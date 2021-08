Hoe de dure salarishuishouding van Barça Messi wegjaagt uit Camp Nou

De breuk: na 21 jaar scheiden de wegen van Lionel Messi en FC Barcelona. Beeld AP, DPG Media

Het lange huwelijk kende precies een jaar geleden even een crisis. Lionel Messi wilde plots weg bij FC Barcelona, voelde zich niet meer geliefd door het toenmalige bestuur. Maar een megacontract van 555 miljoen euro in ruim vier jaar stond hem niet toe zomaar op te stappen. Hij bleef, kreeg onder trainer Ronald Koeman weer plezier in het spel, scoorde er opnieuw op los, en had al besloten zijn carrière te beëindigen bij de club waar hij als 13-jarige al terechtkwam.

Maar nadat voorzitter Joan Laporta de laatste weken had verkondigd dat niemand zich zorgen hoefde te maken over een nieuw contract met de beste voetballer van de wereld van de laatste vijftien jaar, viel ineens de bom, met een communiqué van de club dat aankondigde waar zoveel Barçasupporters bevreesd voor waren.

Ultieme poging

“Hoewel FC Barcelona en Lionel Messi een akkoord hebben bereikt en de duidelijke intentie hadden om een nieuw contract te tekenen, kan dit niet officieel worden bekrachtigd vanwege financiële en structurele belemmeringen van La Liga. Als gevolg van deze situatie blijft Messi niet verbonden aan FC Barcelona. Beide partijen betreuren het ten zeerste dat de wensen van de speler en de club uiteindelijk niet kunnen worden vervuld. FC Barcelona betuigt van harte zijn dank aan de speler voor zijn bijdrage aan de historie van de club en wenst hem het allerbeste voor de toekomst in zijn persoonlijke en professionele leven.”

Barcelona, dat een gesprek had met de vader van Messi en zijn zaakwaarnemers, doelt in dat communiqué op het salarisplafond dat de Liga, de organisator van de Primera División, aan de club heeft opgelegd. De club mag komend seizoen maximaal 347 miljoen euro aan salarissen uitgeven, terwijl dat tot nu toe het dubbele was.

Daarom werd het communiqué van de club ook uitgelegd als een ultieme poging om druk op de Liga uit te oefenen. Die Liga heeft juist deze week een akkoord gesloten met een investeringsfonds dat 2,7 miljard euro in de Spaanse competitie wil stoppen. Maar zonder Messi zou die Primera División, in een zware concurrentiestrijd gewikkeld met de Premier League, aan aantrekkingskracht verliezen. En als Messi naar een club in een andere Europese competitie zou vertrekken, zoals Paris Saint-Germain, dan zou die enorm aan aandacht winnen.

Memphis Depay

Barcelona en Messi hadden werkelijk de bedoeling nog minimaal twee jaar verder te gaan met elkaar, ondanks dat de speler precies een jaar geleden de club al wilde verlaten. Toen werd hij aan zijn contract gehouden en bloeide hij onder coach Ronald Koeman weer op. Barça won de beker en Messi zelf daarna ook nog de Copa América met Argentinië.

Mochten ze daadwerkelijk uit elkaar gaan, dan zal dat vooral voor de club en zijn supporters een enorme klap zijn. Nieuwkomer Memphis Depay zal zich er ook op verheugd hebben samen te spelen met zo’n grootheid, zoals Frenkie de Jong al twee jaar deed. Messi scoorde liefst 672 keer in 778 duels voor FC Barcelona. De Argentijn won 35 titels met de club, een groot deel daarvan met zijn maatjes Xavi en Iniesta. Sinds hun vertrek had Messi het al minder naar zijn zin, maar hij zag zich ook niet nog bij een andere Europese topclub spelen. De overgang van Ronaldo van Real Madrid naar Juventus toonde hem dat zo’n overstap niet eenvoudig is.

Lionel Messi en Frenkie de Jong. Beeld EPA