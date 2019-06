Hoe maakt Ten Hag weer een team van Ajax?

Ajax heeft voor de 34e keer de landstitel gewonnen: de spelers van Ajax worden gehuldigd op het Museumplein. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

1. Voorlopig valt het toch wel mee met die exodus?

De transferperiode is pas net is begonnen. De markt is tot eind augustus open. Bij de overgang van Frenkie de Jong naar Barcelona zal het echt niet blijven. Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, David Neres en Donny van de Beek staan er bij de Europese top goed op.

2. Hoe kan Ajax zich wapenen tegen de koopwoede van de allerrijkste clubs?

Een simpel ‘nee’ verkopen is in sommige gevallen, als een speler zich financieel enorm kan verbeteren, onmogelijk. Overmars en Ten Hag zijn om die reden al veel langer bezig om de compositie van de nieuwe selectie te maken. Lisandro Magallán en Perr Schuurs werden vroegtijdig aangetrokken als opvolger van De Ligt. En Razvan Marin (Standard Luik) komt het middenveld versterken waar De Jong verdwijnt.

3. Zijn die drie (al) goed genoeg?

Dat moet blijken. Maar Ajax heeft meer dan 20 miljoen euro voor het trio neergeteld, dus dat zij dit seizoen een serieuze kans krijgen, is klip en klaar. Zoals Overmars het zei bij de contractverlenging van Ten Hag: “De trainer moet er weer een team van maken.” Dat sluit niet uit dat hij ook de speelwijze aanpast. Misschien gaat Ten Hag, na het vertrek van spelmaker De Jong, wel verder met één controlerende middenvelder in plaats van twee. Lasse Schöne, Carel Eiting en Daley Blind kunnen die rol vervullen. Dan verdwijnt dus ook de schaduwspits, de nummer 10. Van de Beek zou er blij mee zijn: hij voelt zich meer een (aanvallende) halfspeler. En ook de Roemeen Marin is zo’n box-to-boxspeler.

4. Zoekt Ajax vooral naar aanvallende versterking?

Dat heeft prioriteit. Met Kasper Dolberg, Klaas-Jan Huntelaar en Lassina Traoré zijn er drie centrumspitsen. En Dusan Tadic blijft. De opvolger van Justin Kluivert, Hassane Bandé, is nog altijd herstellende van een kuitbeenbreuk. En Neres en Ziyech proberen zich respectievelijk tijdens de Copa América en de Afrika Cup nog meer in de kijker te spelen. Ajax wil daarom werk maken van Quincy Promes, vleugelflitser van Sevilla. Hij is 27 jaar, international, heeft de ervaring van vier jaar Spartak Moskou (waar hij topscorer werd en twee keer de beste speler van de Russische competitie) én een Ajaxverleden. En ook niet onbelangrijk: hij heeft een innige band met Ten Hag, die hem bij Go Ahead Eagles op het juiste spoor zette naar een internationale carrière. “Quincy heeft het Ajax-dna,” aldus Ten Hag.

5. Maar ook de namen van Steven Bergwijn en Martin Ødegaard zingen toch rond?

Door die laatste kan een streep. De Noor kiest voor Bayer Leverkusen. En de kans dat Promes voor een acceptabel bedrag (20 miljoen) kan worden losgeweekt bij Sevilla lijkt reëler dan de komst van Bergwijn - de vleugelaanvaller van PSV moet het dubbele kosten. Ajax kan zich dergelijke transfers – gezien de jaarlijkse afschrijving van 8 a 10 miljoen euro - niet veroorloven.