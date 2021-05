Hoe Klaassen de talisman van een kampioensploeg werd

Davy Klaassen viert zijn 4-0 tegen Emmen. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Toen Davy Klaassen op 5 oktober vorig jaar tekende voor een terugkeer bij Ajax, waren veel reacties nogal ingetogen. Ja, er kwam weliswaar een bewezen waarde terug, maar was de degelijke Klaassen de aangewezen man om een middenveld draaiende te houden dat Hakim Ziyech en Donny van de Beek was kwijtgeraakt?

Een seizoen later is het antwoord op die vraag een volmondig ‘ja’. Op vier fronten is de 28-jarige middenvelder dit seizoen cruciaal gebleken voor het Amsterdamse succes.

Diepgang

Dat Klaassen liefst negen openingsdoelpunten voor zijn rekening nam dit jaar is inmiddels wel bekend. Maar er zijn twee statistieken die nog beter uitdrukken wat de waarde is van Klaassen voor Ajax.

Met gemiddeld 65 balcontacten per 90 speelminuten is Klaassen na spits Sébastien Haller de veldspeler bij Ajax die het minst aan de bal komt dit seizoen. Maar vervolgens is Klaassen na Dusan Tadic wel de Ajacied die bij de meeste treffers is betrokken: 21 in totaal, 16 keer als doelpuntenmaker en 5 keer als aangever.

Deze twee cijfers zijn vintage Klaassen: niet de bal hoeven hebben om alsnog te domineren. Met Tadic, Daley Blind, Antony, David Neres en Ryan Gravenberch heeft deze ploeg al genoeg spelers die áán de bal het verschil konden maken. Klaassen brengt de looparbeid die nodig is om al deze creativiteit vaker in doelpunten om te zetten.

Klaassen is de koning van het ‘bijsluiten’: naast of langs de spits opduiken als extra aanvaller in het zestienmetergebied. Precies de helft van zijn goals dit seizoen (acht van de zestien) volgt na een sprintactie richting het strafschopgebied van de tegenstander.

In de officieuze kampioenswedstrijd tegen AZ is de (jawel) openingsgoal van Klaassen het perfecte voorbeeld van zijn slimme loopkunsten. Klaassen anticipeert erop dat verdediger Bruno Martins Indi met Haller meegezogen wordt richting eerste paal (rood omlijnd hieronder), en komt in de rug van Teun Koopmeiners (geel) vrij voor een makkelijke kans bij de tweede paal.

Een gepatenteerd Klaassen-loopje: in de rug van Haller komt hij vrij voor een makkelijke schietkans tegen AZ. Beeld Screenshot ESPN

Klaassen blijkt dit seizoen erg bedreven in het vinden van zo gunstig mogelijke schietkansen. Van alle eredivisiespelers die minstens tien keer een doelpunt maakten dit seizoen, heeft hij het hoogste scoringspercentage op zijn schoten.

Tellen we geblokte pogingen en penalty’s niet mee, dan eindigt ruim 34 procent van zijn schoten in een doelpunt. Ter context: een doorsnee scoringspercentage ligt tussen de 10 en 12 procent.

Kopkracht

In het kampioensduel met Emmen beloont Klaassen zichzelf voor een zoveelste dieptesprint met een treffer bij de 4-0.

Het recept is bekend, bij een zoveelste beauty van een voorzet van Tadic vanaf links. Wachten en anticiperen op de eerste loopactie van Haller rondom het doelgebied, om vervolgens vrij te komen in het kielzog van de lange target man.

Klaassen komt vrij voor zijn zesde kopgoal van het seizoen. Beeld Screenshot ESPN

Dat Klaassen de bal binnen kopt, mag geen verrassing meer heten. Stilletjes is de middenvelder een ware kopspecialist gebleken dit seizoen: liefst zes keer scoorde Klaassen dit seizoen met het hoofd. Twee keer zoveel als de op een na doelgevaarlijkste kopper (Huntelaar, drie kopgoals). Ook uit standaardsituaites is Klaassen met drie goals (twee kopballen en een omhaal) de doelgevaarlijkste Ajacied dit seizoen.

Klaassens kopkracht is een wapen gebleken in wedstrijden waarin de opponent massaal terugzakt tegen Ajax. Zijn vermogen om ook in de lucht gevaar te stichten geeft Ajax, zeker met de lengte van Haller op het veld, via de langere voorzet een solide Plan B als het niet via korte passes lukt.

Slimme verbindingsspeler

Klaassen speelt ‘op 10’ bij Ajax. Traditioneel gezien de plek op het veld voor de meest begenadigde technicus. Maar verfijnde balaannames zoals Wesley Sneijder, no look-ballen zoals Christian Eriksen ze ooit gaf of splijtende steekpasses à la Ziyech zal Klaassen niet zo snel afleveren.

Klaassens kracht als ondersteunende speler voor andere aanvallers komt vooral voort uit zijn spelinzicht en snelle handelen. De assist op de 2-0 van Haller in de kampioenswedstrijd tegen Emmen demonstreert die twee kwaliteiten.

Klaassens doel voorafgaand aan de 2-0 van Haller: Emmen-verdediger Araujo van zijn positie lokken. Beeld Screenshot ESPN

Wanneer Ajax op het punt staat de bal op Emmense helft te veroveren, duikt Klaassen direct achter de middenveldslinie van Emmen. Tot zover niets nieuws: dit is Klaassens favoriete soort actie. Maar wat hij doet in de paar tellen nadat Nicolás Tagliafico op hem heeft doorgekopt, verraadt Klaassens grote spelinzicht.

In plaats van direct door te kaatsen op Haller, die op dat moment nog buitenspel staat, controleert hij de bal nog een keertje met de knie. De extra balaanraking is genoeg om Emmen-verdediger Miguel Araujo uit de tent te lokken: de Peruaan richt zijn ogen op Klaassen, waarop Haller simpel in zijn rug vrij kan lopen.

Defensieve aanjager

Ook aan de andere kant van de bal toont Klaassen continu tactische discipline en een volwassen spelinzicht.

Bij het Ajax van Ten Hag is het collectieve drukzetten naar voren heilig. Klaassen, die met gemiddeld zes balveroveringen per 90 minuten de beste balafpakker op de voorste vier posities in de Amsterdamse selectie is, vervult een sleutelrol bij de pressing van Ajax. Hij jaagt waar nodig – conditioneel lijkt hij immers onvermoeibaar – maar is net zozeer belangrijk op de momenten waar hij het organiseren van het collectief verkiest boven zijn wil om de bal zo snel mogelijk terug te veroveren.

Klaassen zal nooit tot sierlijkste Ajacied verkozen worden. Maar wat de middenvelder dit seizoen laat zien, is duidelijk: de Amsterdammers zijn botweg beter met Klaassen op het veld. En zo is een van de Ajacieden die het minste aan de bal komt, toch een van de pijlers van dit succes.