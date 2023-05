Hoe komt het dat Sergio Pérez het zo goed doet op stratencircuits?

Sergio Pérez na zijn zege in Bakoe. Beeld Pro Shots

Red Bull-teambaas Christian Horner had de statistieken kort na de Grand Prix van Azerbeidzjan al paraat. Hij wist de overwinningen van Sergio Pérez, sinds hij een van de coureurs van het team van de Brit is, zo op te rakelen. En het verband lag voor de hand. Azerbeidzjan in 2021, Monaco en Singapore in 2022 en Saoedi-Arabië en opnieuw Azerbeidzjan dit jaar. Alle vijf de overwinningen van de Mexicaan in Red Bull-dienst waren op een stratencircuit. Daarvoor won hij alleen in 2020 nog de Grand Prix van Bahrein. “Hij is duidelijk zijn bijnaam als ‘king of the streets’ aan het bevestigen,” oordeelde Horner.

Die conclusie wierp uiteraard meteen een vraag op. Hoe kan het dat Pérez zo goed presteert op stratencircuits? Hoe is dat te verklaren? Aangezien lang niet al die racebanen over wegen waar normaal gesproken gewoon verkeer overheen rijdt op elkaar lijken, is het moeilijk om daar de vinger op te leggen.

Horner en Pérez zelf lijken het al niet te kunnen. De teambaas van Red Bull gaf aan dat hij het niet wist en dat die vraag aan Pérez gesteld moest worden. De Mexicaan zelf gaf er ook niet echt antwoord op. Ja, het rondje in Bakoe past volgens hem bij zijn stijl. Maar hij weigerde vervolgens gedetailleerd te vertellen wat dan precies zijn stijl is.

Spontaan rijden

Jan Lammers komt wel met een verklaring. De voormalig Formule 1-coureur legt uit wat precies het verschil is tussen het rijden op een stratencircuit ten opzichte van een klassieke racebaan. “Op een stratencircuit moet je hoofdzakelijk spontaan rijden,” analyseert Lammers. “Er zijn minder lange, rechte stukken en je weet dat er steeds een bocht aan komt. Dat brengt je in een flow en geeft je bijna geen tijd om na te denken. Ook bij het nemen van de bochten die er zijn, word je in een focus gezogen of gedwongen. Er is geen marge voor fouten, want als je niet oplet, zit je gelijk in de muur.”

Daarmee zou Pérez als coureur misschien wel het beste te vergelijken zijn met de spits van een voetbalteam die gebaat is bij relatief moeilijke kansen. Een afmaker die liever op intuïtie handelt, met de druk van een verdediger in zijn rug, dan dat hij met relatief veel ruimte alleen op de keeper afloopt en tijd heeft om na te denken over hoe hij moet afronden.

Reflexmatig

“Op normale circuits moet je jezelf om andere redenen concentreren dan simpelweg zelfbehoud,” zegt Lammers. “Op stratencircuits zit je in een zone waarin je gewoon puur reflexmatig rijdt. Je bent meer aan het doen en minder aan het nadenken. Dat is het belangrijkste verschil qua mentale aanpak. Het is trouwens ook niet zo dat Pérez altijd goed rijdt op stratencircuits. Maar al zijn goede races waren wel op stratencircuits. Misschien kan hij zich op andere circuits minder goed concentreren. De conclusie is wat mij betreft dat hij liever puur op gevoel rijdt dan dat hij iets heeft om over na te denken.”

Pérez staat er na twee overwinningen dit seizoen goed voor in het wereldkampioenschap. Maar om wereldkampioen te worden, moet hij in de rest van het seizoen laten zien dat hij veelzijdiger is geworden. Horner erkende dat na de Grand Prix van Azerbeidzjan meteen. “Het wordt tijd dat hij het nu ook eens op een normaal circuit laat zien,” gaf de teambaas aan.

Pérez heeft daar nog even de tijd voor. Met Miami en Monaco worden twee van de drie aanstaande grands prix verreden op stratencircuits. Volop kans voor hem om op intuïtie verder te gaan met winnen.