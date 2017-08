Hockeysters bereiken halve finale van EK

De wereldkampioen versloeg België met 1-0. Gezien het wedstrijdbeeld viel de uitslag veel te klein uit voor de oppermachtige thuisploeg, die legio kansen verprutste.



Margot van Geffen bracht aan het einde van de eerste helft het doelpunt op haar naam. Nederland, dat vrijdag met 3-1 van Spanje won, speelt dinsdag nog tegen het zwakke Tsjechië. In poule B is Duitsland met twee overwinningen ook al zeker van de laatste vier.



Nederland en België, de nummer veertien van de wereldranglijst, kwamen elkaar op het hockeyveld eerder deze zomer al drie keer tegen. Oranje won twee keer (4-0 en 3-0), maar leed ook verrassend een nederlaag (0-1). De Belgische ploeg maakte zaterdag in Amsterdam indruk met een royale zege op Tsjechië (6-1).



In de jacht op een snelle voorsprong ging Nederland in het eerste kwart nogal slordig te werk. Mede daardoor bleef een treffer uit tegen het stug verdedigende België, dat geen strafcorners weggaf. Maria Verschoor miste in de vijfde minuut van dichtbij de grootste kans (naast).



Overwicht

Ook in het tweede kwart had Oranje een groot overwicht. De thuisploeg bleef echter moeite houden met de Belgische verdedigingsmuur. Xan de Waard was met een backhandschot, dat knap werd gekeerd door de Belgische keepster Aisling D'Hooghe, het dichtste bij de openingstreffer. Op slag van rust viel het Nederlandse doelpunt alsnog uit de eerste strafcorner. Van Geffen kwam met een tip-in tot scoren uit een perfect uitgevoerde variant (1-0).



Nederland was ook na de rust de veel betere ploeg. De tweede treffer bleef echter uit. Kitty van Male schoot in kansrijke positie op de lat. Ook enkele strafcorners leverden geen doelpunt op. Daardoor bleef de marge klein, maar België kwam niet één keer in de buurt van de gelijkmaker.