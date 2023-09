Hoe geduld en clubliefde van Davy Klaassen op Deadline Day werden beloond

Na zijn rentree bij Ajax was Klaassen ook veelvuldig doelpuntenmaker. Beeld Pro Shots / Ron Jonker

Lang, heel lang, leek Davy Klaassen ondanks een nieuwe reserverol van geen wijken te willen weten bij Ajax. Aan de houding van zijn club lag dat niet. Meerdere malen zeiden trainer Maurice Steijn en directeur Sven Mislintat zijn status te respecteren en hem een transfer te gunnen als bijvoorbeeld nog een leuk buitenlands avontuur op zijn pad kwam.

“Ik ga niet weg om het weggaan. Ajax is mijn club en die ga ik niet zomaar achterlaten. Dan moet het een mooie club zijn. Zeg nooit nooit,” legde Klaassen vrijdagavond na het verlies tegen Loedogorets nog uit. Van concrete interesse was volgens hem nog geen sprake. “Niet dat ik weet, maar ik heb mijn telefoon trouwens nog niet gecheckt.”

Die laatste toevoeging bleek best relevant, want eenmaal thuis pakte Klaassen zijn koffers in en maakte hij zich op voor een vlucht naar Milaan. Had hij de pers dan voorgelogen? Nee, daar is hij totaal niet het type voor. Hoe het dan zo snel kon gaan? Nou, de interesse van de Italiaanse grootmacht sijpelde donderdagmorgen door bij Ajax.

Geen vaste som

De agent van Klaassen had zich toen gemeld met de mededeling dat Internazionale hem overwoog over te nemen. Wat hij dan moest kosten? Mislintat hield woord door geen vaste som te eisen. Ook de speler zelf werd op de hoogte gebracht maar rekende nog nergens op. Zo waren er immers tig clubs, ook uit Amerika en Turkije, die informeerden maar uiteindelijk niet doorpakten.

Toen Klaassen zich echter in de Johan Cruijff Arena meldde om zich voor te bereiden op de return tegen de Bulgaren, ging het ineens hard. Internazionale heeft met Hakan Calhanoglu en Hendrikh Mkhitaryan twee schaduwspitsen. Laatstgenoemde wordt komend seizoen 35 jaar. En dat de jaren gaan tellen, ondervonden de Armeen en diens club afgelopen seizoen bij meerdere spierblessures al.

Een extra schaduwspits werd dan ook niet als overbodige luxe beschouwd. Daarvoor bracht Internazionale opties in kaart. Op dat lijstje prijkten ook de namen van Tanguy Ndombele (Spurs) en Maxime Lopez (Sassuolo). Daar hing alleen een hoger prijskaartje aan. Ook uit financiële overwegingen werd dan ook besloten om vol voor de noeste Nederlander te gaan.

Prestatiebonussen

Dus belde de zaakwaarnemer zo’n anderhalf uur voor de aftrap opnieuw met Mislintat, ditmaal met de boodschap dat Klaassen Ajax inderdaad ging verruilen voor de Italiaanse gigant. De Duitser dwong in gesprek met Internazionale nog een paar prestatiebonussen af. Even na de persconferentie zag Klaassen, die zijn club in drie seizoenen na zijn terugkeer aan dertig eredivisiegoals hielp (waaronder twee in het kampioensduel met AZ in 2021), dat die ‘mooie club’ inderdaad doorpakte. Klaassen pakte zijn koffer in, vloog ’s morgens naar Milaan en doorliep daar ’s middags de keuring.

Zo werd zijn geduld - en tegelijk zijn clubliefde - op het nippertje beloond met een fraaie transfer. Donderdag liep de invaller in de afscheidsronde na de Europa League-blamage tegen Loedogorets als altijd voorop om het Ajax-publiek te bedanken. Een dag later zette Klaassen zijn handtekening bij de club die komend seizoen de prestatie van vorig jaar in de Champions League (finaleplaats) wil overtreffen.