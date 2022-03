Hoe Mazraoui inmiddels onmisbaar is voor Ajax

Mazraoui baalt na afloop van de nederlaag bij Go Ahead Eagles. Beeld ANP

You never know what you got ’til it's gone bleek dit weekend voor Ajax. Want waar Mazraoui zelden genoemd wordt in de discussies over beste Ajaxspelers, was zijn afwezigheid flink voelbaar in de eerste helft tegen Go Ahead.

Mazraoui werd midweeks nog tot speler van de wedstrijd uitgeroepen tegen Benfica. Bij vervanger Devyne Rensch ging zondag nagenoeg alles mis. Het tekent de groei van Mazroaui, die allang niet meer een bijrol heeft in het verhaal van Ajax.

In zijn generatie in de Ajaxjeugd gold Mazraoui niet als grootste talent. Sterker, werd er een handjevol veelbelovende namen uit zijn lichting genoemd, dan zat hij er vermoedelijk niet tussen. Dat de 24-jarige, Marokkaans international geruisloos is uitgegroeid tot een van de beste rechtsbacks in het internationale voetbal, mag dan ook een klein (en onderbelicht) voetbalwonder heten. Op drie vlakken blinkt Mazraoui dit seizoen uit.

Aanvallend rendement

Het is de 17de minuut tegen Benfica. Mazraoui zal in een tijdsbestek van tien seconden laten zien waarom hij inmiddels op de radar van menig Europees topclub staat.

Wanneer rechter centrumverdediger Nicolás Otamendi terugspeelt op zijn doelman Odysseas Vlachodimos, loopt Mazraoui nog op zijn eigen helft.

Beeld Screenshot Ziggo Sport

De terugspeelbal op de Benficagoalie is het startsein voor een flinke golf ‘pressing’ van Ajax. Collectief zet de ploeg druk naar voren. Mazraoui is de Ajacied de grootste sprint aflegt. Met een enorme versnelling loopt hij het gat dicht op Benficalinksback Grimaldo. Wanneer de Spanjaard de hoge pass van zijn doelman wil aannemen, staat Mazraoui al in perfecte positie om de bal te onderscheppen en een gevaarlijke tegenaanval van Ajax in te leiden.

Beeld Screenshot Ziggo Sport

Ondanks de monstersprint voorafgaand aan zijn balverovering houdt Mazraoui op volle snelheid het overzicht. Na een kaats met Antony ziet hij Dusan Tadic volledig vrijstaan aan de overkant van het strafschopgebied. De voorzet van Mazraoui is op maat, waarop de captain de belangrijke 0-1 maakt.

Beeld Screenshot Ziggo Sport

Mazraoui's ijzige kalmte in de afrondende fase van het balbezit is niets nieuws meer, inmiddels. Waar de rechtsback vroeger nog wel eens gebrek aan aanvallend eindproduct werd verweten, steekt hij er dit seizoen qua verkregen en gecreëerde kansen met kop en schouders boven alle eredivisieverdedigers uit.

Verdedigers met meeste Expected Goals en Expected Assists, eredivisie 2021/22. Beeld Opta Sports

En niet alleen als aangever is Mazraoui dit seizoen betrouwbaar. Ook heeft hij het scoren ontdekt. Zo was Mazraoui in 28 duels goed voor evenveel treffers (5) als in zijn 102 duels als Ajacied.

Mazraoui voelt zich comfortabel met aanvallende loopacties op de helft van de tegenstander. Beeld Screenshot ESPN

Neem bovenstaande situatie, waaruit zijn goal tegen Groningen valt. Mazraoui biedt zich als een ware rechtsbinnen aan voor een lange pass van Lisandro Martínez. De aanvallende ervaring die Mazraoui als loopgrage centrale middenvelder bij de A-junioren van Ajax opdeed, betaalt zich nu uit.

Speciale rol in de opbouw

Pep Guardiola zal trots zijn als hij de rol van Mazraoui bij Ajax ziet. Net als Guardiola met Philipp Lahm en David Alaba - ook twee voormalige middenvelders die veel techniek bezaten als backs - deed bij Bayern München, laat Erik ten Hag zijn rechtsback heel vaak als een soort verkapte extra midmid spelen. Een tactische kunstgreep die zich meer dan uitbetaalt: Mazraoui dubbelt de andere rechtsbacks in de eredivisie qua passes die aankomen in de meest aanvallende zone van het veld (laatste 30 meter).

Rechtsbacks met meeste aangekomen passes in aanvallende zone van het veld, eredivisie 2021/22. Beeld Opta Sports

Het vermogen van Mazraoui om ook in de as van het veld comfortabel mee te kunnen voetballen, is cruciaal voor de soepele spelopbouw van Ajax.

Neem het eerste balcontact van Mazraoui in het topduel met PSV. Ajax weet dat de Eindhovenaren het midden van het veld zullen proberen dicht te metselen: dáár is de ploeg van Ten Hag combinerend immers op zijn best. Dat Mazraoui zich vanaf de openingsminuut aan de binnenkant van de rechterflank aanspeelbaar durft te maken als extra centrale pass-optie, levert Ajax meteen wat ademruimte op.

Mazraoui glipt meteen in zijn speciale, centrale rol in de spelopbouw tegen PSV. Beeld Screenshot ESPN

Door Mazraoui’s dubbelrol in de spelopbouw, als back die ook plots als extra midmid in de as mag opduiken, is het extreem moeilijk voor tegenstanders om Ajax met een gericht plan onder druk te zetten.

En niet alleen in de spelopbouw heeft Mazraoui een sleutelrol aan de binnenkant van het veld. Ook is hij zeer bedreven in het ‘onderlappen’. De overlappende loopactie van een aanvallend ingestelde back kennen we inmiddels allemaal: op een moment dat de buitenspeler naar binnen toe komt, ligt de buitenbaan open voor de vleugelverdediger om mee naar voren te gaan.

Mazraoui sticht gevaar met een 'onderlappende' loopactie. Beeld Screenshot ESPN

Maar bij Mazraoui zien we dikwijls het tegenovergestelde looppatroon. Op momenten dat Antony zich opstelt in de meest wijde zone aan de recherflank, bij de zijlijn, maakt Mazraoui geregeld dieptesprints aan de binnenkant.

Dit soort loopacties vereisen extra communicatie bij de tegenstander. Want vangt de linksback deze dieptesprint van Mazraoui op, dan komt Antony op de flank ongedekt vrij. Vangt de centrumverdediger hem juist op, dan riskeert de opponent een ondertalsituatie tegen Haller en de aanvallende middenvelders.

Efficiënt met tackles

Maar niet alleen in aanvallend opzicht is Mazraoui gegroeid dit jaar. Van alle eredivisiespelers die minstens 30 succesvolle tackles plaatsten dit seizoen, is hij na Twenterevelatie Mees Hilgers het efficiëntst.

Spelers met hoogste succespercentage op tackles, eredivisie 2021/22. Beeld Opta Sports

De statistieken zijn duidelijk: Mazraoui is allang niet meer een overpresterende underdog. Hij is dit seizoen in alle stilte een dragende kracht geworden.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: