Hoe deze transferzomer cruciaal is voor de Ajax-sterren van het succesteam uit 2018-’19

Voor de jonge uitblinkers van het wervelende Ajax uit 2018-’19 leek the sky the limit. De ploeg van Erik ten Hag veroverde voetbalharten over de hele wereld. De Europese topclubs stonden in de rij voor de beste spelers uit het sprookjesteam.

Uiteindelijk vertrokken sterspelers Matthijs de Ligt (85 miljoen euro, naar Juventus), Frenkie de Jong (86 miljoen, Barcelona), Donny van de Beek (39, Manchester United) en Hakim Ziyech (40, Chelsea) voor een totaalbedrag van een kwart miljard naar de buitenlandse top.

Maar nu, drie zomers later, lijken ze allemaal bij weer een nieuwe club aan de slag te gaan. Enerzijds toont dat de grilligheid van het topvoetbal aan, waar een geslaagde recordtransfer eerder uitzondering dan regel is. Anderzijds gloort er deze zomer hoop voor De Ligt, De Jong, Van de Beek en Ziyech. Ze lijken er alle vier op vooruit te gaan.

Matthijs de Ligt

Van een gefaalde samenwerking tussen Juventus en De Ligt is geen sprake. Dat blijkt wel uit het feit dat Chelsea nóg meer (naar verluidt 100 miljoen) moet betalen voor de centrumverdediger dan de club uit Turijn al deed, wil het De Ligt naar Londen krijgen.

Toch lijkt een overstap naar de immens competitieve Premier League geen slecht idee. Na negen landstitels op rij tussen 2012 en 2020 eindigde Juventus de afgelopen twee seizoenen teleurstellend als vierde. De club lijkt nu volledig in te zetten op een grootscheepse renovatie van de selectie. Een doorverkoop (met winst) van de grootverdiener zou wat broodnodige fondsen opleveren voor dat project.

De Ligt zal erop gebrand zijn om te laten zien dat hij nog altijd tot de wereldtop behoort. De kans is aanwezig dat bondscoach Louis van Gaal de piepjonge Jurriën Timber boven hem verkiest in de basis op het WK. Een scenario dat De Ligt koste wat kost zal willen vermijden. Een overstap naar het geïnteresseerde Chelsea, waar trainer Thomas Tuchel zijn centrumverdedigers Antonio Rüdiger (nu Real Madrid) en Andreas Christensen (nu Barcelona) tot sterspelers liet uitgroeien, lijkt verstandig.

Hakim Ziyech

Over Ziyech’s tijd bij Chelsea kunnen we een stuk minder genuanceerd zijn. De spelmaker kwam in twee seizoenen maar in 39 procent van de beschikbare speeltijd in actie. Een crime, voor de liefhebber van begaafde technici.

Gelukkig is een van de ideale vervolgclubs bereid om ver te gaan voor de komst van Ziyech. Kersvers Italiaans kampioen Milan wil de linkspoot volgend seizoen als creatieve dirigent.

Het zou een logische uitkomst zijn voor beide partijen: de twee rechtsbuitens van Milan, Alexis Saelemaekers en Júnior Messias, waren vorig seizoen gezamenlijk slechts bij 11 goals betrokken (6 doelpunten, 5 assists), en de startende ‘nummer 10’ Brahim Díaz zelfs maar bij 6 goals (3 doelpunten, 3 assists). Op de twee posities waar Ziyech het best uit de voeten kan, is er in Milaan dus dringende behoefte aan een kwaliteitsinjectie. Voor Ziyech is het te hopen dat Tuchel hem niet als reserve-optie wil behouden op Stamford Bridge.

Frenkie de Jong

Erik ten Hag zoekt het dicht bij huis, in zijn zoektocht naar nieuwe leiders bij Manchester United. Met Tyrell Malacia is de eerste Nederlander onder zijn bewind al binnen, terwijl hij met Antony en Lisandro Martínez nog twee oude bekenden wil verwelkomen in zijn selectie. Maar de transfer waarmee The Great Rebuild bij United écht moet starten, is die van Frenkie de Jong.

Barcelona houdt stellig vol dat het de Nederlander niet kwijt wil, maar daden spreken soms luider dan woorden. En met het transfervrij aantrekken van Franck Kessié (Milan) en het opwaarderen van het contract van toptalent Gavi, wordt het al aardig druk op het Catalaanse middenveld, waar ook sterspeler Pedri en veteraan Sergio Busquets al verzekerd zijn van basisplaatsen onder trainer Xavi.

Bij Manchester United is de aanwezigheid van een middenvelder à la Frenkie de Jong een stuk noodzakelijker. Met Scott McTominay en Fred heeft Ten Hag op zijn controleursposities twee spelers die vorig seizoen allebei buiten de top-20 eindigden van de Premier League-middenvelders met de meeste aangekomen passes in de aanvallendste zone van het veld.

Dat terwijl De Jong volgens de data van FBref zowel qua progressieve ‘carries’ (rushes over meer dan 5 meter met bal aan de voet), progressieve passes (meer dan 10 meter voorwaarts) als progressieve aannames (idem) tot de beste 10 procent van alle middenvelders in de vijf grote Europese competities behoorde. Kortom, de voorwaarts gerichte opbouwstijl van De Jong is hard nodig in Manchester.

Donny van de Beek

De komst van Ten Hag komt geen seconde te laat voor Van de Beek. Vorig seizoen verliep voor de middenvelder zowaar nóg vervelender dan zijn mislukte debuutjaar bij Manchester United. Een blessure zorgde ervoor dat hij zich ook als huurling bij Everton niet kon revancheren.

Maar bij de trainer onder wie hij zijn beste profjaren beleefde, lijken de kaarten anders geschud. In Ten Hags spelsysteem moet er op de voorste vier posities altijd iemand voor diepgang zorgen, met veel loopacties richting het zestienmetergebied. Een noeste kwaliteit, waar technici als Bruno Fernandes, Jadon Sancho en Marcus Rashford niet per se om bekendstaan. Na twee rampjaren bij The Red Devils lonkt er plots een basisplaats voor Van de Beek.

