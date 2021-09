Hoe Jurriën Timber dit seizoen domineert in de Ajax-achterhoede

Timber viert zijn goal tegen Cambuur. Beeld ANP

De moderne topverdediger is groot. Groter dan ooit, zelfs. Van de twintig centrumverdedigers met de hoogste markwaarde ter wereld volgens de evaluaties van databank Transfermarkt zijn er vijftien langer dan 1 meter 85, en tien zelfs langer dan 1 meter 90. Iemand met de lichaamsbouw, lengte en fysieke kracht van Virgil van Dijk is niet meer de uitzondering.

Dit maakt het des te opvallender dat de defensieve uitblinker van Ajax een kleinere rechtspoot van 1 meter 79 lang is. Dat alsnog niemand dit seizoen meer twijfelt of Jurriën Timber tot de absolute wereldtop kan behoren, heeft de jonge Ajacied aan acht kwaliteiten te danken.

Reactievermogen

Er zijn welgeteld vijf seconden gespeeld bij Sporting - Ajax, wanneer Timber laat merken zonder angst te voetballen. Op een felle eerste golf van Portugese druk heeft de centrumverdediger een simpel antwoord: met één gedurfde kapbeweging stuurt hij de toegesnelde linksbuiten Nuno Santos het bos in.

De gewaagde openingsactie van Timber tegen Sporting. Beeld Screenshot RTL7

Dat Timber in zo’n situatie van hoge druk zo kalm blijft, vereist een flink reactievermogen. De situatie van tevoren kunnen ‘lezen’, om de oppositie een stap voor te zijn, is één. De handelingssnelheid om zulke risico’s als hierboven doodsimpel te laten lijken, is een bijzondere kwaliteit.

Positioneel inzicht

Dat vermogen tot vooruitdenken komt in veel van Timbers acties terug. Wanneer Sporting in de vijfde minuut massaal, met vijf man, naar voren op wil schuiven om Ajax onder druk te zetten bij een achterwaartse pass, is Timber de situatie wederom een stap voor.

Timber zakt uit. Beeld Screenshot RTL7

Met een forse sprint laat Timber zich ruim tien meter achter zijn ploeggenoten als laatste man uitzakken. Dat slimme sprintje zorgt ervoor dat hij de drukkende Sportingspelers van ver ziet aankomen.

Dribbelvermogen

Maar ondanks dit vooruitdenken besluit Timber enkele tellen later tot het nemen van risico. Met een sierlijke, explosieve dribbel schudt hij vier opponenten van zich af rond de middenlijn.

Timber imponeert als dribbelaar. Beeld Screenshot RTL7

Het zou niet de enige dribbelsolo van Timber zijn op de Champions League-avond. Tegen Sporting komt hij tot een merkwaardig hoog aantal geslaagde dribbelsolo’s: zes maar liefst.

Ook op de Nederlandse velden is Timber een specialist met zijn gedribbel. Sinds zijn eredivisiedebuut laat hij 1,6 geslaagde dribbels per 90 minuten noteren: ruim het meeste van alle centrumverdedigers in de competitie. Een groot wapen voor Ajax: een verdediger die zelf een man kan passeren met de bal aan de voet is zowel handig in situaties van grote druk tegen als nuttig om een man meer te creëren in het midden van het veld.

Voorwaarts denken

Het spel van Timber is sowieso grotendeels gericht op het winnen van de strijd op het middenveld. In onderstaande situatie is zowel de veilige pass (breed op Lisandro Martínez) als de simpele voorwaartse pass (op de uitzakkende Edson Álvarez) volledig beschikbaar.

Timber kiest voor de risicovolle, creatieve oplossing in de opbouw. Beeld Screenshot RTL7

Dat Timber hier alsnog kiest voor de harde, strakke inspeelpass op Steven Berghuis ‘tussen de linies’, zegt alles over zijn zelfvertrouwen en talent in de passing. Als opbouwer bezit Timber het Ajaxgen.

Explosiviteit

Dat Timber snel en wendbaar is, is enigszins logisch. Verdedigers die moeten compenseren voor een gebrek aan lengte of gewicht zijn in de regel bovengemiddeld vlug. Maar Timber is voor een verdediger ook nog eens explosief: hij heeft weinig ruimte nodig om tot topsnelheid te komen.

Timber is snel in de open ruimte. Beeld Screenshot ESPN

Het beste voorbeeld komt uit het duel met Twente (1-1). In de openingsfase wordt linksbuiten Queensy Menig, een van de snelste sprinters in de eredivisie, op de flank gelanceerd. Dat Timber hem stap voor stap kan matchen in de sprint, heeft hij te danken aan zijn startsnelheid.

Secure tackles

In diezelfde spelsituatie tegenover Menig toont Timber nog een van zijn andere sterke punten: zijn tackling.

Timber is opvallend 'schoon' met zijn tackles. Beeld Screenshot ESPN

Sinds zijn debuut bij Ajax eindigt liefst 77 procent van zijn tackles in balwinst - dat is een uitstekend percentage.

Omschakelen I

Bonscoach Louis van Gaal heeft het graag over de vier ‘fasen’ van het voetbal. Twee fasen kunnen we allemaal wel raden: aanvallen en verdedigen. Maar Jurriën Timber is nou juist een speler die ook uitblinkt in de andere twee fasen: de fasen van het ‘omschakelen’.

Timber blust een brandje. Beeld Screenshot ESPN

In bovenstaand voorbeeld moet Ajax schakelen van aanvallen naar verdedigen, na balverlies op de helft van PEC Zwolle. Analytisch gezien staan de Amsterdammers er slecht voor: met Timber staan er liefst zeven Ajacieden vóór de bal op het moment dat Zwolle aan de tegenaanval begint. Numeriek gezien is dit dus zeer risicovol balverlies voor Ajax.

Dat er überhaupt geen Zwolse kans uit dit moment volgt, is aan Timber te danken. Met hoogstwaarschijnlijk zijn felste sprint van de avond snelt hij richting de bal, en herstelt hij het balverlies van zijn ploeg. Dit soort brandjes blussen voordat het vuur ontstoken is, tekent een topverdediger.

Omschakelen II

Bij zijn 1-0 tegen Cambuur zien we Timber ook schitteren in de andere ‘omschakelfase’: die van verdedigen naar aanvallen.

Timber leidt zijn eigen treffer in met een balverovering. Beeld Screenshot ESPN

Nadat hij zelf de bal met een tackle heeft veroverd op Cambuurlinksback Alex Bangura, herkent Timber meteen dat zijn balwinst heeft geleid tot een vijf-tegen-viersituatie in het voordeel van Ajax. Na één-tweetje met Steven Berghuis werkt Timber vervolgens de eerste van negen Amsterdamse goals binnen.

