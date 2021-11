Hoe Edson Álvarez 2.0 onmisbaar is geworden bij Ajax

Álvarez viert de zege op Borussia Dortmund. Beeld ANP

Van miskoop tot onmisbaar. Álvarez laat in tweeënhalf jaar tijd bij Ajax zien dat het kan verkeren in het topvoetbal. Op drie fronten is de Mexicaan sterk vooruitgegaan op het veld.

1. Passing

In balbezit viel er het meest te winnen voor Álvarez bij Ajax. In jaar één had hij bij tijden ronduit moeite om mee te komen in het soepele, snelle positiespel dat de Amsterdammers aan de bal hanteren.

Toch is het enigszins een misvatting dat Álvarez aanvallender is gaan voetballen. De zichtbare verbetering aan de bal lijkt vooral het gevolg van het vinden van de juiste rol binnen de balbezitsmachine van Ajax. Dat blijkt uit de cijfers. Ten opzichte van zijn eerste jaar verstuurt Álvarez in het huidige seizoen gemiddeld weliswaar meer passes per 90 minuten (68 om 63), maar de toegenomen passing neemt de Mexicaan vooral op zich op eigen helft. In 2019-2020 vond 48 procent van Álvarez’ passes plaats op eigen helft, dit seizoen 50 procent.

Als je alle passes die Álvarez dit seizoen verstuurde onder de loep legt, valt al snel op waar hij zich meer op zijn gemak is gaan voelen: de spelopbouw. Zo is ‘Álvarez 2.0’ stukken handiger in het herkennen van de juiste momenten om vanuit het middenveld terug te zakken tussen zijn twee centrale verdedigers. Zoals in onderstaand voorbeeld, waar hij zich als aanspeelpunt laat uitzakken tussen de twee drukkende PSV-spitsen Zahavi en Vinicius.

Beeld Screenshot ESPN

Maar ook in de wat moeilijkere aspecten van de opbouw is Álvarez effectiever en slimmer geworden. Ajax bouwt vaak op in een ‘3+1’-structuur: met drie spelers in de achterste lijn, en één speler als centrale aanspeelpunt daarvoor.

In het duel met Borussia Dortmund laat Álvarez keer op keer zien tot de slimme oplossing te komen als eerste aanspeelpunt voor Jurriën Timber (1), Lisandro Martínez (2) en Daley Blind (3). Het gestructureerde vrijlopen van Álvarez tussen de drukkende voorhoedespelers van Dortmund in stelt Mazraoui in staat om telkens de vrije ruimte op de rechterflank of het midden van het veld te vinden. Hierdoor krijgen de Duitsers totaal geen grip op de spelopbouw van Ajax, dat op verschillende manieren een overtal in het midden van het veld krijgt via Mazraoui.

Beeld Screenshot

Maar niet alleen het ‘waar’ van Álvarez in de passing is verbeterd. Ook het ‘hoe’.

Beeld Screenshot ESPN

Neem bovenstaande bal op Antony in het duel met Groningen. Álvarez draait zich open vanuit de balaanname, en lanceert zijn Braziliaanse rechtsbuiten met een geplaatste hoge bal achter de Groninger defensie. Dit is een kwestie van meer vertrouwen in eigen kunnen. De Álvarez uit jaar één bij Ajax was niet te betrappen op steekballen van zo’n moeilijkheidsgraad.

2. Balmagneet

In een elftal vol technici en siervoetballers is Álvarez bij Ajax natuurlijk dé specialist als balafpakker. Hij is het defensieve brein op het middenveld. In elk seizoen bij Ajax is Álvarez gemiddeld meer ballen gaan afpakken: momenteel verovert hij 7,8 keer per 90 minuten de bal. Hij schaaft dus niet alleen aan de zwakkere aspecten in zijn spel: de specialiteit van het huis is ook verbeterd.

Beeld Screenshot ESPN

Neem dit subtiele voorbeeld uit het duel met PSV. Álvarez verovert de bal na een inworp. Simpel zat, denk je op het eerste oog. Maar op het moment dat de inworp genomen wordt, waant Zahavi zich nog volledig aanspeelbaar. Álvarez houdt immers hem én Götze in de gaten. Dat de Mexicaan bovenstaande situatie in ogenschijnlijk simpele balwinst omzet, is een bijzonder staaltje individuele kwaliteit.

3. Fysieke rol

Niet alleen wijkt de defensief denkende Álvarez qua spelopvatting af binnen het offensief ingestelde Ajax. Ook biedt hij trainer Erik ten Hag een fysieke aanwezigheid in een ploeg vol verfijnde kleinheid. Dat Ajax topduels kan domineren met twee centrale verdedigers van onder de 1 meter 80, is ook deels aan Álvarez te danken.

Beeld Sceenshot ESPN

Álvarez is lang en heeft sprongkracht. Dat maakt hem tot een belangrijke kopper voor Ajax in het midden van het veld. Ook op dat front tonen de cijfers flinke individuele verbetering bij Álvarez: waar hij 60 procent van zijn luchtduels in jaar één won, ligt dat winstpercentage nu op een solide 72 procent.

De verbetering van Álvarez als Ajacied is dus tweeledig. Enerzijds heeft hij geleerd mee te komen in het frivole balbezitsvoetbal. Anderzijds is hij ook gewoon botweg beter geworden in de dingen die hij al goed kon.

