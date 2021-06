Hoe de voetbalwereld enorme zucht van verlichting slaakte om Christian Eriksen

Deense spelers zijn ontroostbaar. Inzet: de partner van Christian Eriksen, Sabrina Kvist Jensen, wordt getroost door oud-PSV-spits Peter Möller, die werkt bij de Deense bond. Beeld Reuters, EPA

Denemarken verloor, met bijna twee uur vertraging, van Finland met 1-0. Na een uur oponthoud ging het na rust mis. Doelman Kasper Schmeichel grabbelde en middenvelder Pierre Hojbjerg liet, na het uitvallen van specialist Eriksen, het na een strafschop te verzilveren. Wie de voorgeschiedenis niet kent, zou er schande van spreken, de uitslag en de missers van de Deense steunpilaren. Bij beide fouten was te merken dat de favoriet nog met het hoofd bij de – weliswaar - opgekrabbelde teamgenoot was.

Het Scandinavisch onderonsje was 43 minuten oud toen Eriksen bij de zijlijn voorover viel terwijl hij een bal aangegooid kreeg van teamgenoot Joakim Maehle. Onmiddellijk sloegen 11.000 aanwezige toeschouwers in Kopenhagen en honderden miljoenen tv-kijkers beangstigende en onheilspellende taferelen gade. Spelers die de medici op de bank maanden tot haast, een handvol Deense spelers die zich over het slachtoffer boog en artsen die al snel overgingen tot reanimatie.

Tranen biggelden over de Deense wangen, op het veld en op de tribunes en vervolgens ook aan de zijlijn, waar Eriksens partner Sabrina verscheen. Zij werd getroost door captain Simon Kjaer, die zich eerder met het verrichten van de eerste medische handelingen en het vormen van een hoefijzer rond de behandelde speler al een groot leider toonde. Eriksen werd, na een lange behandeling, per brancard van het veld gedragen, geflankeerd door witte doeken en nog altijd hevig geëmotioneerde teamgenoten.

Christian Eriksen wordt bij kennis afgevoerd. Beeld EPA

Toen was de vrees nog groot. De wedstrijd werd gestaakt. De stadionspeaker maande toeschouwers bovendien op hun plek te blijven. Wat toen nog niemand had durven vermoeden, namelijk dat het EK-duel nog werd uitgespeeld, gebeurde een uur later alsnog. In de tussentijd druppelden de hoopgevende geluiden en beelden binnen. Zo circuleerde al snel een foto van de van het veld gedragen Eriksen, die daarop duidelijke tekenen van leven toonde.

Marc van Hintum

De voormalige stilist van Ajax en Tottenham Hotspur werd meteen naar het nabijgelegen Rijksziekenhuis gebracht. Zijn zaakwaarnemer bracht de volgende zucht van verlichting op NPO 1, de radiozender waar even eerder oud-prof Marc van Hintum in tranen brak. Eriksen ademde en praatte, stelde Martin Schoots, die het heuglijke nieuws vijf minuten eerder van vader Thomas Eriksen vernam. De bevestiging kwam even later van de Deense voetbalbond. Toen was ook al duidelijk geworden dat de wedstrijd werd uitgespeeld. Het onbegrip daarover ebde al snel weg toen bleek dat Eriksen contact had gehad met zijn ploeggenoten.

Ondertussen accentueerden de in het stadion teruggekeerde supporters eens te meer hoe de (voetbal)sport verbroedert. Minutenlang scandeerden beide fanscharen zijn naam: ‘Christian’, schreeuwden de Finnen, en ‘Eriksen’ brulden de Denen (zie video hieronder). De Deense spelers betraden vervolgens onder oorverdovend applaus, waar de Finse selectie en staf aan bijdroegen, het veld.

Zo maakten de droevige gebeurtenissen op het veld langzaamaan plaats voor een hartverwarmende regen aan steunbetuigingen. Op social media toonden clubs, spelers en liefhebbers over de hele wereld hun medeleven. Ashley Young, die net als Eriksen voor Internazionale uitkomt, postte tijdens de onzekerheid nog: ’Asjeblieft broer, asjeblieft’. De Belg Romelu Lukaku droeg zijn eerste goal voor België tegen Rusland op aan zijn teamgenoot. ‘Sterkte jongen!’, Chris’, schreeuwde hij in de camera.

Dat Denemarken het openingsduel verloor en daarmee de kwalificatie voor de achtste finale aan een zijden draadje hangt, was zaterdagavond irrelevant. Dat de spelers Eriksen horen en zagen praten aan de telefoon, was de grootste winst. Dat hadden ze zich in die dramatische 43ste minuut niet kunnen voorstellen.