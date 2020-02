Zonder romantiek, nostalgie, blinde loyaliteit en nog blinder optimisme heeft voetbal geen zin. Maar voetbal bevat ook logica. In de nieuwe rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke maandag ‘het spel achter het spel’. Vandaag: hoe Carel Eiting uitgroeide tot de onverwachte held van Ajax.

We wisten allemaal dat het dit seizoen niet altijd even soepel zou gaan op het Ajax-middenveld. Iemand als Frenkie de Jong vervang je niet zomaar; vandaar ook het astronomische bedrag van 75 miljoen euro dat Barcelona voor de middenveldregisseur over had deze zomer. Tel daar het vertrek van good ol’ Lasse Schöne bij op, en er was een zware erfenis in te vullen op het Amsterdamse middenrif.

Met Donny van de Beek - soms als controleur, soms als ‘tien’ - kent het Ajax-middenveld één constante factor dit seizoen. De opvulling van de een of twee andere open plekken op het middenveld verloopt daarentegen moeizamer. Zijn duelkracht, defensieve versnelling en sobere passing maken Lisandro Martínez tot dé keuze voor trainer Erik ten Hag voor de meest teruggetrokken rol op zijn middenveld. Maar sinds de Argentijn een linie terug is opgeschoven door het ontbreken van Daley Blind, valt pas echt op hoeveel Ten Hag moet puzzelen om tot een functionerend trio op het middenveld te komen.

Zo kunnen we na het uitduel met FC Groningen (2-1) spreken van een mislukt experiment met veteraan Siem de Jong op het middenveld. De oudgediende kan Ajax nog altijd van dienst zijn met zijn loopvermogen en kwaliteiten als ‘bijsluitende’ aanvaller in het zestienmetergebied, maar De Jong ontbeert de technische kwaliteit om 90 minuten lang in balbezit tot creatieve oplossingen te komen tegen een ver teruggetrokken verdedigende tegenstander.

Siem de Jong. Beeld Fox Sports

In de laatste vier competitieduels koos Ten Hag telkens voor tienertalent Ryan Gravenberch in zijn basisopstelling. Dat de boomlange, zeventienjarige midmid over absurd veel technisch voetbaltalent beschikt, mag (hopelijk) iedereen duidelijk zijn. Maar, zoals je kunt verwachten bij zo’n piepjonge speler zijn er ook wat groeipijnen zichtbaar.

In de fase na zijn 2-0 tegen Sparta brengt Gravenberch zijn ploeg bijvoorbeeld onnodig vaak in de problemen door té veel risico in zijn acties te leggen. Er is in onderstaande situatie, bij een net-aan veilige voorsprong in de slotfase, geen enkele reden om een één-tegen-drie-dribbelactie aan te gaan rond de middenlijn. Het daaropvolgende balverlies van Gravenberch leidt dan ook een gevaarlijke Sparta-counter in.

Gravenberch brengt Ajax in de problemen rond de middenlijn. Beeld Fox Sports

In de slotfase tegen PSV afgelopen weekend kreeg Ajax daadwerkelijk te maken met een blessuregolf: met Daley Blind, Joël Veltman, Hakim Ziyech, Quincy Promes en David Neres ontbreken vijf dragende basisspelers. Dat zomeraankopen Razvan Marin en Edson Álvarez alsnóg de volle negentig minuten op de bank bleven zitten tegen PSV, tekent hun moeizame eerste seizoen in Amsterdamse dienst.

Hoewel de bijzonder rappe ontwikkeling van Martínez betekent dat Ajax in de toekomst alleen al via de verkoop van de Argentijn een groot deel van de fikse zomeruitgaven (55 miljoen aan transfers) zal dekken, en het dure aantrekken van Quincy Promes een schot in de roos is gebleken, is de moeizame start van Marin en Álvarez een duur grapje gebleken.

De Comeback van Carel

Maar waar Álvarez en Marin de gehele wedstrijd tegen PSV op de reservebank toekeken, was er óók een lichtpunt te bemerken op het Ajax-middenveld. Want Carel Eiting was, na een passing-clinic tegen de amateurs van Spakenburg en een sterke invalbeurt in Groningen, de uitblinker bij Ajax in het duel met de Eindhovenaren.

Door Eitings rust aan de bal en zijn creatieve oplossingen voelt hij als een vanzelfsprekendheid in het team. Maar vergeet niet: voor zijn invalbeurt tegen Sparta, twee weken geleden, maakte Eiting bijna 16 maanden geen enkele speelminuut in een competitieduel voor Ajax I. Een zware knieblessure en een aanvankelijk verloren concurrentiestrijd leken hem overbodig te hebben gemaakt in de Amsterdamse selectie. Nu staat hij er toch.

We sluiten Da’s Logisch af met drie prijzen voor de volgende categorieën: het moment, het beeld en het cijfer die het meeste passen bij het wekelijkse onderwerp.

Het moment

Natuurlijk kun je het relativeren - ‘het is maar een bekerpotje tegen de amateurs’ - maar Eitings optreden bij de 7-0 thuiswinst tegen Spakenburg lijkt hem de toegang te hebben verschaft tot de positiestrijd op het Ajax-middenveld. Zijn assist op de 5-0 van Lassina Traoré, een gevoelig lobpassje over de defensie heen, was van een grote schoonheid.

Eiting zoekt Traoré, die de 5-0 inschiet. Beeld Fox Sports

Het beeld

Met 94 verzonden passes was Eiting tijdens Ajax-PSV de speler die met afstand het vaakst aan de bal kwam. Als controlerende middenvelder was hij continu aanspeelbaar tussen, naast of voor het eigen verdedigingsduo in de opbouw, om vervolgens met snelle, strak aangesneden passes het Ajax-spel in goede banen te leiden.

Een wereldredding van PSV-doelman Lars Unnerstall in de openingsfase is de enige reden dat Eiting het topduel niet eindigde met een assist achter zijn naam. Met een hoge steekbal vanaf de rechterrand van het zestienmetergebied op Quincy Promes deed Eiting een indrukwekkende Ziyech-imitatie. Dat Promes dit pareltje van Eiting niet tot goal promoveerde, is te danken aan de reflexen van de Duitse PSV-goalie.

Eiting levert een steekpass af bij Promes. Beeld Fox Sports

Het cijfer

5-2. Het creatieve trio van PSV, bestaande uit Mohammed Ihattaren ‘op tien’, Bruma op rechts en Cody Gakpo op links, kwam op bezoek bij Ajax tot een gezamenlijk totaal van twee gecreëerde kansen. Eiting verzorgde, als controleur, liefst vijf keer een beslissende pass voorafgaand aan een Ajax-doelpoging.