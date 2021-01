Hockeysters Amsterdam winnen topper na uur wachten

Afgelopen weekend is er weer gespeeld in de hoofdklasse van het hockey. Beeld Charlotte Odijk

Basketbal

Apollo heeft ook de vierde competitiewedstrijd van het seizoen verloren. Yoast United was in Bemmel met 89-81 te sterk. Apollo stond na het eerste kwart mede door zeven driepunters met 27-26 voor, maar in het vervolg van de wedstrijd vielen de driepunters niet meer zo gemakkelijk bij Apollo. Yoast United kon de wedstrijd daardoor naar zich toe trekken en won dus uiteindelijk met acht punten verschil.

Bij Apollo zat Edwin van der Hart voor het eerst op de bank als coach. De 66-jarige trainer is de opvolger van Laki Lakner, die vorige week na de verloren wedstrijd tegen Leiden meteen opstapte. Van der Hart was het seizoen begonnen als assistent-trainer bij Den Helder. “Ik ben mijn carrière jaren geleden in Amsterdam begonnen en voor mij is de cirkel nu rond,” zei Van der Hart op de website van Apollo.

De basketbalsters van Lions hadden zaterdag een makkelijke avond. Het nog puntloze Sparks werd in Groningen na een 45-34 voorsprong bij rust overtuigend met 98-52 verslagen. Tanya Bröring en Charlotte van Kleef waren met negentien punten de topscorers bij de club uit Landsmeer. Lions staat met zes punten uit vijf wedstrijden op de vierde plaats.

Hockey

De hockeycompetitie lag, vanwege corona, 112 dagen stil. Dit weekeinde werd er weer gespeeld in de hoofdklasse. Bij de vrouwen stond zondag de topper tussen de voor dit weekeinde ongeslagen koploper Den Bosch en nummer twee Amsterdam op het programma. De wedstrijd begon een uur later dan gepland. Het hoofdveld bleek door vorst, ondanks dat zelfs de speelsters meehielpen het ijs met stokken te verwijderen, niet bespeelbaar.

Het duel werd vervolgens verplaatst naar het tweede veld van Den Bosch. In een spannende wedstrijd maakte Noor de Baat in de tweede helft de 1-0 voor Amsterdam. Dat was het eerste tegendoelpunt voor Den Bosch dit seizoen. Die treffer bleek genoeg voor de overwinning. Amsterdam is door de zege met 22 punten uit 8 wedstrijden de nieuwe koploper. De ploeg van coach Robert Tigges heeft een punt meer dan Den Bosch.

De hockeysters van Pinoké speelden uit bij HGC met 1-1 gelijk. Kari Stam maakte het doelpunt voor Pinoké. Hurley won door een doelpunt in de eerste minuut van Joelle Ketting met 1-0 van Oranje-Rood. Pinoké staat op de zesde plaats met 11 punten en Hurley staat zevende met 10 punten.

Slechte dag

Het was een slechte dag voor de Amsterdamse clubs in de mannenhoofdklasse. Amsterdam verloor door een doelpunt vlak voor tijd met 4-3 van HGC. Amsterdam had kort daarvoor uit een strafbal van Mirco Pruyser de 3-3 gemaakt, maar dat bleek dus niet genoeg voor een punt. De andere doelpunten van Amsterdam werden gemaakt door Pruyser en Valentin Verga. Hurley was thuis kansloos tegen Oranje-Rood. De club uit Eindhoven won met 5-1. Justin Reid-Ross maakte uit een strafcorner het doelpunt van Hurley. De wedstrijd tussen Pinoké en Klein Zwitserland werd afgelast. Pinoké staat op de vijfde plaats in de mannenhoofdklasse en Amsterdam is afgezakt naar de achtste plaats. Hurley is de nummer tien op de ranglijst.

Korfbal

Blauw-Wit heeft de eerste overwinning van het seizoen behaald. Groen- Geel uit Wormer werd na een spannende wedstrijd met 26-25 verslagen. De Noord-Hollandse derby leek op een gelijkspel uit te draaien, maar Momo Stavenuiter, die met negen doelpunten topscorer werd, maakte vier seconden voor tijd de winnende treffer voor Blauw-Wit. De Amsterdammers spelen volgend weekeinde opnieuw een Noord-Hollandse derby. Blauw-Wit gaat dan in Koog Zaandijk op bezoek bij KZ.