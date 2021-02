Hoe de potige Sven Botman uit Badhoevedorp zich naar de top knokte

Sven Botman treedt donderdag met OSC Lille aan tegen Ajax in de Europa League. Hoe een potig ventje uit Badhoevedorp zich naar de top knokte.

Roy Mesman (33) kan zich het ploegje dat hij als jeugdtrainer van RKSV Pancratius onder zijn hoede had, nog goed herinneren. De F1 van de club uit Badhoevedorp was talentvol. Een lichting spelertjes uit 2000 en 2001, waarvan een aantal jongens ‘aardig terecht is gekomen’, zoals Mesman zegt. Sven Botman is inmiddels steunpilaar van de Franse topclub Lille, Vicente Besuijen is regelmatig basisspeler bij ADO Den Haag en Rick Regeling hoopt als speler van Jong AZ op zijn doorbraak in Alkmaar.



Een potig ventje was Botman toen al, de langste van het spul ook. Mesman: “De meeste jongetjes op die leeftijd willen allemaal de bal hebben en naar voren. Voor een jeugdtrainer is het zaak om de kinderen zichzelf te laten ontdekken als voetballer, je moet ze in hun kracht zetten. Sven zag het verdedigend allemaal vrij snel. Hij vond het prima om achterin het fort te bewaken. Hij bespeelde de linkerflank, toen al, want hij is van nature linksbenig.”

Camoufleren

Mesman, (gym)leerkracht op basisschool IKC Overhoeks in Amsterdam-Noord, was twee seizoenen trainer van Botman. “Dat Sven het zover zou schoppen, kon je natuurlijk niet voorspellen. En dat gold voor die andere jongens net zo goed. Ze waren talentvol, we wonnen veel, speelden op een behoorlijk niveau, maar hoe oud waren ze toen: 7 of 8 jaar? Het moet dan nog maar blijken of ze de mentaliteit hebben om steeds hogerop te komen.”

Voor Sven Botman, van 12 januari 2000, was het een voortdurend gevecht. Hij werd op zijn negende gevraagd om bij Ajax te komen voetballen. Jeugdtrainer Gery Vink zag hoe Botman in zijn puberteit worstelde met zijn ontwikkeling bij de profclub. Fysiek was hij vaak een van de sterksten geweest, maar dat voordeel viel rond zijn zeventiende weg. Hij moest werken aan zijn startsnelheid, aan zijn wendbaarheid en hij moest zich tactisch beter gaan wapenen om zijn mindere punten te camoufleren. Vink: “Met veel ambitie en mentaliteit is hij vol aan de bak gegaan. Het kostte bloed, zweet en tranen. Dat het nu zo goed met hem gaat, heeft hij dan ook zelf verdiend.”

Pancratius F1 (13-09-2008). Bekerwedstrijd Pancratius F1 - Roda '23 F1. Links Roy Mesman, derde van rechts: Sven Botman, naast Botman: Rick Regeling, onder links: Vicente Besuijen, rechts boven: Fred Besuijen, vader van Vicente. Beeld Roy Mesman

Topvoetbal gaat om winnen, om overleven. Botman liep als puber bij Ajax op dat vlak zijn misschien wel belangrijkste mentor tegen het imposante lijf: Winston Bogarde. Ze botsten wel in het begin. “Het was zeker niet gezellig tussen ons,” zei Botman, die net als zijn ploeggenootjes moest wennen aan de directe en harde aanpak van de oud-speler. Bogarde moest wennen aan het feit dat hij soms een weerwoord kreeg van ‘die snotapen’. Botman: “Maar we zijn vrienden geworden. Onder Bogarde ben ik mentaal gegroeid. Een man geworden.”

Ruimte in de rug

De twee hielden contact in het seizoen 2019-2020, toen Botman zich aan Heerenveen liet verhuren. Gerry Hamstra, technisch manager van de Friese club, durfde het wel aan met de 1,93 meter lange centrale verdediger, zo vertelde hij in Voetbal International. “Bij Sven wordt vaak eerst gekeken naar de kwaliteiten die hij mist. Is hij wel snel en wendbaar genoeg? Kan hij met ruimte in zijn rug spelen? Maar hij heeft alle kwaliteiten van een pure verdediger: kan goed duelleren, koppen, is een echte winnaar. Hij is solide, betrouwbaar, doet geen gekke dingen. Hij is een man van weinig woorden. Doen.”

Ajax was tevreden over de ontwikkeling van Botman. Technisch directeur Marc Overmars verlengde zijn contract en trainer Erik ten Hag wilde hem een kans geven in de A-selectie. “Sven had veel progressie geboekt bij Heerenveen,” zegt Ten Hag. “Dat was ook de bedoeling van zijn verhuur. Sven is een intelligente speler, die zich snel aanpast en zich dingen op een hoger niveau snel eigen maakt.”

Het uitzicht op speeltijd bij Ajax was echter gering. Ten Hag: “Ik herinner me dat in de voorbereiding op het seizoen de belangstelling kwam van Lille. In onze optiek had Sven met Daley Blind en Lisandro Martínez in de groep weinig perspectief op korte termijn. Dat perspectief was bij Lille voor hem vele malen groter.”

Leuke vent

Ajax was bereid om Botman voor 7 miljoen euro naar de Franse club te laten gaan. Ten Hag vindt het ‘mooi om te zien’ dat de jonge verdediger in zijn eerste seizoen bij Lille al een belangrijke speler is geworden. “Sven is een leuke vent, intelligent en sociaal. Er schuilt ook een leider in hem. Hij doet het goed in een ploeg die gesloten staat en in een competitie waar fysiek wordt gespeeld. Bij Lille worden andere kwaliteiten gevraagd van een centrale verdediger dan de eisen die wij hier bij Ajax stellen.”

De prestaties van Botman springen ook in het oog bij de topclubs in Europa. Liverpool zou de sterke mandekker na dit seizoen naar Anfield willen halen voor een bedrag tussen de 40 en 45 miljoen – om aan te geven hoe snel het gaat met zijn ontwikkeling: Botman debuteerde eind vorig jaar in Jong Oranje en niet veel later werd hij door bondscoach Frank de Boer overgeheveld naar het grote Oranje voor de interlands tegen Bosnië en Herzegovina en Polen. Botman kan erom lachen: “Gaat het bij mij ook een keertje snel.”