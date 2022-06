Hoe Dafne Schippers toewerkte naar haar eerste grote wedstrijd sinds de Spelen

Dafne Schippers, vorige week bij Harry Schulting Games in Vught. Beeld Ed Turk/ANP

In het Olympisch Stadion in Tokio stond op 2 augustus een gebroken sprintster die emotioneel en eerlijk toegaf dat ze twijfelde aan haar toekomst in de topsport. Tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter, in 2015 en 2017, maar nu bij lange na niet snel en fit genoeg om de finale te halen. “Ik wil niet meer aanmodderen. Het moet anders, áls ik doorga.”

Ze ging door, na ingrijpende veranderingen. Ze verliet Papendal, waar ze al sinds haar tienerjaren trainde, en dat was niet alleen uit eigen wil. Aan de samenwerking met Bart Bennema kwam een eind. De nieuwe coach sinds eind oktober: Wigert Thunnissen, voormalig bondscoach van de Atletiekunie, nu werkzaam met een trainingsgroep in Haarlem.

Of en wanneer Schippers weer aan wedstrijden zou deelnemen, was een vraag voor later. Het eerste doel: het haperende lijf van de 29-jarige met een hernia kampende sprintster belastbaarder maken, legt Thunnissen nu uit.

Opbouw

“We zijn vanaf scratch gaan opbouwen. Eerst moest er een robuust en belastbaar lijf komen. De krachttrainingen bij We Lift in Arnhem hebben heel lang centraal gestaan, daar was ze in september al mee begonnen. Heel rustig de core sterker maken, beweegpatronen verbeteren. Langzaam maar zeker zijn we voorzichtig looptrainingen gaan integreren. Eerst één, soms twee keer in de week. Na een maand kwam de derde looptraining erbij, weer een maand later de vierde.”

“We trainen zo’n twee keer in de week in Haarlem en zo’n twee keer in de week op Papendal. Daar is ze nog altijd welkom. Zo kunnen we testen, meten en binnen én buiten trainen. Alle trainingen verlopen wel onder mijn regie. De trainingsgroep bestaat verder uit 400 meter-loopster Eva Hovenkamp, een hordeloper en twee talentvolle jongens die 10,8 en 10,7 op de 100 meter hebben staan. Prima sparringpartners voor Dafne. We zijn in januari drie weken naar Gran Canaria gegaan en in april was er een trainingskamp van een kleine drie weken op Cyprus.”

Druk

“We hadden zo min mogelijk verwachtingen en werkten zonder haast. Als je heel graag wil, blijf je soms tegen beter weten in proberen. Nu wilden we maatwerk leveren en op een natuurlijke weg weer op een hoog niveau uitkomen.”

“Dat ze vorige week onaangekondigd meedeed met de Harry Schulting Games in Vught was bewust. Meteen de FBK Games lopen, in beeld van het publiek én het journaille, tegen vrouwen met een niveau van 10,8 en 10,9, zouden te veel veranderingen in één klap zijn.”

“Deze wedstrijd was het einde van een revalidatieproces. Een ultieme test of al het werk de vruchten heeft afgeworpen en of ze de races pijnvrij door zou komen. Dat is geslaagd. Dat ze dan 11,23 en 11,37 loopt, is oké.”

De rug

“Die rug blijft dezelfde rug. Het gaat er dus om een spierkorset eromheen te bouwen die de klappen weet op te vangen, waardoor je toch kunt doen wat je wil doen. Natuurlijk blijft die rug gevoelig na een starttraining. Logisch. Ze heeft een euvel dat niet meer herstelt. Maar je kunt ‘daaromheen’ trainen. Het niet gaan vermijden. Andere spieren moeten die functie overnemen.”

“Bij de start wil ik dat ze in alles naar voren gaat en niet omhoog. Om de pijn in haar rug te ontwijken was de neiging snel omhoog te komen. Dan denk je dat je minder last hebt, maar het is beter als de core het werk goed doet.”

“Als je zoals Dafne lang van teleurstelling naar teleurstelling gaat, gaat dat ten koste van het plezier. In een ontspannen sfeer en een andere omgeving hebben we nu steeds een stapje vooruit kunnen doen. Ik moet zeggen: ze staat elke dag met een glimlach op de baan. Het is heel fijn samenwerken. Ze is erg dedicated. Staat open voor nieuwe dingen.”

“Bij aanvang was er toch een soort van inventarisatie: god, wat wil je nog, waarom wil je nog dingen? Maar ik zie dat het vlammetje nog brandt. Niet uit angst voor een zwart gat, maar omdat ze zelf graag iets wil. Een mooi uitgangspunt.”

Wedstrijden

“Inmiddels is het stadium van opbouwen voorbij. De krachttrainingen staan weer in dienst van. We hebben vertrouwen dat haar lijf robuust genoeg is voor de FBK Games, de Diamond League in Parijs en de NK eind juni. Daarna maken we de balans op. Over de WK in juli hoor je ons nog niet.”

“De testwaarden zijn goed, maar ze zal een aantal races moeten doen om er echt uit te halen wat er in zit. Dat zal niet meteen onder de 11 seconden zijn, maar wel weer heel nette sprinttijden. Daar ben ik van overtuigd. Kijk, Dafne is een veel te goede sprintster om wedstrijden te doen als ze daar niet klaar voor zou zijn. Maar wanneer ze weer écht op topniveau gaat acteren, is afwachten.”