet om in het gevlij van de supporters te komen als ik zeg dat een lang gekoesterde wens is uitgekomen nu ik basisspeler ben voor Ajax. Alles wat de club uitstraalt, de manier van spelen, het tenue, en de grote voetballers die de club heeft voortgebracht; als kleine jongen droomde ik ervan daarbij te horen."



