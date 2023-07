Hoe fysiek fenomeen Jonas Vingegaard spot met alle wetten: ‘Ik begrijp de scepsis volledig vanwege het verleden van onze sport’

Jonas Vingegaard tijdens de 20ste etappe. Beeld David Ramos/Getty Images

De Tour de France is op dag 9 en Jonas Vingegaard heeft zojuist zijn gele trui met succes verdedigd op de mythische Puy de Dôme, maar wel 8 seconden verloren op Tadej Pogacar. Nog nauwelijks bekomen van die inspanning wordt Vingegaard in de persconferentie geconfronteerd met een uitspraak van oud-Tourwinnaar Andy Schleck. De Luxemburger heeft hem ‘arrogant’ genoemd. Vingegaard kijkt eens rustig voor zich uit, wacht een seconde of twee en zegt dan: “Hij heeft recht op zijn mening, maar het kan mij niet schelen wat hij zegt.”

Uiterlijk onbewogen, geen stemverheffing. Het is precies zoals we Jonas Vingegaard deze Tour zien. Kalm en koel. Beetje saai ook wel. Saaier dan de gevatte Tadej Pogacar in ieder geval. Maar vooral vastberaden om door niets uit zijn evenwicht te worden gehaald. Op de fiets, maar ook als hij eraf springt. Of zoals ploegleider Arthur van Dongen antwoordt op de vraag of Vingegaard ook achter de schermen nooit boos wordt: “De bus is nog niet één keer te klein geweest.”

Merijn Zeeman, de sportieve baas van de ploeg, vult aan: “Hij is eigenlijk de rustigste van de ploeg. Wij, de staf, voelen echt wel veel spanning op de grote, beslissende dagen van de Tour. Hij is ook ten opzichte van vorig jaar weer gegroeid. Hij is een echte leider, een volwassen kerel die met de druk kan omgaan. Zeker na zijn winst vorig jaar. Hij heeft heel veel zelfvertrouwen en kijkt uit naar de beslissende momenten, wil het gevecht aangaan. Dat is wel handig.”

Dat laatste klinkt wat overbodig, maar is het niet. Het is namelijk nog helemaal niet zo lang geleden dat Vingegaard, toen net nieuw bij de ploeg, voor een wedstrijd stond te kotsen van de spanning. Maar dat is uit een vorig sportleven. Want inmiddels is hij de beste ronderenner ter wereld. Als je Pogacar twee keer op rij verslaat in de Tour de France, is daar geen twijfel meer over mogelijk.

Fysiek fenomeen

Dat hij die status zou krijgen, was toen Vingegaard in de Tour van 2021 tweede werd achter Pogacar zeker niet voor de hand liggend. Al liet zijn trainer Tim Heemskerk de Deen zelf én de ploegleiding zien met wat voor fysiek fenomeen ze te maken hadden. Zeeman: “De conclusie was: dit is wel echt een jongen met speciale kwaliteiten. Door dat in te zien, is zijn vertrouwen zeker toegenomen. Fysiek, maar ook zoals hij zich als persoon heeft ontwikkeld.”

Dat blijkt ook als deze Tour vragen worden gesteld bij zijn prestaties. De toonaangevende Franse sportkrant L’Équipe zette na Vingegaards verschroeiende tijdrit de kreet ‘Van een andere planeet’ op de cover. Met in de redactionele stukken vraagtekens of deze prestaties zonder doping neergezet kunnen worden. Ook tijdens de persconferenties na afloop van elke etappe krijgt Vingegaard vragen over de extreme prestaties die hij neerzet, tegen de achtergrond van het dopingverleden van de sport.

Ook als het om dit onderwerp gaat, reageert de Deen zoals dat past bij zijn complete houding in deze Tour. Rustig, weloverwogen, geen spoortje irritatie. “Om eerlijk te zijn, ik begrijp de scepsis volledig vanwege het verleden van onze sport. Alles wat ik kan zeggen is: ik gebruik niets. Dat zeg ik uit de grond van mijn hart. Ik durf in elk geval te stellen dat ik niets zou nemen wat ik mijn dochter niet zou geven, zeker geen drugs. Het is waar dat we snel gaan, soms sneller dan zij,” waarmee Vingegaard doelt op betrapte renners uit het verleden. “Het materiaal, de voeding, de training, alles is veranderd en dat verklaart waarom de prestaties verbeteren. Maar het is goed om sceptisch te zijn.”

Testmonsters bewaren

In december vertelde Vingegaard in een interview al uitvoerig over zijn kijk op doping. Hij vertelde toen dat ze zijn testmonsters voor altijd mogen bewaren en bij wijze van spreken over honderd jaar mogen hertesten. Treffend: Vingegaard gebruikt ook geen ketonen of bicarbonaat, legale middelen die in het peloton en ook bij Jumbo-Visma worden gebruikt om het herstel te bevorderen.

Vingegaard heeft zijn tweede Tourzege binnen. Pogacar werd voor de tweede keer op grote achterstand tweede. Het is een overmacht die de laatste jaren niet gezien is in het peloton. Waarmee de vraag gerechtvaardigd is wie hem de komende jaren gaat stoppen.

Primoz Roglic, dit jaar winnaar van de Giro, begint met zijn 33 jaar op leeftijd te komen en is bovendien een ploeggenoot bij Jumbo-Visma. Remco Evenepoel won afgelopen najaar de Vuelta, maar moet zijn debuut in de Tour de France nog maken. Het tijdperk-Vingegaard gloort. “De essentie van topsport is dat je zulke gedachten niet toelaat,” zegt Zeeman. “We gaan nu eerst feesten. En dan weer terug naar de basis en weer verder werken.”

Dat laatste onder meer richting de Vuelta, waar Jumbo-Visma van start zal gaan met Primoz Roglic én Jonas Vingegaard, zo werd voor de laatste Touretappe bekendgemaakt. Het wordt de tweede Ronde van Spanje voor de Deen; in 2020 reed hij in dienst van winnaar Roglic en werd hij 46ste. De Vuelta begint op 26 augustus.