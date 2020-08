Hoe staat Ajax ervoor? Een kijkje bij de eerste training

Ajax maakt zich na een gedwongen pauze van vijf maanden op voor een nieuw seizoen. Hoe staat de club ervoor? We proefden de sfeer tijdens de eerste training zaterdag op sportpark De Toekomst.

De tactische looplijnen voor de spelers van Ajax moeten nog worden uitgestippeld, maar die voor de aanwezige pers zijn duidelijk: op De Toekomst wijzen de gekleurde stickers je de route naar de perskamer en de velden. En mocht je alsnog verdwalen, kun je altijd afgaan op het geluid dat Winston Bogarde voortbrengt. De nieuwe assistent van Erik ten Hag is een extravert type. Wie zijn snor probeert te drukken tijdens de training, al is het maar om even op adem te komen, krijgt de wind van voren.

Er waait een andere wind binnen de selectie. Met het vertrek van Hakim Ziyech en Joël Veltman is Ajax twee bepalende spelers kwijt­geraakt. Bepalend voor het spel, bepalend voor de teamgeest. Wie die twee moeten vervangen? Dat doe je met elkaar, zegt Ten Hag.

Ten Hag somt zelf de namen op van de verdedigers die in de voetsporen van Veltman ­kunnen treden. Perr Schuurs, Edson Álvarez, Jurriën Timber. Die laatste maakte zijn debuut in de laatste wedstrijd voor de coronastop, uit tegen Heerenveen. Timber (19) speelde een puike partij. Staat hij nu weer achteraan in de rij? Ten Hag: “Nee, de kans was heel groot geweest dat Jurriën de wedstrijd ná Heerenveen ook had gespeeld. Dan kun je in een serie wedstrijden ­terechtkomen en een vaste plek afdwingen. Die kans werd hem nu ontnomen. Maar hij moet het vooral positief benaderen. Hij heeft zijn kans gekregen en het goed gedaan. Dat is gezien, ook door mij, ik neem het mee het nieuwe seizoen in. Dat moet hij ook doen.”

Jurriën Timber maakt met zijn tweelingbroertje Quinten deel uit van een talentvolle generatie Ajacieden. Ryan Gravenberch (18) is van die lichting het verst in zijn ontwikkeling. Ten Hag hoopt dat de lange middenvelder zich dit seizoen ontpopt tot basisspeler. Gravenberch en aanvaller Naci Ünüvar (17) hebben hun contract met Ajax inmiddels verlengd. Met de zaakwaarnemers van Brian Brobbey (18), Sontje Hansen (18), Kenneth Taylor en de gebroeders Timber wordt door technisch directeur Marc Overmars nog onderhandeld. Ten Hag: “Maar ze hebben inmiddels getekend of ze zijn zover dat ze binnenkort gaan tekenen.”

Recente aankopen

Het is de eeuwige ‘strijd’ bij de club die wil opleiden én presteren. De vraag die zich telkens opdringt: is de jeugd uit de eigen school al goed en stabiel genoeg om het niveau van het eerste elftal omhoog te brengen? Met een schuin oog kijken diezelfde talenten naar de aankopen die de club doet. En die liegen er de laatste jaren niet om. Voor een Nederlandse topclub heeft Ajax een ongekend uitgavenpatroon.

Sommige investeringen hebben zich uitbetaald, maar je kunt moeiteloos een lijstje samenstellen van recente aankopen met een totale waarde van meer dan 50 miljoen euro die niet (of nog niet) hebben voldaan.

Het heeft bij Overmars niet geleid tot terughoudendheid. De afgelopen maanden trok Ajax weer meer dan 25 miljoen euro uit voor twee spelers: Antony Matheus dos Santos (20) uit Brazilië en Mohammed Kudus (20) uit Ghana. Beide aanvallers of aanvallende middenvelders. Multifunctioneel noemt Ten Hag hen. “Je moet ze niet in een hokje plaatsen. Ze kunnen op veel posities een bijdrage leveren. Ze zijn creatief, vaardige dribbelaars, snel, doelgericht.”

Geduld hebben

Of de twee onmiddellijk hun stempel kunnen drukken durft Ten Hag niet te zeggen. “We moeten ze allebei de tijd gunnen.” Die tijd lijkt er nu te zijn. Ervan uitgaande dat niet Napoli of Olympique Lyon deze maand de Champions League wint, hoeft Ajax dit seizoen géén voorronden Champions League te spelen. Ten Hag: “Die wedstrijden zijn enorme obstakels. Als je die uit de weg ruimt, geeft dat een boost. Maar je moet daarvoor als trainer soms geforceerd te werk gaan. Ik heb ­bepaalde processen zo vroeg in het seizoen ­weleens doorgedrukt of eerder afgebroken om gelijk resultaat te halen. Ik kan nu wat meer ­geduld hebben. Een speler die misschien even faalt of hapert wat langer de tijd geven.”