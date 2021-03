Hoe Jurriën Timber tot vaste basisspeler uitgroeide

Jurriën Timber (rechts) in duel met PSV-spits Eran Zahavi, zondag in Eindhoven. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

In de schaduw van Ryan Gravenberch is er dit seizoen haast geruisloos nog een tienertalent bij Ajax uitgegroeid tot vaste waarde. Jurriën Timber stond in het topduel met PSV (1-1) voor de zesde keer op rij in de basis, en lijkt de concurrentiestrijd met Perr Schuurs te hebben gewonnen. Op drie fronten maakt de 19-jarige verdediger indruk.

Positionering

De juiste positie kiezen is als verdedigende kwaliteit even onsexy als ondankbaar. Je hoort eigenlijk alleen over de positionering van een verdediger als deze níet in orde is.

Toch maakt de piepjonge Timber indruk met zijn positionele keuzes. Neem onderstaande situatie, uit de slotfase van het competitieduel met Heracles Almelo (0-2) op 13 februari. Wanneer Heracles-linksback Giacomo Quagliata (aan de bal) de ingevallen Devyne Rensch met een dribbel passeert, ligt de rechterflank bij Ajax open.

Timber, links in de gele vierkant, tijdens de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Beeld Screenshot

Even zie je Timber twijfelen: gaan of toch niet? Veel verdedigers zouden, zeker gezien de 0-2 voorsprong op het scorebord, gaan voor de ‘glamourtackle’ in deze situatie. Een forse sliding richting zijlijn, met spectaculaire balwinst als inzet.

Timber hapt niet. In plaats daarvan maakt hij de ‘saaie’, maar correcte keuze: hij volgt de diepgaande Delano Burgzorg, en laat de Heracles-linksbuiten verslikken in zijn eigen actie. Een simpele ingreep is Timbers beloning voor de eerdere, veilige keuze. Ajax houdt de nul in Almelo.

De cijfers onderstrepen het beeld van Timber als een geduldige, effectieve verdediger. Gemiddeld gaat hij minder vaak over tot een ingreep dan concurrent Schuurs, maar is hij effectiever op de momenten dat hij wél ingrijpt.

Dribbelaar

Bijna is de solide, vaak onopvallende Timber goed voor een werelddoelpunt in de topper tegen PSV. In de zevende minuut passeert hij, aan de rand van zijn eigen strafschopgebied, met een dribbelactie de aanstormende Mario Götze, en soleert Timber — na een kaats met Davy Klaassen — ruim tachtig meter over het veld, voordat hij over de bal maait bij de afronding in het Eindhovense zestienmetergebied.

Timber begint aan zijn dribbel waarmee hij het hele veld oversteekt. Beeld Screenshot

De actie laat zien dat hij meer is dan alleen een nuttige defensieve kracht. Timber speelde tot een paar seizoenen geleden in de jeugd veelal als vleugelverdediger, wat terug te zien is in zijn speelstijl. Voor een centrumverdediger is hij opvallend handig en snel met de bal aan zijn voet.

Waar Timber als dribbelaar het avontuur geregeld opzoekt, is hij als passer juist heel sober. Het levert een flink cijfermatig contrast op met Schuurs, wiens passing juist een van zijn sterkste punten is, maar die zelden tot een dribbelactie te verleiden is.

Timber houdt het simpel. In 11 competitieduels verstuurt hij maar 14 lange passes, de rest houdt hij kort en risicoloos. Met een specialist als Lisandro Martínez of Daley Blind naast hem, hoeft Timber ook niet continu een splijtende pass te verzorgen.

Atletisch vermogen

Je hoort het vaak bij analyses over de Ajax-verdediging: als Erik ten Hag power wil, moet hij voor de lange Schuurs (1,93 meter) gaan, en als hij snelheid wil, moet de trainer voor de kleinere Timber (1,79) kiezen.

Deze vergelijking is iets te kort door de bocht. Zoals de cijfers laten zien, is Schuurs verre van een kopspecialist. Sterker, Timber wint relatief gezien meer van zijn luchtduels. Andersom is de lange Schuurs zeker niet traag te noemen.

Timber overleeft tot dusver als relatief kleine centrumverdediger, omdat zijn atletisch vermogen veel compenseert. Zo is hij door zijn sprongkracht niet kansloos in luchtduels tegen grotere spitsen, en ontloopt hij confrontaties met fysiek sterkere tegenstanders door hen met zijn wendbaarheid en reactiesnelheid een stap voor te zijn in het duel.

Het is het soort onopvallende volwassenheid die de jonge Timber tot een van de stille krachten maakt in dit Ajax.