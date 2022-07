Hoe Cristiano Ronaldo zijn vertreksoap bij Man United tot in de puntjes regisseert

Cristiano Ronaldo arriveert op 26 juli bij het oefencomplex in Manchester. Beeld Peter Powell/PA via AP

Zou het toeval zijn geweest? Vijf minuten nadat de Bentley van Cristiano Ronaldo (37) dinsdag de oprijlaan naar het oefencomplex in Manchester opdraaide, kiekte een fotograaf Sir Alex Ferguson. De legendarische oud-manager van United heeft tegenwoordig louter een ceremoniële functie bij de club, maar is nog altijd als een tweede vader voor de Portugese superster. Was hij gecast als een ontmijner met dienst?

Ronaldo bleef de voorbije weken immers weg van de training en paste ook voor de tour aan de andere kant van de wereld. Om privéredenen, stelde United, maar het is een publiek geheim dat CR7 graag weg wil. In besloten kring heeft hij laten weten dat zijn terugkeer naar de club waar hij groot werd een vergissing is geweest. Op zijn 37ste heeft Ronaldo nog altijd de ambitie om zich te meten met de absolute top. Hij wil in de Champions League spelen, niet bij een recordkampioen in verval.

Chelsea, Atlético, Bayern

Dat wilde hij de directie van United en de nieuwe coach, Erik Ten Hag, dinsdag nog eens face to face mededelen. De komst van de Tukker die het tij bij de Mancunians moet keren en de vedette alvast een ‘gigant’ noemde met wie hij dolgraag wil werken, doet daar niets aan af. Ook de veelbelovende oefencampagne die United onder Ten Hag draaide en het binnenhalen van de in Nederland bekende Lisandro Martínez, Christian Eriksen en Tyrell Malacia brengen Ronaldo niet op andere gedachten.

Op de passagiersstoel van zijn bolide van ruim 300.000 euro zit Mendes, de supermakelaar die de vertreksoap regisseert. Vanuit zijn bedrijf wordt gretig gelekt. Over een meeting met de nieuwe Chelseaeigenaar Todd Boehly. Over contacten met Atléticotrainer Diego Simeone. Over de (ondertussen ontkende) interesse van Bayern. Over een recordaanbod van 250 miljoen euro uit Saoedi-Arabië. Zo wordt een markt gecreëerd in de hoop dat straks toch een club toehapt om Ronaldo uit zijn lijden te verlossen. Het is wachten op die ene climax.

Telefoontje naar Ancelotti

Een jaar geleden slingerde Ronaldo immers een foto van zichzelf op Instagram met het vingertje op de mond in een poging media het zwijgen over speculaties over zijn toekomst bij Juventus op te leggen.

Edu Aguirre, een Spaanse journalist die wel eens op vakantie gaat met CR7, onthulde vorig jaar dat Carlo Ancelotti wel iets zag in een hereniging bij Real Madrid. Toen het verhaal de Italiaanse trainer ter ore kwam, publiceerde hij tegen zijn gewoonte in een ontkenning op social media.

Ook Ronaldo kroop in de pen. Hij benadrukte dat zijn verhaal bij Real geschreven was, ‘dat mensen moeten stoppen om zijn naam te misbruiken’ en hij sprak van ‘een gebrek aan respect’. Alles om zijn imago wat op te smukken. In een adem vergat Ronaldo eraan toe te voegen dat hij wel degelijk zelf aanstuurde op een vertrek en dat zijn entourage contact had gezocht met Ancelotti.

Ancelotti bespaarde zich de moeite. Hij wist dat Kylian Mbappé het enige target was voor president Florentino Pérez. Terwijl Juve nog niet officieel op de hoogte was van zijn vertrekwens, belde Mendes PSG-preses Nasser Al-Khelaifi met de suggestie dat Ronaldo wel iets voelde voor een avontuur naast Lionel Messi en Neymar. Bij de Franse topclub wuifden ze het voorstel weg. Desinteresse.

De flirt met Manchester City

Volgende op de contactenlijst dan maar. Mendes scrolde op één van zijn drie telefoons en kwam bij Manchester City uit. Daar bedankten ze eerst, tot een deal met Spursinternational Harry Kane onmogelijk bleek. Een deal leek in de maak. Ronaldo fluisterde een teamgenoot zelfs in dat hij voor vrijdag 27 augustus bij City zou tekenen.

Vijf dagen voor het eind van de transferperiode vloog Mendes naar Turijn om duidelijk te maken dat zijn cliënt weg wilde bij Juve. Een timing die slecht viel bij de directie, maar de Italiaanse topclub koos eieren voor zijn geld. Ronaldo maakte zijn kastje leeg om naar Manchester te verhuizen. Wat de buitenwereld toen echter nog niet wist, was dat zijn voormalige club op de achtergrond alles in werk stelde om één van haar grootste troetelkinderen niet aan de blauwe kant van de stad te laten spelen.

Zo belde Ferguson met Unitedcoach Ole Gunnar Solskjaer, die op zijn beurt contact legde met het bestuur van United. En met Mendes, met wie hij altijd een goeie band had. Oud-ploeggenoten als Rio Ferdinand en Patrice Evra maanden Ronaldo niet voor City te tekenen. Ferguson kreeg zijn zin.

Spindoctors

Zijn ‘boy’ verblijdde United met zijn rentree. In 38 duels scoorde hij 24 keer, maar Ronaldo bracht United geen stap dichterbij een titel. De club nam afscheid van Solskjaer en onder interim-manager Ralf Rangnick greep United zelfs naast een Champions Leagueticket. Ronaldo verbeet zijn frustraties. De staf deed hetzelfde, zich afvragend of zijn aanwezigheid niet de rem was op de vooruitgang.

In zo’n omgeving wil Ronaldo niet werken. Hij moet op een voetstuk worden gezet, beschermd tegen een negatieve perceptie. Bij United vreest hij dat zijn imago, als één van de grootste aller tijden, deuken zal krijgen. Een topcarrière zonder happy end. Vandaar de push om te vertrekken.

Bij United brieften zijn spindoctors dat Ferguson dinsdag toevallig op het complex was voor een andere afspraak. De komende weken zullen duidelijk maken of ze de waarheid spraken. En welke telefoontjes Mendes nog zal doen. Volgens zijn beproefd recept.

Oh ja, zou het toeval zijn dat de terugkeer van Ronaldo naar Manchester maandagavond nog uitlekte zodat de cameraploegen zich tijdig konden opstellen aan het oefencomplex? Zoals Alfred Hitchcock zette een regisseur zichzelf in beeld.