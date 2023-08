Hockeysters met ruime zege naar finale van het EK

Yibbi Jansen maakt 1-0 lin de halve finale van het Europees Kampioenschap in Mönchengladbach in Duitsland. Beeld RONALD WITTEK/EPA

Het team van bondscoach Paul van Ass speelt in de eindstrijd tegen de winnaressen van de andere halve finale, tussen gastland Duitsland en België.

Yibbi Jansen had een belangrijk aandeel in de zege op Engeland. Ze maakte in het begin van de tweede helft de eerste bevrijdende treffer vanuit een strafcorner. Daarna was ze nog twee keer trefzeker vanuit een strafcorner. “We hadden er vertrouwen in dat het doelpunt ging vallen en hebben het geduld bewaard,” zei ze voor de camera van de NOS. “Op een gegeven moment hebben we het tempo omhoog gegooid. Engeland kon er toen niet meer bijkomen. Toen die eerste raak was gaf dat wel energie. Maar we wisten dat het wel de goede kant op zou gaan. Dat moest een keer gebeuren.”

Ook Frédérique Matla scoorde twee keer. De andere doelpunten kwamen op naam van Pien Dicke en Marijn Veen.

Eerste kans

Oranje had een moeizame start. Er werden veel fouten gemaakt in de eerste helft. Er waren wel wat kansjes, maar de Engelse vrouwen bleven met hun fysieke spel goed overeind. Felice Albers kreeg de eerste kans voor Nederland, maar stuitte daarbij op de Engelse keeper Sabbie Heesh.

In het tweede kwart drongen de vrouwen van Oranje meer aan. Dit leidde tot een mogelijkheid voor Maria Verschoor. Ze verzilverde die niet. Een paar minuten later versierde Verschoor ook de eerste strafcorner van de wedstrijd, maar deze kwam op de knie van een Engelse speelster terecht. Vlak voor rust kreeg Frédérique Matla de grootste kans voor Oranje, maar ze sloeg de bal naast.

In het begin van de tweede helft kregen de Nederlandse vrouwen drie strafcorners in een paar minuten tijd, en de laatste was raak. Jansen sloeg de bal hard voorbij keeper Heesh. Na deze bevrijdende treffer drukte Nederland door. Pien Dicke zorgde een paar minuten later voor de 2-0.

Engeland probeerde nog wel iets terug te doen. Ze kregen hun eerste strafcorner, maar die ging naast.

Opnieuw trefzeker

Nederland nam na die Engelse strafcorner het initiatief weer in handen, en kwam dus uiteindelijk tot een zevenklapper.

Bondscoach Paul van Ass had lovende woorden voor zijn team. Hoewel het in de eerste helft moeizaam ging. “Er ging niets mis,” zei Van Ass. “Ik vond dat wij het heel netjes deden. Het duurde even voordat we het pleit beslechtten. Ik dacht wel dat we met 1-0 of 2-0 de rust in konden. Dat gebeurde niet. Maar dan is het voor ons vooral zaak om rustig te blijven en te doen wat we hadden afgesproken. Die meiden hebben dat fantastisch gedaan.”