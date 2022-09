Hoe Annemiek van Vleuten collega Mathieu van der Poel verleidde voor de gemengde WK-relay

Mathieu van der Poel Beeld BELGA

Mathieu van der Poel reed maandag zijn eerste trainingsrondje op Australische bodem. Vanaf het Novotel Sydney Le Sands, vlak onder het centrum, langs de Botany Bay naar het uitkijkpunt Cape Solander, waar je op een goede dag walvissen kunt spotten. Van der Poel gaat woensdagochtend voor de eerste keer op jacht naar een regenboogtrui.

Nederland neemt de gemengde tijdrit in tegenstelling tot veel andere landen wél serieus. Net als Italië en Zwitserland worden de sterkste renners opgesteld. België daarentegen ziet het nummer vooral als een soort bezigheidstherapie en stuurt de mindere goden. Drie jaar geleden won Nederland de gemengde tijdrit, vorig jaar was de ploeg tweede achter Duitsland. In 2020 werd het onderdeel niet gereden op een uitgekleed corona-WK.

Maar nu dus voor het eerst met Van der Poel. Annemiek van Vleuten maakte hem begin augustus, net na de Tour, enthousiast. Ze hadden bij wijze van stunt een koppeltijdrit gereden tijdens het criterium van Roosendaal, toen Van Vleuten in de nababbel haar kans zag. “Ik zei: die mixed relay, joh, is dat niks voor jou?,” vertelt Van Vleuten. “Ik denk dat Mathieu op dat vlak wel een beetje hetzelfde is als ik. Wachten in het hotel, daar worden we niet per se beter van. Dus het is goed om op de woensdag voor de wegwedstrijd een goede inspanning te doen. Het is leuker om een evenement te hebben dan te trainen. En het is een mooi onderdeel. Natuurlijk niet het belangrijkste, maar wel gaaf.”

Prikkel

En Van der Poel zelf? Die vond het eigenlijk wel een puik idee van Van Vleuten. En zo rijden de beste Nederlandse wielrenner en wielrenster in één team. “Ze heeft die relay in mijn hoofd gepraat. En ik zie het zelf ook wel zitten,” zegt Van der Poel. “We hebben een sterke ploeg en ik denk dat ik iets kan toevoegen. Daarbij geeft het me een prikkel met oog op de wegkoers van zondag.”

Nederland komt aan de start met naast Van Vleuten ook kersvers wereldkampioen tijdrijden Ellen van Dijk en Riejanne Markus. Bij de mannen rijden naast Van der Poel Bauke Mollema en Daan Hoole, de twee die tijdens de individuele tijdrit van zondag nog zo zwaar tegenvielen. Ook Van Vleuten had een offday, maar zei direct dat het geen gevolgen hoefde te hebben voor de gemengde tijdrit en de wegwedstrijd.

Over dat ‘dreamteam’ gesproken: in het ideaalplaatje van Van Vleuten was ook Tom Dumoulin van de partij geweest. Dumoulin is in Australië, maar wel als toerist nu hij definitief is gestopt met wielrennen. Van Vleuten: “Ik heb de laatste jaren geprobeerd om ook Tom mee te krijgen. Gewoon omdat het een ‘lachen-onderdeel’ is.”

Of het voor de jonge Hoole ook ‘lachen’ wordt, valt nog te bezien. Hij moet in elk geval wel grijnzen als ter sprake komt dat hij het tempo van Van der Poel en Mollema moet bijbenen. “Twee toppers, dat wordt afzien. Maar ik wil een goede bijdrage leveren. Bauke is mijn ploeggenoot bij Trek en ken ik dus goed. Mathieu heb ik nog nooit uitgebreid gesproken. Hem ga ik deze week leren kennen. Maar één ding weet ik wel: het wordt aanpoten in zijn wiel.”