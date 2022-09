Hoe Ajaxverdediger Calvin Bassey ontsnapte uit een probleemwijk: ‘Voetbal hield me op het rechte pad’

Calvin Bassey tijdens de wedstrijd tussen Sparta en Ajax op 21 augustus 2022 in Rotterdam. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

Bassey, als kind van Nigeriaanse migranten opgegroeid in een oud-Romeins plaatsje in Italië, strijkt op 5-jarige leeftijd met zijn ouders en drie broers neer in Newham, een probleemwijk in Oost-Londen. “Als je uit zo’n wijk komt, heb je een dikke huid omdat je waarschijnlijk een puur trauma hebt meegemaakt,” blikt Bassey in een video van Rising Ballers terug. “Je hebt twee opties: voetballen of de straat op gaan, waar je heel gemakkelijk wordt verleid en de verkeerde kant op wordt gezogen.”

Drugs, geweld en bendes zijn in Newham nooit ver weg. Bassey ziet tal van leeftijdsgenoten ten prooi vallen aan de criminaliteit. Ook binnen zijn familie. Zelf vindt hij al snel een reddingsboei. “Voetbal hield me op het rechte pad. Het gaf me letterlijk structuur in mijn leven.”

Gebroken

De bal moet niet alleen hem uit de moeilijkheden trekken. “Als ik ouder ben, wil ik mijn moeder uit de hood halen. Elk kind hier heeft die droom,” stelde Bassey eerder. Die missie heeft hij inmiddels volbracht, al zag het daar aanvankelijk niet naar uit. Meerdere profclubs houden het bij een stage.

“Ik heb heel vaak ‘nee’ te horen gekregen”, zei Bassey over de worsteling in zijn eerste puberjaren. Als ook Charlton Athletic niet mee wenst te werken aan zijn droom, is de ambitieuze Nigeriaan gebroken. Bassey denkt zelfs aan stoppen en iets anders te gaan doen, met alle risico’s van dien.

Transfer

Toch trekt hij nog een paar maanden alles uit de kast. Met succes. Als Leicester City hem een kans geeft, grijpt hij die. Daardoor is hij te laat op school. Zijn docent vergeeft het hem als hij hoort dat zijn student zijn droom eindelijk heeft verwezenlijkt. Een doorbraak blijft de jaren erna echter uit. Een transfer naar Rangers FC dwingt Bassey wel af.

Daar wacht Liverpoollegende Steven Gerrard. “Ik kneep mezelf in de arm toen ik hem zag. Ik dacht: is dit echt?” Rangers herovert ongeslagen de Schotse landstitel. Met acht optredens blijft het aandeel van Bassey beperkt. In het seizoen erna krijgt de naam écht een gezicht. Eerst als linksback en nadat trainer Giovanni van Bronckhorst wordt aangesteld ook als centrale verdediger.

Champions League

Ajax ziet hem uitblinken in de Europa League, waarin Rangers via onder andere Borussia Dortmund en RB Leipzig de finale bereikt die wordt verloren van Eintracht Frankfurt. Begin juli trekken Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar naar Londen voor een onderhoud met Bassey’s agent. Het technisch duo sorteert daarmee voor op een vertrek van Lisandro Martínez.

“Waar andere clubs vooral een linksback in hem zagen, wilde Ajax hem voor het hart van de defensie”, weet zijn agent Ian Ryder, die opsomt waarom Ajax bij hem uitkwam. “Leeftijd, kwaliteit aan de bal, fysieke gesteldheid, het lezen van het spelletje en het feit dat hij op twee posities uit de voeten kan. Calvin was meteen opgewonden, omdat hij Ajax als een grote club en een gigantische kans zag. De Champions League speelde daarin ook een rol.”

Rood en een schorsing

Bassey kan ook naar Brighton, een club die momenteel stunt in de Premier League. Hij kiest voor Ajax, waar hij een valse start beleeft door in de Super Cup tegen PSV met rood te debuteren. Ryder: “Hij zat niet in zak en as, maar was wel teleurgesteld. Niemand wil rood en een schorsing pakken bij zijn debuut.”

Wat opvalt bij Bassey, is hoe snel hij wordt omarmd. In Oostenrijk al, waar de imposante verschijning (1,85m) al snel teamgenoten aan het lachen krijgt en een enorme klik heeft met de nog duurdere aankoop, Steven Bergwijn. “Calvin is heel aanstekelijk,” weet Ryder. “Hij is altijd positief. Hij heeft als christen een groot vertrouwen in God. Daarom staat hij ook heel positief in het leven.”

Doordekken

Ook het publiek loopt vooralsnog met hem weg. Zo’n beetje elk balcontact van Bassey gaat gepaard met gejuich op de tribunes. Een cultheld lijkt geboren. Bassey wil in Amsterdam vooral naam maken als betrouwbare verdediger. Tijdens het trainingskamp in Oostenrijk legt hij uit blij te zijn dat hij onder ‘Gio’ alvast kon wennen aan de Nederlandse school. Aan het doordekken bijvoorbeeld.

Bassey komt zijn oude trainer sneller dan verwacht weer tegen. Rangers kegelde PSV uit de Champions League en werd bij de loting naast Liverpool en Napoli ook aan Ajax gekoppeld. “Na die loting heb ik nog wat oud-ploeggenoten gesproken. Ik had ze ook nog in het hotel opgezocht toen ze hier waren voor die wedstrijd tegen PSV. Maar daarna had ik geen behoefte meer aan ze. Woensdag is het ‘dog eat dog’. We gaan winnen met Ajax als we met zijn allen meer dan honderd procent geven.”