Hoe Ajax een loopje neemt met de coronarichtlijnen

Davy Klaassen en Dusan Tadic in actie tijdens het trainingskamp van Ajax. Beeld Photo Ajax Jasper Ruhe

De regels in Portugal zijn helder voor iemand met corona. Zelfisolatie, tot een dokter toestemming geeft om weer tussen de mensen te komen. Daar hebben de vier Ajacieden zich niet aan gehouden. De club wilde haar werknemers niet in Portugal achterlaten.

De Nederlandse rijksoverheid is volkomen helder over vliegen met corona: dat mag niet. Voor topsporters, die vaak wél mogen reizen als er voor anderen een inreisverbod geldt, worden geen uitzonderingen gemaakt.

Privé-jet

De vier besmette gevallen zijn afzonderlijk van de rest van de Ajax-delegatie (in totaal 59 personen) naar huis gegaan, zo meldt de club. Met een privéjet, die luxe hebben de Amsterdammers, dat is inmiddels duidelijk.

Een woordvoerder van Royal Air Charters, een aanbieder van privévluchten, laat weten dat de coronaregels die worden gehanteerd exact hetzelfde zijn als voor de reguliere luchtvaart. De zegsman is glashelder over het transport van besmette passagiers. “Wij zouden absoluut geen mensen met corona naar Nederland vervoeren.”

Dat mag alleen als sprake is van een medische vlucht, omgeven met de nodige veiligheidsmaatregelen, vertelt een woordvoerder van een andere aanbieder: Global Aviation. “Anders no way, dat mag echt niet. Is ten strengste verboden, je mag gewoon niet reizen op dat moment. Bovendien wil je niet dat de piloot besmet raakt.”

Voor Ajax was het niet ingewikkeld om de vier toch op een vlucht te krijgen. Portugal heeft de kleurcode geel, wat betekent dat de vervoerder niet verplicht is een negatief testbewijs te vragen, zo laat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport weten.

Er zijn duidelijk vraagtekens te plaatsen bij de snelle terugkeer van de vier coronagevallen, al lijkt de kans dat het Ajax en de vier medewerkers op een sanctie komen te staan, klein. Bij Vitesse – dat ook het trainingskamp in de Algarve afbrak – blijven de besmette spelers overigens wel achter in Portugal.

Ajax is om een reactie gevraagd, maar wil alleen bevestigen dat iedereen, inclusief de vier besmette spelers of stafleden, in Nederland zijn. Verder wil de club niet reageren op vragen.