Hoe mijn betovergrootvader West Ham United oprichtte, nu verworden tot speeltje van een pornomagnaat

AZ speelt donderdag in de halve finale in de Conference League tegen West Ham United. De oprichter van de Londense club was Arnold Hills, een idealistische zakenman met een bijzondere visie, schrijft journalist Frank Hills, van wie Arnold de betovergrootvader is.

I’m forever blowing bubbles,

Pretty bubbles in the air,

They fly so high,

Nearly reach the sky,

Then like my dreams,

They fade and die.

Fortune’s always hiding,

I’ve looked everywhere,

I’m forever blowing bubbles,

Pretty bubbles in the air.

Voor aanvang van elke thuiswedstrijd zingt de aanhang van de Irons dit nummer uit volle borst mee. Het geeft een mooi inkijkje in de mentaliteit die heerst onder de supporters. Hoe hoog de bubbels ook reiken, uiteindelijk spatten ze allemaal uiteen, net als de dromen van West Ham-supporters. Maar stoppen met dromen over succes is geen optie.

West Ham United is een club die de identiteit van arbeidersclub uit het Londense East End heeft omarmd en op een hondstrouwe achterban kan rekenen, maar die op sportief gebied eigenlijk al jaren geen rol van betekenis meer speelt in de Premier League. In het moderne voetbal, met als recentste voorbeeld Newcastle United, reikt de invloed van buitenlandse financiers en hun miljarden steeds verder bij clubs die snel successen willen behalen. In dat geweld is West Ham steeds meer een bescheiden factor, met in Europa hooguit een rol in de Conference League.

Toch is London Stadium, het voormalige olympische stadion waar de club sinds 2016 huist, met een capaciteit van 62.500 zitplaatsen het vierde stadion van de Premier League. Bovendien trekken de Hammers elke thuiswedstrijd weer hoge bezoekersaantallen, wat eraan bijdraagt dat de club tot de twintig Europese clubs met de hoogste jaarlijkse inkomsten behoort. West Ham stond vorig jaar zelfs in de Forbes top-20 van waardevolste clubs in de wereld.

Het grote goed

Aan het uitblijven van groot sportief succes zou Arnold Hills, de oprichter van Thames Ironworks F.C., voorganger van West Ham United, maling hebben gehad. Waar de Oost-Londense arbeidersklasse in de late 19de eeuw hunkerde naar een voetbalteam dat prijzen kon winnen, zag Hills sport vooral als een middel voor persoonlijke ontwikkeling, morele verbetering en gemeenschapsbinding.

Arnold Hills omstreeks 1900. Beeld Privéarchief

Hills, geboren in 1857, groeide op in een buitengewoon rijk Engels gezin. Zijn vader had, omgerekend naar huidige waarde, een vermogen van bijna 200 miljoen pond opgebouwd met werkzaamheden in de Londense gasindustrie en het runnen van een scheepswerf. Hills ging naar een vooraanstaande Britse kostschool en studeerde klassieke talen in Oxford. Hij was een getalenteerd sportman en speelde in 1879 zelfs een interland voor het Engelse nationale elftal.

In 1880 trad Hills als zoon van de eigenaar toe tot het bestuur van Thames Ironworks & Shipbuilding, een van de laatste grote scheepswerven in Londen. Hij betrok een kleine woning in Poplar, een Oost-Londense wijk nabij de werf, met overwegend belabberde leefomstandigheden. Het viel hem op dat de wijk, met destijds een inwonertal van ongeveer 58.000, beschikte over 146 kroegen, maar geen bibliotheek, sportcomplex of respectabel park had. Aangezien een groot deel van de werknemers van de scheepswerf in deze wijk woonde, dienden de slechte leefomstandigheden volgens Hills snel te veranderen. Hij nam het heft, op zijn manier, in handen.

Na het overlijden van zijn vader in 1892 nam Hills de werf over. Hij richtte verschillende culturele en sportieve clubs op voor werknemers, om te voorkomen dat ze hun loon uitgaven in de kroeg en om hun levens te verrijken. Maar wel op de manier die Hills zélf juist achtte. Wat was dan juist? Uit zijn persoonlijke correspondentie komt de volgende gedachte naar voren: ‘Volmaakte kuisheid en volmaakte zuiverheid zijn het teken van een goddelijk leven.’

‘Zuiverheid’ bestond volgens Hills uit een vegetarisch of liever zelfs fruitarisch dieet, geen alcohol, seks enkel om nageslacht te produceren, en regelmatig beoefening van sport. Wie sportte, met name voetbalde, ‘zonder egoïsme, met gehoorzaamheid naar de aanvoerder en zonder ooit te wanhopen, ongeacht de stand’ zou van zichzelf een man maken.

Bedrijfsteam

In de zomer van 1895 stond er in de krant van de Thames Ironworks een bericht voor werknemers om zich aan te sluiten bij het nieuw opgerichte bedrijfsvoetbalteam: Thames Ironworks F.C. Het bedrijf had onder andere al een dramaclub en een muziekclub, maar vooral de voetbalclub bleek een schot in de roos. Vijftig werknemers meldden zich aan.

De club speelde met twee teams tegen verschillende professionele clubs en won de lokale beker. Een bittere pil kwam in december 1895, toen met 0-6 van Millwall Athletic werd verloren. De rivaliteit tussen West Ham en Millwall is een van de oudste in Engeland. Beide zijn voortgekomen uit de werknemersclubs van concurrerende Oost-Londense scheepswerven.

Al snel botsten de compleet verschillende visies van Hills en de werknemers die de club runden. Hoewel Hills in 1897 voor (omgerekend) 1,5 miljoen pond het Memorial Grounds stadion met een capaciteit van 100.000 liet bouwen, wilde hij op karakteristiek tegenstrijdige wijze wel vasthouden aan de amateurstatus van de club. De meeste werknemers hunkerden daarentegen vooral naar succes tegen professionele clubs als Tottenham en Southampton, iets dat in hun ogen alleen mogelijk was door professionalisering.

Hills bleef voorstander van de vriendschappelijke gentleman’s game. Hij besloot aan het eind van het seizoen 1899-1900 toch dat hij de kosten niet langer kon verantwoorden en dat de club los van de scheepswerf verder moest. Op dramatische wijze liet hij zich uit over de professionalisering. ‘Net als de oude Romeinen […] huren we een team van gladiatoren in en vragen ze onze voetbalgevechten te voeren. Dit is een eenvoudige, effectieve methode om populaire triomfen te produceren. Het is alleen een kwestie van hoeveel we bereid zijn te betalen en het gewicht van onze portemonnee kan de maatstaf van onze glorie worden. Ik heb echter geen enkele intentie om mee te doen aan een dergelijke wedstrijd.’

Op eigen benen

De club ging vanaf de zomer van 1900 min of meer zelfstandig verder onder de naam West Ham United. Hills bleef tot zijn dood grootaandeelhouder, maar bemoeide zich niet met besluitvorming. Zijn achterkleinzoon behield tot 2006 een positie binnen de directie van de club.

Eenmaal op eigen benen hebben de Hammers de voetbalwereld de afgelopen decennia veel plezier gebracht. De jeugdopleiding heet niet voor niets ‘The Academy of Football’. Bobby Moore, Geoff Hurst, Frank Lampard sr. én jr., Michael Carrick, Declan Rice, Rio Ferdinand: al deze grootheden maakten hun eerste stappen in Oost-Londen. Mede dankzij de aanwas van talentvolle zelfopgeleide spelers behaalden de Irons in de jaren zestig en zeventig sportieve successen. Zo won de club in 1964, 1975 en 1980 de FA Cup en in 1965 de Europa Cup II.

Supporters van West Ham United in 1964 bij de halve finale van de FA Cup tegen Everton. Hun ploeg zou later de beker winnen. Beeld Getty

De laatste jaren zou Hills zich vast een paar keer hebben omgedraaid in zijn graf. Zo wist de club in 2006 de Argentijnse topspelers Javier Mascherano en Carlos Tévez via een illegale constructie voor de neuzen van verschillende Engelse topclubs weg te kapen. Het leverde de Hammers een boete van ruim 10 miljoen euro op.

In 2008 raakte de club in nog grotere problemen door het faillissement van de IJslandse eigenaren in de bankencrisis. Een consortium van verschillende IJslandse banken nam West Ham uiteindelijk over, onder streng toezicht en met beperkte financiële middelen, om te voorkomen dat de club kon dienen als middel om via liquidatie schulden af te betalen.

De Britse pornomagnaat David Sullivan, die de club in januari 2010 met zijn inmiddels overleden zakenpartner overnam, lijkt voor rustiger vaarwater te hebben gezorgd, met de halve finale Europa League vorig seizoen als voorlopig hoogtepunt. Toch bouwde West Ham sinds de zomer van 2018 een transferverlies van ruim 400 miljoen euro op, met vooral de verkoop van Sébastien Haller aan Ajax (ruim 28 miljoen verlies) en Felipe Anderson aan Lazio (ruim 36 miljoen verlies) als recente dieptepunten.

Het zuinige en verstandige AZ, dat nu juist de vruchten plukt van het investeren in de jeugdopleiding, ontmoet komende week een absolute tegenpool als het aankomt op financieel beleid. Misschien zou West Ham wel een vleugje Zaanse nuchterheid kunnen gebruiken. Oprichter Hills zou het vermoedelijk toejuichen.