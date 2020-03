Hoe nu verder met de eredivisie? Dit zijn de opties

De Johan Cruijff Arena. Beeld Shutterstock

Wat betekenen de maatregelen van het kabinet concreet voor het voetbal?

Dat de amateurcompetities niet worden afgemaakt. Dat gebeurde voor het laatst in het het seizoen 1944-1945. Of de profs hun seizoen wel kunnen voltooien is zeer twijfelachtig. De KNVB overlegt ook met de overheid. Er leven nog veel vragen. Mogen profclubs de komende tien weken bijvoorbeeld ook niet trainen? En is er een mogelijkheid, hoe summier ook, dat het profvoetbal toch eerder dan 1 juni – desnoods zonder publiek – kan worden hervat?

Hoe groot is die kans?

Die lijkt gezien de ernst van de coronacrisis te verwaarlozen. Daarmee wordt de KNVB voor een enorm dilemma geplaatst. De Uefa wil dat competities vóór 30 juni zijn afgerond, vooral vanwege het feit dat spelerscontracten op die datum aflopen. De eredivisie telt nog 8 speelronden, terwijl FC Utrecht-Ajax en AZ-Feyenoord nog moeten worden ingehaald. Die tijd is dus te kort. Maar als met onmiddellijke ingang een punt achter dit seizoen wordt gezet, is de vraag wat de gevolgen zijn.

Wat kunnen de consequenties zijn?

Dat het huidige seizoen volledig uit de boeken verdwijnt. Het seizoen 2020-2021 gaat dan verder waar het seizoen 2018-2019 gebleven was. Er is dan formeel geen kampioen, er zijn geen degradanten en er promoveren geen clubs naar de eredivisie. In de Europese toernooien wordt Nederland na de zomer dan door dezelfde clubs vertegenwoordigd als dit seizoen, waarbij de KNVB, de eredivisie CV en de clubs zich mogelijk nog wel buigen over een andere verdeelsleutel van de inkomsten uit Europees voetbal. Dat zou betekenen dat Ajax dus opnieuw de Champions League ingaat.

Zijn er nog andere scenario’s denkbaar?

De huidige stand kan als eindstand worden aangemerkt. Dan is Ajax kampioen op basis van een beter doelsaldo dan nummer twee AZ. Het maakt van de laatste wedstrijd van Ajax tegen Heerenveen op 7 maart – een zwaarbevochten 3-1 zege – met terugwerkende kracht de ‘kampioenswedstrijd’. Of er in dit scenario ook nog clubs degraderen uit of promoveren naar de eredivisie, is ongewis. Het is zeker niet uitgesloten dat de eredivisie volgend seizoen uit twintig ploegen bestaat: de huidige achttien clubs aangevuld met Cambuur en De Graafschap, de huidige nummers één en twee van de eerste divisie die op basis van die eindklassering zouden promoveren.

Is een sterk ingekort einde van het seizoen ook een alternatief?

De KNVB en de andere betrokken partijen hebben de afgelopen weken van alles opgeworpen en besproken, maar het is vrijwel onmogelijk – ook juridisch – om tijdens het seizoen de regels te veranderen. Een alternatief slot van het seizoen lijkt een onhaalbare kaart.

En als de KNVB en de clubs geen consensus bereiken?

Dat is gezien de sportieve en financiële belangen die op het spel staan niet ondenkbaar. Wellicht dat de Europese voetbalbond Uefa dan de knoop moet doorhakken. Er zijn meer competities in Europa die in hetzelfde schuitje zitten of daarin nog terechtkomen. Het gebeurde één keer eerder dat de Uefa de kampioen uitriep van een clubcompetitie: in 1999 werd koploper Partizan Belgrado tot kampioen van Joegoslavië verklaard nadat de Balkanoorlog verder voetballen onmogelijk had gemaakt.