Hoe een verdwenen brievenbus tot verdriet bij wielrenners leidt

Het is klein bier voor de bewoners van Bloemendaal, maar voor wielrenners is het een serieuze zaak: dé brievenbus, op duintop het Kopje van Bloemendaal, is verdwenen. De brievenbus is voorgoed verleden tijd.



De brievenbus gold zeker veertig jaar als het belangrijkste markeringspunt op de enige fietsheuvel van Noord-Holland. De bus was er al lang niet meer voor brieven. Nee, de bus gold als denkbeeldige finishlijn van de wielrenners die de heuvel bedwongen.



Gerrie Knetemann

Na de beklimming van het duin mocht daar pas het horloge worden stopgezet, had de Amsterdamse wielrenner en voormalig wereldkampioen Gerrie Knetemann ooit bevolen. Ook de Amsterdamse schrijver Tim Krabbé gebruikte het Kopje om zijn vorm te peilen. De passage van de brievenbus betekende verlichting in de benen.



PostNL begrijpt blijkbaar niet dat een brievenbus niet altijd dient voor post. De bus werd geschrapt vanwege een te lage vulgraad, maar de leegte die het bij wielrenners achterlaat, is enorm.