Hoe gaat Ajax dat gouden linkerbeen van Berghuis eigenlijk inzetten?

Steven Berghuis geeft zijn handtekening aan een fan bij trainingscomplex De Toekomst na zijn eerste training bij Ajax. De aanvaller is overgestapt van Feyenoord naar de landskampioen. Beeld ANP

Noem Berghuis een ‘moderne’ vleugelspeler. Net als zijn vader Frank Berghuis, eenmalig international en oud-prof van onder meer PSV, VVV, Galatasaray, Lommel en Cambuur, is hij een linksbenige aanvaller. Maar waar Berghuis senior in zijn loopbaan altijd een klassieke linksbuiten is gebleven, maakte Steven Berghuis in zijn jaren bij AZ de switch naar de rechterflank – eerst incidenteel, later structureel.

Hij was al dik in de twintig toen hij zichzelf als voetballer opnieuw uitvond. “Ik heb lang bij de amateurs gespeeld en had meer tijd nodig, fysiek en mentaal, om mijn kwaliteiten naar voren te laten komen.” zei Berghuis onlangs in de Volkskrant. “Ik heb de juiste mensen op de juiste momenten ontmoet, vanaf pakweg mijn 23ste. Toen zijn mijn kwaliteiten tot bloei gekomen en kon ik het verschil maken. Het belangrijkste dat ik heb geleerd is doelen stellen voor mezelf en daarin mijn eigen weg kiezen.”

Bij AZ werkte Berghuis tussen 2012 en 2015 met Gertjan Verbeek, Dick Advocaat en John van den Brom als trainers. Vooral met die laatste bouwde hij in Alkmaar een hechte band op. Als rechtsbuiten werd Berghuis steeds doelgerichter. Hij verdiende met zijn goals en assists een transfer naar het Engelse Watford, maar dat avontuur draaide op een faliekante mislukking uit omdat die club uiteindelijk helemaal niet met vleugelaanvallers speelde.

Maker én aangever

Bij Feyenoord kende hij daarna zijn beste en meest productieve periode. Hij speelde 199 wedstrijden voor de Rotterdamse club waarmee hij in 2016 de KNVB-beker won en in 2017 kampioen werd. In de eredivisie was hij bij 118 doelpunten direct betrokken, hetzij als maker, hetzij als aangever. Vorig seizoen was Berghuis na Dusan Tadic statistisch de beste speler van de eredivisie, met 18 treffers en 12 assists.

Het binnenhalen van Berghuis lijkt dan ook een gouden greep van Ajax. Hij heeft een geweldig schot in zijn linkerbeen, is sterk in het nemen van vrije trappen en corners én een penaltyspecialist. Wat dat betreft heeft hij een vergelijkbaar profiel als dat van Tadic.

Snelheid en diepgang

Het roept de vraag op of een aanval bestaande uit Tadic, de sterke spits Sébastien Haller en Berghuis niet te statisch is? Het afgelopen EK heeft nog eens dubbel en dwars aangetoond dat ook snelheid en diepgang in de voorhoede onontbeerlijk zijn.

Ajax heeft die snelheid en beweeglijkheid de laatste jaren altijd in het elftal gehad, of dat nu met Kasper Dolberg was of met David Neres, met Quincy Promes of met Antony. Diepgang zonder bal is geen kwaliteit van Berghuis, en van Tadic evenmin. Zij zijn het liefst zelf aan de bal. Loerend op loopacties van spelers als Neres en Antony, die wel de snelheid hebben om gevaar te stichten achter de laatste verdedigingslinie.

Het wordt interessant om te zien hoe trainer Erik ten Hag de komende weken een voorhoede gaat creëren waarin Tadic en Berghuis elkaar op de een of andere manier tóch aanvullen en sterker maken.